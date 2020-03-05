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В Алматы не зафиксирован ни один случай заражения граждан коронавирусом

04.03.2020, 13:09 10477
В Алматы не зафиксирован ни один случай заражения граждан коронавирусом
Алматы. 4 марта. Kazakhstan Today - В Алматы не зафиксирован ни один случай заражения граждан вирусом Covid-2019, сообщил на пресс-конференции на площадке Региональной службы коммуникаций Алматы руководитель управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев, передает Kazakhstan Today.
 
Он сообщил, что в связи с ухудшением мировой эпидемиологической ситуации, вспышками инфекции в соседних странах принимаются усиленные меры по предотвращению угроз распространения. На сегодня в 64 странах мира обнаружены случаи распространения коронавируса.
 

Медицинские организации Алматы полностью подготовлены к реализации противоэпидемических и профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения случаев коронавирусной инфекции", - сказал Т. Абилдаев.

 
Списки всех приезжих спускаются и подвергаются обработке в мониторинговом центре и распределяются по медорганизациям пофамильно. На 14 дней подвергаются карантину с изоляцией в Многопрофильном медицинском центре те граждане, которые непосредственно прибыли из стран, где зафиксировано наибольшее количество зараженных.
 
На 3 марта в провизорном стационаре по категории 1А на госпитализации находится 131 гражданин, под наблюдением по 1Б-119 граждан и по 2 категории - 955, по 3 категории - 1632 человек.
 
Обеспечена полная изоляция пациента при выявлении вероятного случая, незамедлительное оповещение по утвержденной схеме и подготовку к транспортировке в специализированный стационар.
 

В медицинских организациях обеспечен необходимый запас медикаментов, оборудования, неснижаемого запаса антибактериальных и противовирусных препаратов и дезинфекционных средств, установлены во всех медорганизациях санитайзеры и антисептики", - сказал Тлеухан Абилдаев. 

 
Также проведено обучение медицинских работников ПМСП, многопрофильных стационаров, скорой помощи. 
 
В случае ухудшения эпидемиологической ситуации город Алматы готов к дополнительному развертыванию коек для госпитализации и карантинизации.
 

В Многопрофильном медицинском "провизорном" стационаре на сегодняшний день находится 131 гражданин, прибывший из разных стран по карантинизации. Из них есть и граждане Казахстана, Ирана, Монголии и КНР", - сообщил он. 

 
Это граждане, которые относятся к 1А категории, которых, согласно Постановлению главного санитарного врача, по прибытии необходимо поместить на 14-дневный карантин под наблюдение медработников. 
 

Все граждане - это здоровые люди, находящиеся под наблюдением врачей и не имеющие никаких клинических симптомов заболевания. За время нахождения они осматриваются врачами инфекционистами, эпидемиологами и по показаниям берут анализы на особые респираторные инфекции", - разъяснил руководитель управления.

 
По истечении 14 дней проводится контрольный забор мазков и после получения отрицательных результатов выписывают. На 3 марта было выписано 12 человек, сегодня подлежат выписке еще 12 граждан. 
 
Как сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы Асель Калыкова, в городе запас масок минимален. Она отметила, что дефицит масок создан самим населением. 
 
Также дефицит масок наблюдается в аптеках Нур-Султана. По информации директора столичного филиала Ассоциации поддержки и развития фармацевтической деятельности Казахстана Гульнарай Альмурзиной, данный вопрос решается.
 
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты здоровья населения рекомендуется соблюдать следующие меры профилактики:
 
- воздержаться от посещения многолюдных общественных мест, включая рынки;
 
- организациям города отказаться от проведения культурно-массовых мероприятий;
 
- на всех объектах массового скопления народа создать условия для соблюдения личной гигиены;
 
- тщательно мыть руки с мылом или протирать спиртосодержащими салфетками после посещения любых общественных мест и перед едой;
 
- носить маску, особенно тем, кто имеет отношение с больными;
 
- избегать контактов с лицами, имеющими симптомы респираторных заболеваний;
 
- соблюдать этикет при кашле, во время кашля или чихания использовать салфетки для прикрытия рта и носа;
 
- употреблять в пищу только продукты, прошедшие высокотемпературную (мясо, рыба, птица, яйца) обработку и воду гарантированного качества (кипяченная или бутилированная); вощи и фрукты употреблять после ошпаривания кипятком и тщательного мытья;
 
- проветривать помещения не менее двух раз в день.
 
Для дополнительного разъяснения при возникновении различных вопросов по поводу распространения коронавируса обращаться по телефону 1406. 
 

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