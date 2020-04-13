Алматы. 12 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы нерабочий режим продлен до 30 апреля, сообщили в городском акимате, передает Kazakhstan Today.

Решением Оперативного штаба по обеспечению чрезвычайного положения при акимате Алматы работа всех предприятий и организаций приостановлена. Исключения предусмотрены только для организаций, обеспечивающих жизнедеятельность города", - говорится в сообщении.

Работники компаний, получивших разрешение и ранее введенных в базу, могут беспрепятственно передвигаться по городу.

К настоящему времени в Алматы выявлено 165 заболевших коронавирусом, два человека скончались. За два дня в городе было выявлено 27 случаев заражения COVID-19 среди медиков.

По последним данным, в стране подтвержден 951 случай регистрации коронавирусной инфекции, 99 выздоровели, 10 скончались.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 112 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1,8 млн.

Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до конца апреля введен режим чрезвычайного положения.

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