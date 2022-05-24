В Алматы несколько улиц закроют на все лето из-за ремонта теплотрассы

Фото: instagram / kris.p.almaty.official

АЛМАТЫ. 23 МАЯ - В Алматы на время реконструкции теплосетей закроют проезд по нескольким улицам, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Движение автомототранспорта в Алматы будет ограничено по нескольким улицам в связи с проведением плановой реконструкции теплосетей", - сообщили в ГКП "Алматинские тепловые сети".

С 24 мая по 1 сентября 2022 года в Жетысуском районе закроют проезд по улицам:





Серикова (от территории парка Гулдер до улицы Казыбаева по парковой зоне);

Казыбаева (от улицы Серикова до дома № 288 в северном направлении);

Макатаева (от улицы Ангарская в южном направлении до микрорайона Айнабулак-3), а также в Бостандыкском районе по улице Ергожина.

С 25 мая по 1 сентября 2022 года в Медеуском районе движение приостановят по улицам:

Казыбек би (от улицы Уалиханова до улицы Абдуллиных);

Пушкина (от улицы Карасай батыра до улицы Толе би в южном направлении).

С 1 июня до 1 сентября 2022 года транспортные ограничения введут в Медеуском районе на улице Толе би (от улицы Уалиханова до улицы Зенкова в западном направлении).

С 7 июня по 1 сентября 2022 года - в Ауэзовском районе на улице Садовникова (от улицы Толе би до дома № 82 по улице Утеген батыра).

Вводимые ограничения необходимы для обеспечения безопасности работ по реконструкции трубопроводов, пролегающих под проезжей частью названных уличных сегментов", - подчеркнули в компании.

Для сохранения комфортных условий жителям горячая вода в их дома будет подаваться по временным схемам.

В компании попросили с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанных городских участков.