В Алматы ни одно из сообщений в соцсетях о возможности пересечения границы города за плату не подтвердилось

Алматы. 26 марта. Kazakhstan Today - В Департаменте полиции города Алматы сообщили, что с момента начала карантина в мегаполисе провели проверку по 6 постам в социальных сетях о платных въездах в карантинную зону, передает Kazakhstan Today.

Мониторинг социальных сетей и общественного настроения нами проводится круглосуточно. На сигналы о возможности пересечения границы городу за определенную плату сразу же берутся на вооружение и следуют незамедлительные меры. С начала введенного в городе карантина были проверены на достоверность 6 аналогичных информационных постов - и все они не подтвердились: в одном случае, как оказалось, мужчина услышал разговор женщин и решил эти сплетни выложить у себя на странице, в другом случае автор сообщения изложил на стене в Фейсбуке свою фантазию, посетившую его в пьяном угаре. К сожалению, эти факты свидетельствуют о низком уровне самосознательности граждан, которые и в без того непростое время в поисках хайпа и популярности спекулируют ложными сведениями, умышленно вводя общественность в заблуждение", - сообщил начальник Департамента полиции города Алматы полковник полиции Канат Таймерденов.

Глава алматинской полиции отметил, что в отношении авторов фейковых сообщений в настоящее время проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 274 УК РК. Распространение заведомо ложной информации в период чрезвычайного положения предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

Мы живем в правовом государстве. Поэтому в решении любых жизненных ситуаций необходимо следовать букве закона и не искать иных методов их разрешений. Я с полной ответственностью заявляю, что в настоящее время обстановка на 27 блокпостах, установленных по периметру города, стабильна. Сотрудниками полиции и представителями других задействованных служб ведется преимущественно разъяснительная и консультационная работа. Фактов коррупционного характера не зарегистрировано. Важно, чтобы граждане осознавали: меры, принимаемые сегодня, - исключительно во благо и здоровье общества. Мы должны сообща противостоять этому недугу и не дать ему распространиться", - резюмировал полковник Таймерденов.

В то же время спикер назвал номера телефонов, по которым можно будет сообщить сведения о противоправных действиях сотрудников полиции, в том числе и коррупционного характера: 254-40-84; 254-40-77 и 8-707-927-67-69.

Кроме того, напоминаем об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации и за дачу ложных показаний. СМИ и социальные сети должны служить площадкой исключительно для объективной информации, а на деле выходит наоборот… И это коробит…" - подытожил полковник Таймерденов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства