Алматы. 21 мая. Kazakhstan Today - В Алматы ночью закроют движение на участках улиц Наурызбай батыра и Карасай батыра, передает Kazakhstan Today.

В связи с дорожно-ремонтными работами на улице Наурызбай батыра, участок от улицы Маметова до улицы Гоголя, с 23.00 21 мая по 06.00 22 мая будет перекрыт полностью", - сообщили в компании "Алматы Жолдары".

Кроме того, в связи с укладкой асфальтобетонного покрытия на улице Карасай батыра, участок дороги от улицы Нурмакова до улицы Ауэзова, с 23.00 21 мая по 06.00 22 мая будет перекрыт полностью.

Во избежание заторов жителям и гостям Алматы рекомендуют скорректировать свой маршрут заранее.

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