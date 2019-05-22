В Алматы ночью закроют движение на участках улиц Наурызбай батыра и Карасай батыра

В связи с дорожно-ремонтными работами на улице Наурызбай батыра, участок от улицы Маметова до улицы Гоголя, с 23.00 21 мая по 06.00 22 мая будет перекрыт полностью", - сообщили в компании "Алматы Жолдары".
Кроме того, в связи с укладкой асфальтобетонного покрытия на улице Карасай батыра, участок дороги от улицы Нурмакова до улицы Ауэзова, с 23.00 21 мая по 06.00 22 мая будет перекрыт полностью.
Во избежание заторов жителям и гостям Алматы рекомендуют скорректировать свой маршрут заранее.
Напомним, в Алматы в текущем году планируется отремонтировать более 120 улиц.
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