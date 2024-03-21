20.03.2024, 20:46 36226
В Алматы объявлен высокий уровень лавинной опасности
Фото: freepik.com
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Алматы. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с оттепелью, неустойчивым состоянием и большой высотой снежного покрова, а также выпадением осадков есть риски схода лавин в горах близ Алматы, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Выставлены блок-посты по ограничению доступа в зону лавинного риска: "Аюсай" в бассейне реки Улкен Алматы (Визит-центр), "Эдельвейс" в бассейне реки Киши Алматы, ГЛК "Шымбулак".
МЧС настоятельно рекомендует алматинцам и гостям мегаполиса воздержаться от походов в горы.
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21.03.2024, 13:48 11621
Робоюрту и этноаул показали Токаеву на "Наурыз Фесте"
Фото: Акорда
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Алматы. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства в рамках рабочей поездки в Алматы посетил фестиваль "Наурыз Фест", который проходит на площади имени Абая.
Творческое мероприятие объединило под одним шаныраком культуру и традиции стран, празднующих Наурыз, включая Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, Турцию, Монголию и Башкортостан. Зарубежные гости представили свое декоративно-прикладное искусство, традиции и обычаи, народную музыку", - сообщает Акорда.
На площади были установлены шатры-мастерские стран-участниц, павильоны национальной кухни, казахский этноаул с тематическими юртами, интерактивные площадки, зона детского творчества и робототехники, инсталляции, малые архитектурные формы и композиции.
В программу фестиваля вошли парад музыкальных коллективов, театральные постановки, ярмарка отечественных и зарубежных ремесленников, выставка "Қамшы".
Главе государства также показали "Робоюрту" - инновационную площадку для демонстрации передовых разработок алматинских школьников в области робототехники.
Разработчиками роботов являются учащиеся НИШ ФМН города Алматы, абсолютные победители чемпионата Global Challenge 2023 Дамели Шаймерденова, Иманали Коксал, Сергей Гапонов, Нурсултан Жанзаков и Нурислам Тургынбай.
Ранее президент посетил торжественное мероприятие на площади Астаны и поздравил всех казахстанцев со светлым праздником Наурыз.
21.03.2024, 11:06 16851
Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной писателя Медеу Сарсеке
Сарсеке известен своими книгами о выдающихся казахстанских ученых Габите Мусрепове и Каныше Сатпаеве, также писатель перевел на казахский язык известный роман Александра Беляева "Человек-амфибия"
Фото: adebiportal.kz
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Астана. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким писателя, драматурга и общественного деятеля Медеу Сарсеке, сообщает Акорда.
Благодаря своему писательскому таланту Медеу Сапаулы пользовался заслуженным признанием широкой читательской аудитории. Будучи основоположником жанра фантастики в казахской литературе, он смог воплотить возможности научного познания с помощью художественного слова. Светлый образ Медеу Сапаулы, оставившего богатое духовное и литературное наследие, навсегда останется в наших сердцах", - говорится в телеграмме.
Медеу Сарсеке родился 2 января 1936 года в селе Кайнар Абайского района Семипалатинской области. Окончил Казахский горно-металлургический институт.
Еще в студенчестве Сарсеке начал писать произведения в жанре научной фантастики.
Его перу принадлежат воспоминание-эссе "Без прикрас" об академике Габите Мусрепове, "Сатпаев" о знаменитом ученом Каныше Сатпаеве и роман "Взрыв". Также писатель перевел на казахский язык известный роман Александра Беляева "Человек-амфибия".
21.03.2024, 09:33 18771
Наурыз мейрамы: как отметят праздник в разных городах Казахстана
Фото: facebook/акимат Астаны
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Астана. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане в этом году жители и гости смогут отметить Наурыз в новом формате, сообщает акимат столицы.
Основные праздничные концерты с участием звезд казахстанской эстрады пройдут 21-22 марта с 12.00 до 16.00 на центральной площади столицы, у монументов Қазақ елі и Байтерек, на территории столичного парка и площадке EXPO.
Кроме того, более 30 праздничных концертов пройдут в 5 районах города. Там будут развернуты этноаулы, на территории которых пройдут ярмарки, мастер-классы, состязания по национальным видам спорта и традиционные праздничные обряды.
В Алматы 21 и 22 марта жителей и гостей города ждет праздничная программа "Наурыз - береке бастауы". На площади Астаны с 11 до 22 часов будут выступать звезды эстрады, артисты театров, инструментальные ансамбли.
Вечером на площади начнется фестиваль Zhuldyzdy Almaty с участием известных артистов. Для зрителей выступят ансамбль "Досмұқасан", группа "Уркер", Сейфуллин Жолбарыс, Нурсултан Байгун, Райым Уайыс, Мөлдір Әуелбекова & Rabat ethno fusion и другие звезды казахстанской эстрады.
В праздничных мероприятиях примет участие президент страны Касым-Жомарт Токаев, который прибыл в Алматы с рабочей поездкой.
В связи с празднованием Наурыз мейрамы в Алматы 21 марта с 8.00 до 13.00 изменят схему движения 41 маршрута.
В Шымкенте 22 марта на площади Астаны пройдет праздничное мероприятие "Армысың, әз-Наурыз".
Мероприятие начнется в 11.00 с музыкального театрализованного представления. Также на площади состоится праздничный концерт с участием местных артистов, циркачей и аниматоров и спортивные соревнования. А в 20.00 жителей города ждет гала-концерт с участием артистов эстрады и Шымкентского городского дома культуры.
Праздничную программу также опубликовал акимат Атырау. Кроме того, сообщается, что 22 марта проезд на общественном транспорте в городе и на пригородных маршрутах будет бесплатным.
Концерт в честь Наурыза пройдет 22 марта с 10.00 до 14.00 на площади Республики в Усть-Каменогорске. А в Семее в честь праздника центр города украсили малыми архитектурными объектами. Их установили на Арбате, на Центральной площади и площади Ауэзова.
21.03.2024, 09:05 21066
Казахстанцы отмечают Наурыз
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Астана. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня казахстанцы отмечают первый день Наурыза - праздника весны и обновления природы, начала нового года.
Напомним, основное празднование приходится на 21, 22, 23, 24 и 25 марта.
Наурыз - один из самых древних праздников на Земле. Он отмечается уже более пяти тысяч лет как праздник весны и обновления природы многими народами Средней Азии, а по некоторым данным, и у восточных славян, сообщает gov.kz.
По восточному летоисчислению праздник соответствует иранскому Новому году (Навруз). Из поколения в поколение передавали традиции празднования Наурыза казахи, узбеки, уйгуры. Таджики называли его "Гульгардон" или "Гульнавруз", татары - "Нардуган", а древним грекам он был известен как "Патрих". Корни праздника можно отыскать в древних языческих обрядах. Сама по себе форма празднования с глубокой древности несла в себе принципы любви к природе. Несмотря на давность, этот праздник сохранился в народной памяти и в настоящее время приобрел новый духовно-этический смысл.
По древнему летоисчислению этот день обычно совпадал с 22 марта - днем весеннего равноденствия. Поэтому казахи назвали месяц март Наурыз.
Наурыз мейрамы как нерелигиозный праздник весны и обновления имеет общие корни и параллели с проводами зимы и многими другими значимыми моментами в жизни всех народов Казахстана.
В народе считалось: чем щедрее будет отмечен Наурыз, тем благополучнее пройдет год. Отсюда изобилие праздничных обычаев и атрибутов. Накануне праздника весеннего равноденствия люди приводили в порядок жилье, расплачивались с долгами, мирились находившиеся в ссоре. В ночь перед торжеством в знак пожелания обилия молока, урожая и дождя все емкости наполняли молоком, айраном, зерном, ключевой водой, а в день Наурыза все старались быть в добром расположении духа, при встрече заключали друг друга в объятия, высказывали самые добрые пожелания, чтобы все невзгоды и беды миновали их.
В эти дни готовилось много еды, которая символизировала достаток и изобилие в наступающем году. У казахов при праздновании Наурыза обязательным являлось присутствие числа 7, которое олицетворяет семь дней недели, перед аксакалами ставились семь чаш с напитком наурыз-коже, приготовленным из семи компонентов. В состав компонентов обычно входили мясо, соль, жир, лук, пшеница, курт, творог. Празднование всегда сопровождалось массовыми играми, традиционными скачками, развлечениями.
В наши дни Наурыз мейрамы стал общенародным праздником весны, труда и единства. Сегодня этот праздник одинаково дорог всем народам, живущим в многонациональном Казахстане. Древний праздник Наурыз гармонично трансформировался в современную жизнь, сохранив преемственность традиций древности.
20.03.2024, 16:39 43836
Предназначенную для инвалидов помощь отдавали родственникам умерших казахстанцев в Кокшетау
Фото: Pexels.com
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Кокшетау. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Кокшетау выявила нарушения в обеспечении инвалидов необходимыми средствами.
Прокуратурой города проведен анализ состояния законности при обеспечении лиц с инвалидностью техническими вспомогательными средствами и различными услугами.
Установлено, что более 2000 средств гигиены, прогулочные кресла-коляски и другие индивидуальные средства на сумму свыше 2 млн тенге предоставлены умершим лицам (приняли их дети)", - сказано в сообщении ведомства.
По акту прокурорского надзора данные специальные средства были возвращены в собственность государства и в дальнейшем распределены среди лиц с инвалидностью.
Напомним, в спецколледже Кентау выявили вопиющие нарушения прав студентов-инвалидов.
20.03.2024, 16:08 45411
Полиция Казахстана перешла на усиленный режим работы
На службу заступили свыше 22 тысяч сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В период празднования Наурыз мейрамы полиция страны перешли на усиленный вариант несения службы.
По информации Polisia.kz, в преддверии празднования Наурыза на службу заступили свыше 22 тысяч сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии.
Кроме того, усилен визуальный контроль за местами проведения праздничных мероприятий посредством видеонаблюдения центров оперативного управления.
В целом МВД повышены меры обеспечения общественного порядка и дорожной безопасности.
20.03.2024, 14:05 49286
Кража невест: будут ли в Казахстане бороться с криминалом
Факты краж невест в стране единичные
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министра внутренних дел Республики Казахстан Ержана Саденова спросили о статистике случаев краж невест.
Мы занимаемся статистикой вместе с Генпрокуратурой - по обращениям, заявлениям, уголовным делам. Поэтому я и сказал, что факты единичные, но они есть, к сожалению. Мы, конечно, занимаемся этим и будем продолжать. Это непорядок", - прокомментировал глава МВД.
По его словам, невест крадут в разных регионах Казахстана, но такие факты везде являются единичными. Точную цифру министр назвать не смог.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал традицию похищения невест мракобесием.
Подобные факты требуют не только морального осуждения, но и правовой оценки", - сказал глава государства.
Ранее сообщалось, что в Шымкенте 22-летний уроженец Мангистауской области похитил девушку, чтобы жениться на ней. При этом потерпевшая и похититель не были знакомы.
После обращения родственников пострадавшей подозреваемый был задержан. По нормам действующего законодательства ему грозит лишение свободы сроком от 7 до 12 лет.
Согласно статье 125 УК РК, похищение человека - наказывается лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.
20.03.2024, 13:00 44901
Qazaq Stroy о карьере близ ЖК: Мы не имеем отношения к его разработке
Фото: Qazaq Stroy
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В строительной компании Qazaq Stroy сделали заявление по ситуации с карьером в Наурызбайском районе Алматы, который находится рядом с жилым комплексом. В незаконной разработке карьера застройщика ранее обвинил департамент экологии города Алматы.
В связи с многочисленными материалами в СМИ, публикациями в социальных сетях, выступлениями общественников по данному карьеру мы решили дать свои разъяснения. Компания Qazaq Stroy не имеет никакого отношения к карьеру в Наурызбайском районе. 29 августа 2023 года постановлением судебной коллегии по административным делам Алматинского городского суда компания была признана невиновной, а действия сотрудников департамента экологии суд признал незаконными", - сказал главный юрист Qazaq Stroy Ердаулет Кульшиков.
Доказанные судом и органами досудебного расследования факты также подтверждают, что карьер существовал ранее, до начала строительства объектов Qazaq Stroy.
Если даже посмотреть на сам карьер, то здесь визуально видно, что этот карьер разрабатывался не один год, граница проходит примерно там, где по генеральному плану у нас должно было быть расположено два девятиэтажных жилых дома, от которых нам пришлось, кстати, отказаться из-за наличия данного карьера. Тем самым компания понесла убытки", - добавил юрист.
Карьер расположен на чужой частной территории. В компании отметили, что, несмотря на этот факт, конкретный собственник земельного участка не был опрошен в период проверки.
В настоящее время судебное разбирательство передано в судебную коллегию по административным делам Верховного суда. Он поставит окончательную точку в этом деле.
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