В Алматы объявлен высокий уровень лавинной опасности

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Астана. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня казахстанцы отмечают первый день Наурыза - праздника весны и обновления природы, начала нового года.





Напомним, основное празднование приходится на 21, 22, 23, 24 и 25 марта.





Наурыз - один из самых древних праздников на Земле. Он отмечается уже более пяти тысяч лет как праздник весны и обновления природы многими народами Средней Азии, а по некоторым данным, и у восточных славян, сообщает gov.kz





По восточному летоисчислению праздник соответствует иранскому Новому году (Навруз). Из поколения в поколение передавали традиции празднования Наурыза казахи, узбеки, уйгуры. Таджики называли его "Гульгардон" или "Гульнавруз", татары - "Нардуган", а древним грекам он был известен как "Патрих". Корни праздника можно отыскать в древних языческих обрядах. Сама по себе форма празднования с глубокой древности несла в себе принципы любви к природе. Несмотря на давность, этот праздник сохранился в народной памяти и в настоящее время приобрел новый духовно-этический смысл.





По древнему летоисчислению этот день обычно совпадал с 22 марта - днем весеннего равноденствия. Поэтому казахи назвали месяц март Наурыз.





Наурыз мейрамы как нерелигиозный праздник весны и обновления имеет общие корни и параллели с проводами зимы и многими другими значимыми моментами в жизни всех народов Казахстана.





В народе считалось: чем щедрее будет отмечен Наурыз, тем благополучнее пройдет год. Отсюда изобилие праздничных обычаев и атрибутов. Накануне праздника весеннего равноденствия люди приводили в порядок жилье, расплачивались с долгами, мирились находившиеся в ссоре. В ночь перед торжеством в знак пожелания обилия молока, урожая и дождя все емкости наполняли молоком, айраном, зерном, ключевой водой, а в день Наурыза все старались быть в добром расположении духа, при встрече заключали друг друга в объятия, высказывали самые добрые пожелания, чтобы все невзгоды и беды миновали их.





В эти дни готовилось много еды, которая символизировала достаток и изобилие в наступающем году. У казахов при праздновании Наурыза обязательным являлось присутствие числа 7, которое олицетворяет семь дней недели, перед аксакалами ставились семь чаш с напитком наурыз-коже, приготовленным из семи компонентов. В состав компонентов обычно входили мясо, соль, жир, лук, пшеница, курт, творог. Празднование всегда сопровождалось массовыми играми, традиционными скачками, развлечениями.





В наши дни Наурыз мейрамы стал общенародным праздником весны, труда и единства. Сегодня этот праздник одинаково дорог всем народам, живущим в многонациональном Казахстане. Древний праздник Наурыз гармонично трансформировался в современную жизнь, сохранив преемственность традиций древности.