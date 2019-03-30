В Алматы организаторы БДСМ-шабаша возле Вечного огня были вынуждены отказаться от своей провокации

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Алматы. 29 марта. Kazakhstan Today - В Алматы организаторы шабаша, называемого БДСМ-балом, который они планировали в Доме армии, расположенном у мемориала Славы в Парке 28 гвардейцев-панфиловцев, в непосредственной близости от Вечного огня, из-за вмешательства гражданского общества были вынуждены отказаться от своей кощунственной провокационной затеи, передает Kazakhstan Today.

ИП "Пак А.П." – арендатор помещения в здании "Дом армии", принадлежащего Министерству обороны РК, приносит искренние извинения тем, кого оскорбили намерением проведения Международного БДСМ-фетиш-бала", - с садомазохистским сожалением отмечают в распространенном пресс-релизе поклонники пропагандируемого на Западе сексуального извращения.

Ранее размещенная в соцсетях и СМИ информация о предстоящем БДСМ-мероприятии вызвала массу возмущений.

Сообщение в Facebook алматинки Marina M Ruzmatova появилось накануне днем. Разместив афишу БДСМ, она отметила, что извращенная вечеринка планируется по адресу Зенкова 24: "Это в двух шагах от вечного огня. Это Дом армии".

Алматинка напомнила, что в этом же здании находятся: Совет ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны; Союз ветеранов Афганской войны города Алматы; Военно-исторический музей вооруженных сил РК. А рядом еще расположены частная школа и церковь.

Рядом с аллеями и вечным огнём, рядом с 28 панфиловцами и церковью пройдёт БДСМ-вечеринка. Госпожа Галина будет учить казахстанских мужиков, как правильно вылизывать своей госпоже туфли, а мастер порки Егерь будет учить как правильно пи… плёткой женщин (а то наши всё кулаками да кулаками, как дикари, ей-Богу). Чёт противно", - пишет автор поста.

Сегодня вечером стало известно, что собрание "мастеров порки" отменили. В ситуацию пришлось вмешаться городским властям.

После вмешательства местных исполнительных органов и администрации здания арендатор принял решение отказаться в проведении вышеуказанного мероприятия. В настоящее время помещение опечатано и не функционирует", - заявила администрация Дома армии.

Однако в распространенном в СМИ сообщении не указывается, кто вообще позволил запланировать столь специфическое событие в месте, священном для многих алмаатинцев и было ли разрешение получено. Однако, афиши предстоящего сборища заранее размещены в открытом доступе.

В администрации лишь заявляют, что "проведение подобного рода мероприятий категорически запрещено на их территории".

Стоит отметить, что сегодня Запад жестко навязывает миру свои стандарты в поощрении всяческих, в том числе сексуальных, извращений, делает все возможное для того, чтобы подрастающее поколение, особенно в бывших республиках Советского Союза, восприняло противоестественные для нормального человека формы интимных взаимоотношений.

Также большого внимания заслуживает и ведомая Западом информационная война на святынях, развернутая на постсоветском пространстве. В результате навязывания в молодежной среде сомнительных идеалов, размываются истинные ценности, чтимые многими поколениями наших стран. Бой бутылок на мемориалах, сомнительные танцы, оскверняющие надписи на памятниках тем, кто побеждал фашизм, совершал подвиги - все это настолько плотно вошло в нашу жизнь, что начинает стираться грань дозволенного.

Отметим также, что БДСМ расшифровывается как: БД - бандаж и дисциплина; ДС - доминант и сабмиссив (господство и подчинение); СМ - садомазохизм. В общем виде под БДСМ подпадают сексуальные практики, основанные на обмене властью и связанные с лишением подвижности, причинением боли и унижением. Всё и сразу не обязательно, но одно условие выполняется всегда: перечисленные действия носят добровольный характер, поясняет Лайфхакер.

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