В Алматы осудили участников ДВК

Алматы. 20 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы провозглашен приговор лицам, причастным к деятельности экстремистской организации ДВК, передает Kazakhstan Today.

"В Алмалинском районном суде Алматы завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении Ануара Аширалиева, Оксаны Шевчук, Гульзипы Джаукеровой и Жазиры Демеуовой, признанных виновными в участии в деятельности общественного объединения ДВК", - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

Напомним, в марте 2018 года решением Есильского районного суда города Нур-Султана деятельность ДВК признана экстремистской и запрещена на всей территории Казахстана.

В период с марта по май 2019 года Шевчук, Джаукерова, Демеуова и Аширалиев в поддержку движения и идеи ДВК, заведомо зная, что данное движение признано экстремистским, несколько раз приняли участие в несанкционированных митингах. Они озвучивали негативный образ действующей власти Республики Казахстан, выдвигая требования, озвученные лидером ДВК Мухтаром Аблязовым. Кроме того, в мае 2019 года указанные лица сняли видеоролик в поддержку политзаключенных, после которого данный видеоролик был опубликован на странице в Instagram М. Аблязова", - говорится в сообщении суда.

В суде подсудимые вину не признали. "Вина подсудимых доказывается показаниями свидетелей, заключением судебной психолого-филологической экспертизы, просмотром видеозаписей с митинга, протоколами обысков, в результате которых в домах у подсудимых были обнаружены листовки, имеющие отношение к деятельности ДВК, а также другими вещественными доказательствами", - отметили в пресс-службе.

При назначении наказания в качестве смягчающих вину обстоятельств суд учел наличие у подсудимых несовершеннолетних детей, а также третью группу инвалидности у Аширалиева.

Приговором суда О. Шевчук, Ж. Демеуова, Г. Джаукерова, А. Аширалиев осуждены по части 2 статьи 405 (Организация и участие в деятельности общественного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности в связи с осуществлением ими экстремизма) Уголовного кодекса Республики Казахстан к одному году ограничения свободы каждый. Суд также на 2 года лишил их права заниматься деятельностью в общественных объединениях", - проинформировали в Алматинском городском суде.

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