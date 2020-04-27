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В Алматы от коронавирусной инфекции скончалась 97-летняя женщина

26.04.2020, 17:22 10747
Алматы. 26 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы от коронавирусной инфекции скончалась 97-летняя женщина, передает Kazakhstan Today.
 

Сегодня в Алматы умерла 97-летняя женщина, диагноз на коронавирус у которой подтвердился вчера. Смерть наступила от основных заболеваний, такие как "острое нарушение мозгового кровообращения, левосторонняя гемиплегия, хроническая ишемическая болезнь сердца, ишемическая кардиомиопатия, желудочковая экстрасистолия, дизартрия, острая дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность, левосторонняя пневмония". Состояние оценивалось как крайне тяжелое", - рассказали в пресс-службе акимата города.

 
В пресс-службе проинформировали, что "26 апреля 2020 года, несмотря на проводимую терапию, ухудшилось состояние и нарастали симптомы полиорганной недостаточности, в 08.05 произошла остановка дыхания и сердечной деятельности. Реанимационные мероприятия, проводимые в течение 30 минут, не помогли. В 08.35 26 апреля констатирована биологическая смерть. Пациентка находилась на лечении от основных заболеваний в провизорном стационаре, так как являлась контактной".
 
Сегодня в Алматы выявлено 28 новых случаев COVID-19, все они из числа контактировавших, находившихся в провизорных госпиталях на карантине.
 
По информации пресс-службы, "в инфекционных стационарах на лечении от коронавирусной инфекции находятся 739 человек, с учётом пациентки из Алматинской области. Состояние больных: у одного крайне тяжелое, у 33 тяжелое, у 195 средней степени тяжести, у остальных удовлетворительное". 
 
Количество выписанных на сегодня в мегаполисе составляет 96 человек. 
 
В целом в Алматы на 26 апреля зарегистрировано 842 подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией.
 

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