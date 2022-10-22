В Алматы открылась выставка рисунков "Китайско-казахстанская дружба, передаваемая из поколения в поколение"

Алматы. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Во Дворце школьников Алматы 20 октября состоялась церемония награждения победителей конкурса детских рисунков и открытие выставки "Китайско-казахстанская дружба, передаваемая из поколения в поколение", посвященная 30-летию дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем.

Данное мероприятие очень прекрасное. Все рисунки произвели на меня очень хорошее впечатление. В работах детей я увидела добрые пожелания к китайско-казахстанским дружественным отношениям и художественное мастерство. Они изобразили по своему взгляду дружбу между нашими государствами. Цель мероприятия выполнена - наша дружба, передаваемая из поколения в поколение", - сказала генеральный консул КНР в Алматы госпожа Цзян Вэй.





Она отметила, что в развитии двусторонних отношений самым важным является взаимопонимание и доверие, а такие мероприятия очень сближают.

Генеральный консул КНР в Алматы сообщила, что в следующем году также планируется организовать подобные мероприятия.





В конкурсе приняли участие 118 детей от 6 до 14 лет. Авторы лучших работ были отмечены дипломами и ценными призами.





По итогам конкурса были определены 60 лучших работ, которые с 20 по 30 октября будут представлены в выставочном зале Дворца школьников Алматы.





Обладателями Гран-при конкурса рисунков стали Исламова Альмира - ученица художественной школы "Метаморфозы" при школе № 121 и учащаяся гимназии № 34 Чилдебаева Аружан.

Как сообщила председатель постоянной комиссии по общественному развитию, культуре, спорту, религии и молодежи маслихата города Алматы Аканова Асия, комиссии было очень сложно определять победителей из 118 участников конкурса.









На выставке представилась возможность глазами детей увидеть взаимоотношения. Самая частая картина - это две руки, значит, наши дети это видят так. Сегодня все получили удовольствие, это новые позитивные впечатления. Мы все зарядились позитивной энергией", - поделилась впечатлениями Аканова Асия.









Организатором мероприятия выступил Дворец школьников Алматы при поддержке генерального консульства КНР в Алматы и акимата города.

Выставка продлится до 30 октября в выставочном павильоне Дворца школьников города Алматы.







