В Алматы открыт сервисный центр Antikor Ortalygy

Алматы. 30 мая. Kazakhstan Today - 30 мая в Алматы состоялось открытие сервисного центра Antikor Ortalygy, передает Kazakhstan Today.

В открытии сервисного центра приняли участие председатель Агентства Алик Шпекбаев, аким города Бакытжан Сагинтаев, заместитель исполнительного директора Фонда Первого Президента Игорь Рогов, представители общественных организаций, академических кругов, правоохранительных органов.

В основе создания сервисного центра - эффективное сочетание дизайна в формате оpen space и удобного для посетителей фронт-офиса, отвечающего принципам клиентоориентированности", - рассказали в Антикоррупционной службе.

Отмечается, что в центр может обратиться каждый. Прием граждан ежедневно осуществляется сотрудниками Антикоррупционной службы.

Открывая мероприятие, аким Алматы отметил, что запуск нового сервисного центра - это еще один серьезный шаг на пути обеспечения открытости и прозрачности государственного управления.

В свою очередь, председатель агентства подчеркнул, что трансформация подходов к оказанию услуг государственными органами - неизбежный процесс.

Сегодня мы наблюдаем, как меняется организационная культура чиновников: госслужащие и руководители становятся ближе к гражданам. Как показала практика, работа с обращениями и жалобами, фокусирование на конкретных "проблемных зонах" и их решение являются эффективным методом превенции коррупции и, соответственно, повышения доверия граждан", - отметил А. Шпекбаев.

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