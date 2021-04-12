В Алматы планируют временно отключить водоснабжение в двух районах

Фото автора Jessica Lewis: Pexels

АЛМАТЫ. 11 АПРЕЛЯ - В нескольких районах Алматы 12 и 13 апреля планируется отключение воды, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Эти меры необходимы для ввода в эксплуатацию новых сетей холодного водоснабжения, уточнили в пресс-службе ГКП "Алматы Су".

Водоснабжение будет ограничено на территории Медеуского района:

12 апреля с 9 до 17 часов в квадрате Елибекова - Сырмак - Береговая - Аль-Фараби;

13 апреля с 9 до 18 часов в квадрате Жургенова - Янушкевича - северо-западная сторона Баишева.

Ограничения введут 13 апреля с 9 до 18 часов в Жетысуском районе в квадрате улиц Баянаульская - Жангельдина - Хамиди - Райымбека.

Также ожидается снижение давления воды на водопроводных сетях, проходящих под проспектом Суюнбая от улицы Шаврова до улицы Тюлькубасская.

Объекты социальной сферы на время отключения будут обеспечены питьевой водой автоцистернами.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства