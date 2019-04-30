В Алматы по подозрению в мошенничестве задержали бывшего врача

Алматы. 29 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы в мошенничестве подозревается бывший врач, передает Kazakhstan Today.

Экс-медицинского работника сотрудники полиции задержали на основании поступивших заявлений.

"Будучи осведомленным в медицинской сфере, гражданин Х., 1985 года рождения, путем обмана и злоупотребления доверием, завладевал денежными средствами потерпевших, обещая содействие в получении квоты, куда, по его данным, входит бесплатное обследование, лечение, проведение операции, получение медикаментов, выделяемой за счет государства. Но как оказалось, пациенты от него никаких направлений для получения квоты не получали", - сообщил начальник Управления полиции Бостандыкского района подполковник полиции Даурен Утебаев.

По его информации, таких эпизодов на территории мегаполиса подозреваемым совершенно четыре.

Нажива легких денег подтолкнула его на совершение и других мошеннических преступлений. Так, жертвами стали не только люди, нуждающиеся в операции, но также граждане, нуждающиеся в получении жилья. Он находил наивных граждан через своих друзей и родственников и обещал поставить ускоренно в очередь на получение жилья. В число жертв вошли также бывшие коллеги-медики: он им обещал за цену ниже рыночной поставить медицинские инструменты и препараты", - сказал Даурен Утебаев.

По данным полиции, в настоящее время следствием установлено, что на территории мегаполиса подозреваемым совершенно 13 эпизодов разного рода мошеннических действий. Проводится досудебное расследование по статье 190 УК.

В случае опознания данного гражданина, просим связаться с нами по телефонам: 254-47-01; 24-47-02 и 254-47-03", - отметил начальник управления полиции Бостандыкского района.

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