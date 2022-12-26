25.12.2022, 21:00 23051
В Алматы почтили память легендарного Кара майора
Фото: МО РК
Алматы. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Военнослужащие Десантно-штурмовых войск и 177-го отряда специального назначения установили мемориальную доску на стене дома, где жил герой войны в Афганистане Керимбаев Борис Тукенович, сообщает Министерство обороны Республики Казахстан.
Митинг открыл командующий Десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Алмаз Джумакеев. Он рассказал о жизненном и военном пути Кара майора, его заслугах и бесценном военном опыте, которым Борис Керимбаев щедро делился с молодым поколением военнослужащих.
Открывая эту мемориальную доску, я хочу сказать, что в каждой бригаде и каждом полку Десантно-штурмовых войск создан уголок памяти Кара майора. Когда приходят служить молодые солдаты, их первым делом знакомят с его доблестным военным и жизненным путем", - отметил генерал-майор Алмаз Джумакеев.
Отдать дань памяти собрались родные и близкие Бориса Керимбаева, командование и личный состав Десантно-штурмовых войск, подразделения специального назначения, где он был первым командиром, курсанты Военного института Сухопутных войск и Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи.
У дома также собрались ветераны войны в Афганистане и молодое поколение казахстанцев - воспитанники республиканского движения "Жас сарбаз" и военно-патриотического клуба имени Кара майора. Специально на это мероприятие приехал из Узбекистана ветеран войны в Афганистане командир "первого мусульманского батальона" полковник Хабибджан Холбаев, участник штурма дворца Амина в 1979 году.
Мероприятие завершилось возложением цветов и торжественным прохождением маршем под звуки военного оркестра.
Легендой Борис Керимбаев прослыл в ходе афганской кампании. В командировке в Афганистане он находился с 1981 по 1983 годы. Почти на протяжении года его "второй мусульманский батальон" вел ожесточенные бои с превосходящими силами моджахедов, удерживая стратегически важное Панджшерское ущелье. В результате успешных действий 177-го отряда моджахеды были вынуждены прекратить боевые действия и заключить перемирие на этом важнейшем направлении.
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26.12.2022, 12:45 1306
Разовую легализацию праворульных автомобилей разрешили в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы смогут разово легализовать иностранные машины с праворульным управлением, сообщил на заседании сената исполняющий обязанности председателя комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев.
В ходе заседания сенатор Нурлан Бекназаров констатировал, что на сегодняшний день в Казахстане установлен законодательный запрет на эксплуатацию праворульных авто, однако некоторые граждане уже ввезли праворульные автомобили с иностранными номерами, и сейчас не могут их оформить.
По словам Кайсар Султанбаева в связи с поручением главы государства будет проведена разовая акция по легализации праворульных автомобилей.
На сегодня у нас в связи с поручением президента проводятся работы по разовой легализации транспортных средств, и только недавно мы внесли соответствующие поправки, что праворульные транспортные средства будут внесены в разовую легализацию государственной регистрации. Сейчас таких авто около 20 тысяч", - цитирует спикера "Казправда".
Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон о поправках в Налоговый кодекс. Поправки предусматривают введение с 1 января 2023 года пониженной ставки регистрационного сбора в размере 200 тысяч тенге для легализации автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября текущего года.
26.12.2022, 12:25 2251
Десятки фактов незаконной торговли пиротехникой выявлено в Казахстане
У нарушителей изъято более 1850 несертифицированной пиротехнической продукции
Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - При оперативно-профилактическом мероприятие "Пиротехника", которая стартовала 25 декабря в Казахстане выявлено 75 фактов незаконной реализации пиротехнических изделий, сообщил в ходе брифинга старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции Амиржан Байгошев.
На сегодняшний день по республике проведено порядка четырехсот рейдовых мероприятий по проверке рынков, магазинов и других мест торговли, а также на предмет законности перевозки пиротехнических изделий.В результате выявлено 75 фактов незаконной реализации пиротехнических изделий. У нарушителей изъято более 1850 несертифицированной пиротехнической продукции, рассказал представитель МВД.
Кроме того, полицейские также проводят мониторинг социальных сетей на предмет незаконной реализации товаров и предметов, на которых распространяется разрешительный порядок.
Так, 13 декабря в Астане посредством приложения "2ГИС" было обнаружено объявление о продаже пиротехники с доставкой, свободная торговля которыми запрещена законодательно.
В ходе проверки у реализатора было изъято 183 несертифицированных пиротехнических изделия, составлен административный протокол, наложен штраф", - рассказал Байгошев.
Кроме того, на прилегающей территории одного из торговых домов в Астане установлена незаконная продажа пиротехническими изделиями. Продукция изъята, составлен адмпротокол по статье 196 и наложен штраф.
26.12.2022, 11:02 5231
Сколько дней отдохнут казахстанские школьники на зимних каникулах
Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Зимние каникулы начнутся с 31 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023 года.
Вторая четверть закончится 30 декабря. Зимние каникулы в для казахстанских школьников продлятся девять дней - с 31 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023 года.
В понедельник, 9 января ученики вернутся за парты.
Напомним, Казахстанцы на Новый год отдохнут 1, 2, 3 января. Рождество 7 января в этом году выпадает на субботу, переносов выходных дней не будет . В целом при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут в январе 11 дней, при шестидневной - 8 дней.
Ранее сообщалось, что Минпросвещения определило сроки начала и завершения учебного года, а также длительность каникул просвещения.
26.12.2022, 08:35 8781
Высокогорному катку "Медеу" исполнилось 50 лет
Фото: Акимат Алматы
Алматы. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера в Алматы отметили 50-летие высокогорного спортивного комплекса "Медеу", расположенного в высокогорном урочище Медеу на высоте 1691 метр над уровнем моря.
На территории катка были размещены многочисленные развлекательные интерактивные площадки и исторические зоны, сообщили в городском акимате.
Громким открытием празднования стал парад выдающихся казахстанских спортсменов и тренеров. Также на льду со своей специальной программой выступила казахстанская фигуристка, серебряный призер чемпионата мира 2019 года, серебряный призер зимней Универсиады 2019 года и бронзовый призер II зимних юношеских Олимпийских игр Элизабет Турсынбаева.
В рамках праздника состоялось представление легендарного ледового балета "Ледовая симфония" и гала-шоу "И в сердце горячо". Также гости смогли увидеть выступление первого казахстанского ледового шоу Olуmpic Show.
Кроме того, по случаю празднования 50-летия комплекса в Алматы приехала известная российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева.
На своей странице в Instagram спортсменка выложила видео выступления на катке "Медеу" под песню Димаша Кудайбергена Your Love.
Завершился праздник концертом Mолданазара и праздничным фейерверком.
Медеу - высокогорный спортивный комплекс, расположенный в высокогорном урочище Медеу. 10 500 квадратных метров льда на высоте 1691 метр над уровнем моря. Самый высокогорный из действующих открытых стадионов. Лидер по количеству установленных мировых рекордов в конькобежном спорте. Самый посещаемый спортивный комплекс в Казахстане. Памятник градостроительства и архитектуры.
25.12.2022, 18:22 29526
Как отдохнут казахстанцы на новогодние праздники
Фото: Depositphotos
Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На Новый год казахстанцы отдохнут три дня.
Граждане, работающие 5 дней в неделю, в январе будут отдыхать 11 дней, а те, у кого шестидневная рабочая неделя, - отдохнут 8 дней, включая праздники и выходные.
Казахстанцы на Новый год отдохнут 1, 2, 3 января. Рождество, 7 января, в этом году выпадает на субботу, переносов выходных дней не будет.
25.12.2022, 15:43 36716
Казахстанцам рекомендуют носить маски в местах скопления людей
Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Главный санитарный врач Республики Казахстан Айжан Есмагамбетова на заседании по вопросам эпидситуации и мерам по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, гриппа и ОРВИ в стране порекомендовала гражданам соблюдать масочный режим в местах скопления людей, об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Казахстан.
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в республике стабильная. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации республика и все регионы находятся в зеленой зоне. В сутки регистрируется до 300 случаев COVID-19 с положительным результатом ПЦР и до 40 случаев COVID-19 с отрицательным результатом ПЦР, выздоровело 99% больных", - проинформировала в ходе заседания главный санврач РК.
Вместе с тем, по ее словам, в 12 регионах (города Астана, Алматы, Акмолинская, Актюбинская, ВКО, Абайская, ЗКО, Карагандинская, Улытауская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская области) показатель R выше единицы, что свидетельствует о нарастании распространения инфекции.
В этой связи Есмагамбетова напомнила, что в соответствии с ПГГСВ при регистрации показателя R выше 1 рекомендуется ношение масок в местах массового скопления населения.
За последнюю неделю по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 3%, отметила она.
В настоящее время отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, так, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость выросла на 20%.
Учитывая текущую ситуацию по коронавирусной инфекции в республике, а также течение эпидемиологического сезона по заболеваемости ОРВИ и гриппом, при проведении публичных предвыборных мероприятий и встреч с избирателями Айжан Есмагамбетова рекомендовала придерживаться следующих правил:
1) использование просторных помещений для исключения скопления населения;
2) в помещениях бесперебойное функционирование системы вентиляции/кондиционирования воздуха;
3) в случае отсутствия системы искусственной вентиляции воздуха проведение проветривания помещения перед началом мероприятия;
4) соблюдение масочного режима при проведении встреч с избирателями.
Напомним, министр здравоохранения РК Ажар Гиният сообщала о циркуляции свиного гриппа. По ее словам, в стране идет микс инфекции, суперинфекции.
25.12.2022, 11:30 41841
В Алматы земли госпиталя для ветеранов войны застраивают особняками
Алматы. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Закрытый в 2010 году самый крупный в стране госпиталь для ветеранов войны Минздрав обещал снести и возвести современный лечебный корпус с новым оборудованием. Лидеры общественных ветеранских организаций выступили на пресс-конференции, посвященной проблемам ремонта и строительства данного медицинского учреждения.
По их словам, из обещанного ничего не выполнено, ни ремонта, ни строительства здесь не было и нет.
Госпиталь для ветеранов войны и приравненных к ним лиц обещали начать строить в 2011 году и уверяли, что уже разрабатывается проектно-сметная документация, но это оказалось неправдой. Вместо этого здесь строят коттеджи. Из 26 гектаров земли, принадлежащих госпиталю, осталось только 11. Остальные 15 гектаров ушли под строительство особняков", - цитирует Zakon.kz председателя координационного совета организаций ветеранов войны в Афганистане Мурата Абдушукурова.
Сообщается, что Минздрав в 2010 году утверждал, что "предпринимаются необходимые меры по приведению в надлежащее состояние корпусов госпиталя и нет оснований для беспокойства граждан. Строительство обещали начать весной 2011 года. Даже были выделены средства на ограждение объекта - почти 17 млн тенге.
Ветераны уже не верят обещаниям и считают, что их обманули.
История этого некогда самого крупного специализированного госпиталя начинается с 1943 года. Он был построен в курортной зоне в предгорьях Заилийского Алатау, где сам воздух, сама природа лечат. Герои-казахстанцы, отдавшие свое здоровье на благо Родины, проходили здесь не только лечение, но и реабилитацию. В общей численности к госпиталю было прикреплено более пяти тысяч человек - ветеранов ВОВ, участников Афганской войны, ликвидаторов Чернобыльской катастрофы, жертв ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и так далее", - рассказал председатель координационного совета организаций ветеранов войны в Афганистане Мурат Абдушукуров.
Активист утверждает, что "здесь они получали хорошую квалифицированную медицинскую помощь, здесь были врачи, которые знали, как лечить контузию, ранения, радиационные заболевания, у них были все необходимые аппаратура и оборудование". Теперь ничего этого нет.
Лидеры ветеранских организаций постоянно поднимают вопрос восстановления госпиталя перед Министерством здравоохранения и правительством, и им каждый раз обещают, что в следующем году начнется строительство. Последние три года профильное ведомство делает вид, что начинают строительство и якобы выделяются средства на разработку проектно-сметной документации, но ничего этого до сих пор нет, отметили они.
Слова ветеранов-общественников подтверждает и тот факт, что в 2018 году руководство Минздрава сообщало, что работы по проектированию планируется закончить в третьем квартале 2019 года, а строительство намерены начать в 2020 году и завершить в 2021 году.
Глава государства часто говорит о "слышащем государстве", и мы сейчас обращаемся к государству, чтобы оно услышало ветеранов войны и наконец-то построили, отремонтировали наш госпиталь. Сейчас он как никогда нужен, так как мы уже подходим к тому возрасту, когда контузии, ранения и болячки, приобретенные в молодости при исполнении воинского и служебного долга, дают о себе знать. Раньше возле этого госпиталя были прекрасные парки, березовые рощи, а сейчас ничего этого нет, одни особняки стоят. Из 26 гектаров земли, принадлежащих госпиталю, 15 были переписаны на вновь созданное садоводческое общество, после чего здесь стали строить элитное жилье. Даже оставшиеся 11 гектаров Минздрав хотел использовать под строительство жилого комплекса для профессорско-преподавательского состава, но мы не дали это сделать, подняли шум. Недавно мы написали еще одно письмо на имя министра здравоохранения", - говорит председатель координационного совета организаций ветеранов войны в Афганистане Мурат Абдушукуров.
Активисты считают, что строительство госпиталя - многогранный вопрос, который, помимо лечения и реабилитации ветеранов войны, имеет еще и большой воспитательный характер.
«Мы должны воспитывать подрастающее поколение на примере бережного, уважительного отношения общества и государства к ветеранам. Но о каком уважении может быть речь, если нас лишили качественной квалифицированной медицинской помощи?» – недоумевает Мурат Абдушукуров.
Более того, по его словам, в законе участников войны назвали как малоимущие, то есть под социально уязвимую категорию подвели. А разве защитник Отечества может быть малоимущим? Защитник Отечества должен быть почетным гражданином своей страны. А у нас ветераны считаются малоимущими и стоят в очереди на жилье по 15-20 лет, а тут еще и квалифицированное лечение отняли.
Мнение активиста разделяет и председатель общественного объединения "Союз ветеранов Чернобыля" Халел Турегалиев.
Я в этом госпитале с 1989 года, возглавлял здесь общественный совет. Мы много раз поднимали тему строительства госпиталя. Деньги вроде выделили. Тендер выиграла шымкентская компания-проектировщик. Но потом выясняется в суде, что у них еще девять тендеров, в том числе по уборке территории города Астаны. Стали дальше разбираться и оказалось, что проблема упирается в медоборудование. Минздрав все валит на госпиталь, но его вины нет. Мы много раз заседали, сроки нарушались, вызывали проектировщиков, спрашивали, на какой стадии ПСД, они разводят руками. Опять подали в суд, будем разбираться, написали письмо премьер-министру", - сказал председатель Союза ветеранов Чернобыля Халел Турегалиев.
Год назад мажилисмен Арман Кожахметов в своем депутатском запросе потребовал привлечь к ответственности тех, по чьей вине были допущены срывы сроков разработки технической документации по строительству нового госпиталя ветеранов войны в Алматы и принять незамедлительные меры по решению этого вопроса. Однако с того времени ничего не изменилось.
Строительство госпиталя для ветеранов - большая многолетняя проблема. На сегодня в Казахстане осталось очень мало фронтовиков, и к ним должно быть особое внимание, они многого не просят, отметил председатель республиканского объединения "Совет генералов" генерал-майор Махмут Телегусов.
В 2015 году группа генералов совместно с руководством горбольницы № 1 отремонтировали для ветеранов 10 палат и укомплектовали их бытовой техникой - холодильниками, телевизорами и нагревательными приборами. Уже тогда их госпиталь, о котором сейчас идет речь, целенаправленно был доведен до аварийного состояния, а больше половины принадлежащей ему земли распродано частным лицам и застроено особняками якобы с разрешения акимата Алматы. Наши предложения остановить незаконное строительство и восстановить госпиталь не дали результата", - сообщил председатель Совета генералов генерал-майор Махмут Телегусов.
Махмут Телегусов привел и другие аналогичные примеры. «В 2001 году был ликвидирован санаторий САВО (Среднеазиатский военный округ), который относился к Министерству обороны РК. Более чем 30 гектаров земли были проданы олигархам, и сейчас там стоят большие современные коттеджи", - проинформировал он.
Госпиталь этого же ведомства, который находился на пересечении улицы Сатпаева и проспекта Назарбаева, был выкуплен приближенными лицами бывшего руководства страны, а сам госпиталь построили далеко от центра города - на 70-м разъезде с оговоркой, что туда якобы легче доставлять пациентов. В 2016 году несколько санаториев силовых структур были поставлены на приватизацию, но Совет генералов вмешался, мы написали в правительство и отстояли их, за исключением санатория МВД в Сарыагаше, который был выкуплен одним из влиятельных людей страны", - сказал председатель Совета генералов генерал-майор Махмут Телегусов.
Как пояснил генерал, госпитали и военные ведомственные санатории являются объектами стратегического значения. И если в мирное время они служат медучреждением для лечения и реабилитации людей в погонах, то в военное время или в период чрезвычайного положения на их базе разворачиваются передвижные военные госпитали для лечения раненых и получивших увечья. Такая практика имеется во многих странах мира.
Январские события показали, насколько необходимы военные госпитали и санатории. Мы все помним, какие были нападения на алматинские городские больницы № 1 и № 7, куда доставляли раненых. Но это были гражданские медучреждения, а нужны именно военные на случай подобных ситуаций. 8 января мы с группой генералов и офицеров прибыли в госпиталь Минобороны на 70-м разъезде, и там было более 70 раненых офицеров и солдат Вооруженных сил, Пограничной службы и Национальной гвардии. Надо делать выводы из таких горьких уроков и приводить в надлежащее состояние все госпитали и санатории силовых ведомств, в том числе госпиталь для ветеранов, которые сейчас находятся в очень сложном положении", - сказал Махмут Телегусов.
В отличие от других спикеров генерал считает, что сейчас нет необходимости строить новый госпиталь для ветеранов ВОВ и участников боевых действий в других государствах.
На это уйдет порядка 7-10 млрд тенге, из которых, как это у нас бывает, третья часть будет использована неэффективно либо не по назначению. Поэтому предлагаем эти средства направить на восстановление действующих госпиталей, военных санаториев, укомплектовать их современными медицинскими аппаратами и оборудованием и создать все условия для качественного лечения и реабилитации прикрепленных к ним лиц. С другой стороны, это даст возможность обеспечить безопасность этих стратегических объектов в военное время или в период чрезвычайного положения. Лично я не верю чиновникам, которые якобы хотят построить новый госпиталь", - говорит председатель Совета генералов.
Кроме того, генерал предлагает провести тщательное расследование со стороны Генеральной прокуратуры на предмет того, почему такие стратегические объекты, как военные госпитали и санатории, оказались в руках олигархов, и заставить их все восстановить и вернуть государству. Это, по его мнению, будет уроком для других, чтобы никто и мысли не допускал творить беззаконие и наживаться на социальных проблемах ветеранов войны и силовых структур.
По его словам, сейчас ветераны вынуждены получать лечение в другом госпитале, который находится на улице Каблукова, но небольшое количество имеющихся там койко-меcт не позволяет обеспечить реабилитацию 12 тысяч ветеранов - участников боевых действий в других государствах.
Раньше ветераны воинской службы могли получать полноценное лечение в своих госпиталях, но года два назад выделенные на их лечение средства были отозваны правительством, а пациентов закрепили за гражданскими поликлиниками, которые не совсем хорошо знают специфику заболеваний военнослужащих. Это, с одной стороны, подрывает их авторитет и снижает привлекательность воинской службы", - сказал Махмут Телегусов.
Как сообщило руководство профильного ведомства, "после землетрясения весной 2010 года корпус Республиканского клинического госпиталя для инвалидов Отечественной войны по ул. Ладушкина, 120а, в соответствии с предписанием органов по чрезвычайным ситуациям был закрыт, комплекс зданий лечебного корпуса признан аварийным и подлежит сносу".
Министерством здравоохранения с 2018 года по заявке госпиталя ежегодно предусматривались бюджетные средства на разработку проектно-сметной документации для сноса старого и строительства нового корпуса. Заказчиком разработки ПСД является госпиталь. Однако в связи с неисполнением договорных обязательств проектировщиками и проведением судебных процедур (с 2018 года не исполнены обязательства двумя проектными организациями, которые признаны недобросовестными участниками госзакупок) до настоящего времени разработка ПСД не завершена (средства сняты при корректировке республиканского бюджета). В свою очередь министерством планируется продолжить реализацию проекта (разработку ПСД), в 2023 году внести бюджетную заявку в МФ при уточнении республиканского бюджета или при формировании РБ на 2024-2026 годы", - сообщили в Министерстве здравоохранения РК.
По информации Минздрава, лечение и реабилитацию ветераны войны проходят сейчас в госпитале, расположенном на улице Каблукова.
Госпиталь в рамках уставной деятельности оказывает специализированную медицинскую помощь, в том числе консультативно-диагностическую, стационарную и реабилитационную инвалидам и участникам Отечественной войны, лицам, приравненным к ним по льготам и гарантиям, лицам, подвергшимся воздействию ионизирующего излучения, гражданам, пострадавшим от деятельности Семипалатинского испытательного ядерного полигона. Коечная мощность госпиталя составляет 135 коек круглосуточного стационара. Из них терапевтического профиля - 60 коек, неврологического - 50, многопрофильной реабилитации - 20, дневного стационара - 5», - проинформировали в Минздраве.
Что касается территории бывшего старого госпиталя у подножия Заилийского Алатау, которая по неизвестным причинам с 26 га сократилась до 11 га, Министерство здравоохранения пояснило: "Земельный участок по адресу: ул. Ладушкина, 120а (ранее пр. Достык, 125а), был предоставлен госпиталю в постоянное землепользование в соответствии с постановлением акимата г. Алматы от 6 февраля 2006 года №1/95-206. Площадь территории госпиталя по постановлению составляет 10,9809 га. Данный земельный участок находился и находится на балансе госпиталя. Сведений о передаче земель до 2006 года госпиталь не имеет", - говорится в сообщении.
23.12.2022, 15:40 95626
С начала зимнего периода на дорогах Казахстана спасено 900 человек - МЧС
Кроме того, вызволено и отбуксировано 90 единиц техники, задействовано 32 пункта обогрева
Фото: telegram/МЧС РК
Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С начала зимнего периода спасено 900 человек, вызволено и отбуксировано 90 единиц техники, сообщил в ходе заседания межведомственной государственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин.
Уже за ноябрь-декабрь спасательными подразделениями с автодорог страны спасено и эвакуировано порядка 900 человек, из них 128 детей, вызволено и отбуксировано 90 единиц техники, задействовано 32 пункта обогрева", - проинформировали в пресс-службе МЧС.
В прошлый зимний период спасателями из снежных заносов спасено и эвакуировано более 2,6 тысячи человек и порядка 600 единиц техники.
В регионах страны 1146 раз объявлялись штормовые предупреждения, 684 раз закрывались автодороги республиканского значения и 427 раз областного значения.
Для обеспечения безопасности граждан и готовности к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуаций МЧС проводится комплексная планомерная работа по подготовке всей системы чрезвычайного реагирования к зимнему периоду. В третьей декаде ноября проведены республиканские командно-штабные учения "Қыс-2022". Итоги тренировки показали наличие ряда вопросов, которые требуют принятия организационных решений", - сообщил Юрий Ильин.
Он также указал представителю МИИР на наличие проблемы по недостаточному количеству снегозадерживающих щитов и несвоевременной очистке автодорог в зимний период, отметил необходимость принятия соответствующих мер системного характера для решения указанных вопросов.
Юрий Ильин также перед уполномоченным органом поднял вопрос образования заторов из-за невозможности проезда в противоположную сторону автодороги по причине отсутствия технологического проезда в центральном барьерном заграждении (отбойник).
В целом на сегодняшний день определены свыше трех тысяч наиболее сложных участков дорог, на которых происходит скопление автотранспорта.
Также в ходе заседания комиссия рассмотрела итоги пожароопасного периода 2022 года.
Природные пожары были и остаются весьма распространенной проблемой. В этом году с начала пожароопасного периода зарегистрировано 800 лесных и 111 степных пожаров", - отметил Юрий Ильин.
Он подчеркнул, что Министерству экологии, геологии и природных ресурсов необходимо усилить опыт применения систем раннего обнаружения лесных пожаров. В настоящее время такая система установлена только на территории природного парка "Бурабай", где с помощью видеокамер, установленных на вышках, контролируются практически все уголки леса.
Министр также напомнил, что в фокусе внимания находится поручение премьер-министра Алихана Смаилова о создания естественных и искусственных водоемов для забора воды пожарной и авиационной техникой. МЭГПР, акиматам регионов поручено усилить взаимодействие для своевременного и качественного исполнения поручения премьер-министра.
Кроме того, акиматам областей поручено проводить своевременное скашивание камышовой растительности, чтобы в случае загорания камышей не допустить перехода огня на лесные массивы и жилье граждан.
Как отметил председатель Комитета противопожарной службы Нурболат Дербисов, в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в 2022 году проведено более 15 тысяч рейдов. По результатам рейдов к административной ответственности было привлечено более 1,5 тысячи лиц, а местным исполнительным органам вручено более 1,7 тысячи предупреждений о неготовности населенных пунктов к пожароопасному периоду.
Для ежедневного патрулирования лесного фонда и оперативного реагирования на тушение природных пожаров проводилась передислокация авиационной техники МЧС и Казавиалесоохраны, которыми для тушения пожаров произведено 712 вылетов.
Наряду с подведением итогов пожароопасного периода и аварийно-спасательными работами на автодорогах республики спасателями ведется работа по координации министерств и акиматов для подготовки к паводковому периоду в рамках своей компетенции.
По окончании зимнего периода наступит сезон паводков, в этой связи необходимо уже сейчас принимать эффективные меры по подготовке регионов", - отметил Юрий Ильин.
По результатам анализа пройденного паводкового периода разработаны предложения по повышению защищенности населенных пунктов от подтоплений, проведена ревизия исполнения дорожной карты противопаводковых мероприятий на 2021-2023 годы.
Обеспечение реализации запланированных мероприятий уполномоченными органами и акиматами позволит повысить уровень защищенности от подтопления порядка 250 паводкоопасных населенных пунктов страны.
Юрий Ильин также отметил, что в период паводков особую роль играет состояние и режим работы гидротехнических сооружений.
В проект комплексного плана развития водной отрасли на 2023-2025 годы Министерством экологии, геологии и природных ресурсов включены мероприятия по реконструкции 16 аварийных республиканских водохранилищ в ряде областей", - отметили в пресс-службе МЧС.
Министр поручил уполномоченному министерству обратить пристальное внимание на вопросы ремонта и модернизации оставшихся без внимания коммунальных и частных гидротехнических сооружений.
Необходимо принять исчерпывающие меры по всем озвученным вопросам. Целью является недопущение гибели людей и ущерба экономики страны", - отметил он.
Юрий Ильин напомнил, что в соответствии с поручением главы государства и премьер-министра первые руководители будут нести персональную ответственность за подготовку к паводку в регионах.
В целом на сегодняшний день в республике имеется более тысячи паводкоопасных населенных пунктов, из которых в 470 угроза минимизирована.
Отмечается, что, учитывая климатические изменения, состояние защитных сооружений и активной стихийной застройки, количество паводкоопасных населенных пунктов и участков ежегодно корректируется.
Меры, принятые МЧС, заинтересованными центральными и местными исполнительными органами в 2021 году - в паводок 2022 года, позволили защитить 45 паводкоопасных населенных пунктов.
Также в эфире телеканала ATAMEKEN BUSINESS Юрий Ильин рассказал о создании новой воинской части в Актюбинской области и усилении реагирования на возможные чрезвычайные ситуаций.
В западном направлении мы создаем войсковую часть. Мы произведем перекомплектование всех войсковых частей, и численность их должна составлять до восьмисот человек в каждом. Это как специализированное спасательное подразделение, которое реагирует на все виды ЧС, которые есть. Соответственно, это позволит и часть контрактников набрать. Это позволит в том числе где-то трудоустроить молодежь, которая желает служить в МЧС", - заявил министр.
Ранее глава МЧС опроверг фейковые сообщения о гибели людей в снежных заносах.
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