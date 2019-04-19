В Алматы подвели промежуточные итоги реализации соцпрограмм "Бакытты отбасы", "Кутты мекен" и "Халыкка комек"

Алматы. 18 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы в ходе внеочередной конференции городского филиала "Nur Otan" рассмотрели ход реализации социальных программ "Бакытты отбасы", "Кутты мекен" и "Халыкка комек", инициированных председателем партии Нурсултаном Назарбаевым, передает Kazakhstan Today.

Аким Алматы Бауыржан Байбек отметил, что в рамках реализации вышеуказанных программ была разработана городская Дорожная карта "Бакытты отбасы", направленная на поддержку малоимущих и многодетных семей. В целом сегодня 50% городского бюджета направлено на решение и реализацию вопросов социальной сферы.

Мы уже определили здание для Центра матери, который будет работать по принципу одного окна. То есть любая женщина, которой требуется помощь, сможет прийти за консультацией, там будут отдельные детские комнаты. Работать в центре будут в первую очередь сами многодетные матери. Кроме того, с мая первые 200 семей начнут получать новое жилье. Как вы знаете, Лидер партии держит все эти вопросы на контроле. Выделенные по поручению Елбасы средства должны дойти до каждого. Сотрудники на местах не должны создавать препятствий, должны относиться по-человечески, подсказывать. Важно элементарное внимание, забота. Все ресурсы для организации этой работы у нас есть", - сказал Бауыржан Байбек.

Подводя промежуточные итоги деятельности созданного под эгидой партии благотворительного фонда "Бакытты отбасы", депутат городского маслихата Гулнас Ахметова сообщила, что на сегодня помощь оказана 1086 многодетным семьям Алматы.

К примеру, оплачены счета на установку газа, на ремонт жилья, оказана материальная помощь семьям, потерявшим кормильца. Фондом и членами депутатской фракции партии "Nur Otan" 71 семья взята под постоянный патронаж. Обращаются не только жители Алматы, но и других регионов Казахстана, интересуются нашими подходами к работе и, конечно же, получают должную консультацию", - сообщила она.

По словам председателя первичной партийной организации Гани Тажиева, программа "Кутты мекен", целью которой является усиление партийного контроля над реализацией социальных и инфраструктурных проектов, имеет особое значение для Алматы.

За последние 3 года в городе было отремонтировано более 1500 дворов, обновлены парки и скверы, модернизировано порядка 60% центра города. Городская мобильность является важным критерием качества жизни во многих мегаполисах, в связи с этим в городе проводится комплексная транспортная реформа. Запущена линия BRT, планируется ввести современную трамвайную сеть LRT, с каждым годом улучшается качество дорог. В течение трех лет более 10 тыс. семей будут обеспечены жильем. Это примерно 2375 многодетных семей, 564 инвалида, 345 детей-сирот, 165 пенсионеров и ветеранов. В Алматы будет запущен пилотный проект "Бюджет участия", в рамках которого определенная сумма, выделенная каждому району, будет распределяться самими жителями", - рассказал Гани Тажиев.

О ходе цифровизации коммунальных служб и расширения каналов обратной связи с населением доложила председатель правления АО "Центр развития города Алматы" Жанна Тулегенова.

Партия "Nur Otan" активно участвует в решении повседневных вопросов населения, и эта работа будет усилена в рамках проекта "Халыкка комек", реализуемого по поручению Елбасы. Цифровизация позволила нам наладить более тесный и продуктивный диалог с горожанами при помощи обращений онлайн. Исходя из анализа обращений граждан, выявляются тенденции, организовывается системная работа по решению конкретных проблем и повышению качества жизни населения. В ноябре планируется запуск единого контакт-центра по работе с населением, который объединит в один номер все контакты городских управлений, районных акиматов, аварийных и коммунальных служб, обеспечивающих жизнедеятельность в городе. Будет открыт Дом городских сервисов, где все коммунальные службы Алматы будут производить перерасчет начислений, принимать жалобы на качество услуг и другое", - подытожила Жанна Тулегенова.

Аким мегаполиса добавил, что создание различных каналов обратной связи значительно облегчило жизнь горожан. Если раньше надо было куда-то идти, вставать в очередь, писать заявление, то сегодня свою проблему можно решить, не выходя из дома.

Бывают жизненные ситуации, когда люди не знают, что делать, куда обратиться. Все они были не регламентированы. Какие-то находили решение, какие-то нет. И всегда были разные сроки, высокий субъективный фактор. На сегодня по двум тысячам таких ситуаций в рамках электронной общественной приемной акимата "Open Almaty" выработан четкий алгоритм того, кто должен решать вопрос и как он должен контролироваться", - подчеркнул Бауыржан Байбек.

В ходе конференции были также определены делегаты для участия на внеочередном XIX Съезде партии "Nur Otan", который состоится 23 апреля в городе Нур-Султане.

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