В Алматы поменяются схемы некоторых троллейбусных и автобусных маршрутов

Алматы. 26 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы в схемы некоторых троллейбусных и автобусных маршрутов будет внесено изменение на один день, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в управлении городской мобильности города, в связи проводимыми ремонтными работами троллейбусных линий на улице Гоголя от улицы Кайырбекова-Бузурбаева 28 февраля, будет внесено изменение в схемы троллейбусных и автобусных маршрутов:

- №25 ТП - в северном направлении улиц Калдаякова - Жибек Жолы - Пушкина - Гоголя - Калдаякова и далее по маршруту;

- №1, 12 ТП - в восточном направлении улиц Гоголя - Калдаякова - Жибек Жолы - Пушкина и далее по маршруту;

- №13 - улица Калдаякова - улица Казыбека би - улица Кайырбекова - улица Гоголя - далее по действующей схеме;

- №16 - улица Калдаякова - улице Казыбека би - улице Кайырбекова - улице Гоголя - далее по действующей схеме;

- №118 - улица Калдаякова - улица Макатаева (в обратном направлении разворот на остановочном пункте) - улица Калдаякова - далее по действующей схеме в прямом и обратном направлении.

Кроме того, в связи с проводимыми ремонтными работами 28 февраля на остановочных комплексах "Центральный стадион" расположенные по восточном и западном направлении по проспекту Абая, будет запрещена остановка для всех маршрутов №25, 34, 44, 57, 62, 66, 92, 98, 118, 120, 128, №5ТП, 19ТП,25ТП общественного транспорта. Все автобусные маршруты будут останавливаться по проспекту Абая в западном направлении на остановке "театр имени Мухтара Ауэзова", в восточном направлении на остановке Абая - Байтурсынова.

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