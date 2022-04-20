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В Алматы после реставрации открылись два дома-музея

19.04.2022, 18:48 19236
АЛМАТЫ. 19 АПРЕЛЯ - В Алматы после завершения реставрации состоялось открытие музея имени Динмухамеда Кунаева с участием главы города Ерболата Досаева, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Специалисты провели восстановительные работы в рамках празднования 110-летия выдающегося государственного деятеля. 
 
В открытии также участвовали председатель Международного общественного фонда Динмухамеда Кунаева Эльдар Конаев, племянник Динмухамеда Кунаева Диар Конаев, его личный врач Ахат Мулюков, друг и соратник Александр Гойколов.
 
К процессу реставрации и реэкспозиции были привлечены ведущие специалисты в области музейного и архивного дела, дизайнеры, скульпторы, художники, видеоинженеры и др. В ходе работ разработаны концепция и эскиз проекта, которые были согласованы с Международным фондом Динмухамеда Кунаева. 
 
В основу тематики реэкспозиции легла автобиографическая книга Динмухамеда Кунаева "От Сталина до Горбачева", которая иллюстрирует личный взгляд политика на важные исторические события из жизни страны. Размещенные в хронологическом порядке архивные документы, фотографии и экспонаты представляют масштаб личности Динмухаммеда Кунаева как выдающегося общественно-политического деятеля. В ходе работ все экспонаты, в том числе личные вещи Динмухамеда Кунаева, были сохранены в прежнем состоянии.
 
В ходе реставрационных работ музей оснастили современными цифровыми и мультимедийными технологиями, посетители теперь могут воспользоваться аудиогидами. Для удобства людей с особыми потребностями установлен лифт для подъема на второй этаж.
 
Напомним, музей был открыт к 90-летию Динмухамеда Кунаева в 2002 году. Последние обновления экспозиции были проведены более 10 лет назад - в 2011 году. Общий фонд хранения музея составляет 8196 экспонатов.
 
Кроме того, в Алматы завершен капитальный ремонт дома-музея классика казахской литературы Габита Мусрепова. Реэкспозиция проведена в преддверии 120-летия писателя. В церемонии открытия обновленного дома-музея принял участие аким города Ерболат Досаев, одними из первых его также посетили дочери писателя - Гульнар и Гаухар Мусреповы.
 
После капитального ремонта, модернизации и реэкспозиции музей Габита Мусрепова станет первым в стране современным мультимедийным литературным центром. Планируется, что комплексная работа по реконструкции и реэкспозиции позволит вдвое увеличить ежегодную посещаемость музея - до 22 тысяч человек.
 
К работам были привлечены ведущие специалисты в области музейного и архивного дела, дизайнеры, художники, видеоинженеры и др. Проект обновленного музея был согласован с родственниками писателя, концепция и эскиз проекта утверждены управлением культуры города Алматы. 
 
В ходе ремонта музей был оснащен современным оборудованием, в том числе информационными стендами, мультимедийной системой, проекцией со стойкой с сенсорным управлением контента, мультимедийными тач-панелями и др. В них отображаются ценные литературные данные, архивные материалы, в том числе "Письмо пятерых", рукописи, фотографии и др.
 
В результате реэкспозиции был переукомплектован литературный зал. На стендах представлены жизненный и творческий путь писателя с приведением сведений о семье, детстве, образовании, начале литературного пути и др. В музее также установили специальный кинозал для показа фильмов, сценарии к которым написал Габит Мусрепов, среди них "Амангельды", "Кыз Жибек", "Однажды и на всю жизнь", "Дыня". 
 
Напомним, квартира Габита Мусрепова, где он проживал последние 18 лет жизни, в 1991 году была преобразована в музей как часть Центрального государственного музея РК. С 1999 года объект преобразован в Государственный литературно-мемориальный музейный комплекс С. Муканова и Г. Мусрепова. С 2015 года музей находится в составе КГКП "Объединение музеев города Алматы". 
 
Площадь дома-музея Мусрепова составляет 114,6 квадратных метра. Есть 2 мемориальные комнаты, 1 литературный зал. Предметы в мемориальной комнате (письменный стол, библиотека, предметы личного пользования, подарочные предметы и т.д.) сохранились в прежнем состоянии.
 

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Казахстанский силач Алмат Жуманов сдвинул с места самолет

20.04.2022, 13:15 2266
Казахстанский силач Алмат Жуманов сдвинул с места самолет
Фото: кадр из видео
АЛМАТЫ. 20 АПРЕЛЯ - Казахстанский силач Алмат Жуманов попал в Книгу рекордов, сдвинул с места самолет АН-72 на один метр, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Лишь с пятой попытки "Казахский титан" достиг поставленной задачи. Он сдвинул с места военно-транспортный самолёт АН-72 на 1 метр", - сообщает телеканал almaty.tv.


 
Представители Казахстанской книги рекордов зафиксировали движение самолета и подтвердили установление рекорда. 
 

Люди тянут автомобили, локомотивы, груженные вагоны. Но сегодня мы впервые в Казахстане фиксируем рекорд передвижения самолета", - отметил официальный представитель Казахстанской книги рекордов Бакытжан Тастулеков. 

 

22 марта я уже сдвигал этот самолет. И тогда мне его удалось протащить на 6 метров. К сожалению, тогда я не приглашал представителей Книги рекордов и потому фиксации рекорда не было. Увы, в этот раз повторить проделанное не удалось, я думаю из-за травмы, которую перенес. Но я все же рад, что мое имя вписано в отечественную Книгу рекордов. Теперь передо мной стоят новые цели", - поделился рекордсмен Алмат Жуманов. 

 
Следующая цель казахского титана - сдвинуть 300-тонный железнодорожный состав. Немного отдохнув, атлет приступит к подготовке.
 

Более 49,4 млн тенге потребителям вернут "Алматинские тепловые сети"

20.04.2022, 12:33 4071
Более 49,4 млн тенге потребителям вернут "Алматинские тепловые сети"
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 20 АПРЕЛЯ - Более 49,4 млн тенге потребителям вернут "Алматинские тепловые сети", сообщили в пресс-службе Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По итогам прошлого отопительного сезона 2020-2021 годов департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы произведен расчет суммы перерасчета стоимости теплоснабжения с учетом фактической температуры наружного воздуха в размере 49,4 млн тенге", - сообщили в пресс-службе комитета.

 
По данным ведомства, ТОО "Алматинские тепловые сети", оказывающее услуги по теплоснабжению в Алматы, не согласилось с решением ДКРЕМ о необходимости произведения перерасчета в полном объеме и сообщило о том, что, наоборот, нужно доначислить потребителям сумму в размере порядка 5 млн тенге.
 

ДКРЕМ, в свою очередь, обратился с иском в специализированный межрайонный экономический суд города Алматы о понуждении ТОО "Алматинские тепловые сети" исполнить свою обязанность согласно законодательству в сфере естественных монополий. Решением суда от 26 января 2022 года иск ДКРЕМ удовлетворен в полном объеме", - проинформировали в пресс-службе.

 
При этом, отметили в ведомстве, ТОО "Алматинские тепловые сети" подана апелляция на данное решение суда.
 

Однако Алматинский городской суд своим решением от 12 апреля 2022 года оставил апелляцию без рассмотрения. Таким образом, ТОО "Алматинские тепловые сети" за несоблюдение температурного режима в осенне-зимний период необходимо исполнить решение ДКРЕМ по городу Алматы о перерасчете потребителям стоимости теплоснабжения с учетом фактической температуры наружного воздуха на 49,4 млн тенге путем снижения тарифа при оплате за тепло", - сообщили в пресс-службе комитета.

 
По информации ведомства, ДКРЕМ уже направил письмо в адрес ТОО "Алматинские тепловые сети" о необходимости произведения перерасчета до конца апреля 2022 года с отражением в квитанциях потребителей в мае 2022 года.
 

В Акмолинской области стартовал ежегодный региональный чемпионат WorldSkills Aqmola - 2022

20.04.2022, 11:46 5201
В Акмолинской области стартовал ежегодный региональный чемпионат WorldSkills Aqmola - 2022
КОКШЕТАУ. 20 АПРЕЛЯ - В Акмолинской области стартовала маштабная "олимпиада рабочих рук" - WorldSkills Aqmola - 2022, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На днях в Акмолинской области стартовал VII региональный чемпионат WorldSkills Aqmola - 2022, в котором принимают участие более 300 участников. Возможность проявить свои способности имеет каждый студент колледжа, вуза или молодой специалист, соответствующий требованиям проекта, сообщает областное управление внутренней политики. 
 
По информации управления образования, с каждым годом увеличивается и число участников, и количество номинаций регионального конкурса профессионального мастерства. 
 

В этом году участники конкурса профессионального мастерства будут соревноваться по 66 компетенциям. Впервые представлены презентационные компетенции "Укладка напольных покрытий", "Управление экскаватором". В числе полюбившихся - инновационные "Сити фермер", "Smart агрономия", "Прототипирование", "Интернет вещей", "Информационные кабельные сети", "Предпринимательский вызов", "Технология промышленного дизайна" и другие", - отметили организаторы.

 
В УВП рассказали, что конкурс направлен на формирование механизмов кадрового обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности по техническим профессиям на основе международных стандартов, включая механизмы профессиональной ориентации, подготовки кадров, формирования экспертных сообществ и повышения производительности труда.
 

Среди учащихся школ и организаций дополнительного образования набирает силу и чемпионат JuniorSkills в сфере искусства, дизайна и IT-направлений. С начала проведения чемпионата в стране акмолинцы завоевали 27 золотых, 13 серебряных, 21 бронзовую медаль, 27 медальонов совершенства и представляли Казахстан в составе национальной сборной на международных чемпионатах в Бразилии, Арабских Эмиратах, Венгрии, Российской Федерации и Австрии", - поделились в ведомстве.

 
В управлении добавили, что впервые в Казахстане чемпионат по рабочим профессиям был проведен в 2015 году, с того времени Акмолинская область активно участвует в движении WorldSkills и входит в тройку лидеров по республике. В 2015 году в региональном чемпионате WorldSkills приняли участие 42 участника по 6 компетенциям.
 

Парламент РК принял закон о кибербуллинге

20.04.2022, 10:35 7571
Парламент РК принял закон о кибербуллинге
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - На пленарном заседании мажилиса депутаты  одобрили поправки, внесенные сенатом в законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации". Таким образом, закон считается принятым парламентом РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Напомним, в сенате предложили пересмотреть несколько положений законопроекта.   

Так, исключены полномочия, позволявшие уполномоченному органу по своему усмотрению ограничивать доступ либо приостанавливать работу интернет-ресурсов, социальных сетей и мессенджеров.

Акцент сделан на удалении во взаимодействии с представителями онлайн-платформ только информации, признанной экспертной группой кибербуллингом исключительно в отношении ребенка. 

Считаем, что такой порядок позволит найти разумный баланс между необходимостью оперативного реагирования на факты кибербуллинга в отношении детей и потребностью общества в информации. На наш взгляд, такой подход соответствует концепции Нового Казахстана и логике проводимых в стране политических реформ", - сказал спикер сената Маулен Ашимбаев.


По предложению сенаторов Министерство информации и общественного развития "не сможет по своему усмотрению ограничивать или приостанавливать работу интернет-ресурсов, социальных сетей и мессенджеров", а удалять можно будет лишь ту информацию, которую признают кибербуллингом исключительно в отношении ребенка, информирует Sputnik Казахстан. 

Решать, что является кибербуллингом в отношении детей, а что нет, по мнению сенаторов, должна экспертная группа, а не отдельный госорган. 

Напомним, поправки были одобрены депутатами мажилиса в первом чтении 9 марта. Изменения направлены на расширение обязанностей социальных работников, профилактику травли (буллинга/кибербуллинга), в том числе путем законодательного закрепления понятий «травля (буллинг)», «онлайн-платформа», «сервис обмена мгновенными сообщениями» и механизмов реализации профилактических мероприятий в образовательной и информационной сферах.

 

Между Казахстаном и Россией возобновляются автобусные маршруты

20.04.2022, 10:25 7911
НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - Автобусные маршруты из Омска в Павлодар, Петропавловск и Кокшетау возобновляются с 22 апреля, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
АО "Омскоблавтотранс" сообщает о возобновлении с 22 апреля текущего года обслуживания рейсов по следующим международным маршрутам:
 
  • Омск - Павлодар - время отправления от Омского автовокзала ежедневно в 15.00;
  • Омск - Кокшетау - время отправления от Омского автовокзала в 12.00, дни обслуживания: через день.
  • Омск - Петропавловск - время отправления от Омского автовокзала ежедневно в 8.05.
 
Для въезда в Казахстан необходимо наличие у пассажира справки ПЦР с отрицательным результатом теста на COVID-19, выданной не ранее 72 часов на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан за исключением:
 
 - детей до 5 лет (при ее наличии у сопровождающих их лиц); 
 
 - лиц, получивших ревакцинацию или полный курс вакцинации против COVID-19 в Казахстане, если после получения второго компонента прошло не более 6 месяцев на момент пересечения границы Казахстана, при предоставлении документального подтверждения; 
 
 - лиц, предоставивших паспорт/сертификат/справку о вакцинации против COVID-19, признанных действительными на территории Республики Казахстан, следующих стран: Аргентины, Армении, Беларуси, Белиза, Боливии, Великобритании, Венгрии, Грузии, Индии, Индонезии, Иордании, Ирана, Канады, Кыргызстана, Мальдив, Молдовы, Монголии, Перу, Сан-Марино, Сербии, Таиланда, Туниса, Турции, Филиппин, Черногории, Чехии, Шри-Ланки, Эквадора, Эстонии и Японии.
 

Количество регулярных авиарейсов между Казахстаном и Таджикистаном увеличат

20.04.2022, 09:52 9321
Количество регулярных авиарейсов между Казахстаном и Таджикистаном увеличат
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - В результате совместной работы с авиационными властями Таджикистана увеличивается количество регулярных пассажирских рейсов между Казахстаном и Таджикистаном, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Комитета гражданской авиации, таджикская авиакомпания Somon Air начиная с 25 апреля 2022 года планирует увеличить количество международных рейсов из Душанбе в город Алматы с 1 до 2 рейсов в неделю на воздушных судах типа Б737.
 

Также казахстанская авиакомпания "Эйр Астана" планирует с 1 мая увеличить количество рейсов между городами Душанбе и Алматы с 1 до 3 рейсов в неделю и с 1 июня - с 3 до 4 рейсов в неделю на воздушных судах типа А320. Таким образом, общее количество полетов между странами достигнет 6 рейсов в неделю", - сообщили в КГА.

 
Отмечается, что рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний.
 

В Казахстане 20 апреля не будут работать телевидение и радио

20.04.2022, 09:37 10406
В Казахстане 20 апреля не будут работать телевидение и радио
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - В Казахстане проводятся планово-профилактические работы на сетях телерадиовещания, в связи с этим 20 апреля не будут работать телевидение и радио, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

20 апреля 2022 года с 03.00 до 17.00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана", - сообщили в АО "Казтелерадио".

 
Отмечается, что АО "Казтелерадио" ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей. Данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств.
 

Мобильные переводы: c 2023 года информацию будут передавать только по чиновникам

20.04.2022, 09:00 10576
Мобильные переводы: c 2023 года информацию будут передавать только по чиновникам
АЛМАТЫ. 20 АПРЕЛЯ - Только по чиновникам в следующем, 2023 году банки начнут предоставлять налоговым органам сведения о лицах, получающих денежные переводы. Одновременно государственные служащие будут обязаны сдавать налоговые декларации, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
С 15 апреля 2022 год вступил в силу приказ, в соответствии с которым поэтапно вместе со всеобщим декларированием в течение нескольких лет налоговая начнет запрашивать и проверять сведения о людях, которые получают доходы от предпринимательской деятельности. 
 
Передача данных начнется в 2023 году и только в отношении госслужащих и их супругов, работников квазигосударственных организаций. Эти данные будут передавать в случае получения 100 и более переводов в месяц от разных отправителей в течение 3 месяцев подряд.
 
  • С 2024 года добавятся ИП и руководители компаний (до 2023 года ИП в Казахстане вообще освобождены от уплаты налогов). 
 
  • С 2025 года - остальные категории клиентов.
 
Тем, кто получает переводы от друзей и близких, не о чем беспокоиться. В соответствии с требованиями сохранности банковской тайны данные о таких переводах налоговым органам передаваться не будут ни сейчас, ни потом. Совершать и принимать переводы в своих личных целях можно будет так же, как сейчас.
 
Информацию о налогообложении уточняйте по номеру единого контакт-центра eGov: 1414.
 

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