В Алматы после реставрации открылись два дома-музея

АЛМАТЫ. 19 АПРЕЛЯ - В Алматы после завершения реставрации состоялось открытие музея имени Динмухамеда Кунаева с участием главы города Ерболата Досаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Специалисты провели восстановительные работы в рамках празднования 110-летия выдающегося государственного деятеля.

В открытии также участвовали председатель Международного общественного фонда Динмухамеда Кунаева Эльдар Конаев, племянник Динмухамеда Кунаева Диар Конаев, его личный врач Ахат Мулюков, друг и соратник Александр Гойколов.

К процессу реставрации и реэкспозиции были привлечены ведущие специалисты в области музейного и архивного дела, дизайнеры, скульпторы, художники, видеоинженеры и др. В ходе работ разработаны концепция и эскиз проекта, которые были согласованы с Международным фондом Динмухамеда Кунаева.

В основу тематики реэкспозиции легла автобиографическая книга Динмухамеда Кунаева "От Сталина до Горбачева", которая иллюстрирует личный взгляд политика на важные исторические события из жизни страны. Размещенные в хронологическом порядке архивные документы, фотографии и экспонаты представляют масштаб личности Динмухаммеда Кунаева как выдающегося общественно-политического деятеля. В ходе работ все экспонаты, в том числе личные вещи Динмухамеда Кунаева, были сохранены в прежнем состоянии.

В ходе реставрационных работ музей оснастили современными цифровыми и мультимедийными технологиями, посетители теперь могут воспользоваться аудиогидами. Для удобства людей с особыми потребностями установлен лифт для подъема на второй этаж.

Напомним, музей был открыт к 90-летию Динмухамеда Кунаева в 2002 году. Последние обновления экспозиции были проведены более 10 лет назад - в 2011 году. Общий фонд хранения музея составляет 8196 экспонатов.

Кроме того, в Алматы завершен капитальный ремонт дома-музея классика казахской литературы Габита Мусрепова. Реэкспозиция проведена в преддверии 120-летия писателя. В церемонии открытия обновленного дома-музея принял участие аким города Ерболат Досаев, одними из первых его также посетили дочери писателя - Гульнар и Гаухар Мусреповы.

После капитального ремонта, модернизации и реэкспозиции музей Габита Мусрепова станет первым в стране современным мультимедийным литературным центром. Планируется, что комплексная работа по реконструкции и реэкспозиции позволит вдвое увеличить ежегодную посещаемость музея - до 22 тысяч человек.

К работам были привлечены ведущие специалисты в области музейного и архивного дела, дизайнеры, художники, видеоинженеры и др. Проект обновленного музея был согласован с родственниками писателя, концепция и эскиз проекта утверждены управлением культуры города Алматы.

В ходе ремонта музей был оснащен современным оборудованием, в том числе информационными стендами, мультимедийной системой, проекцией со стойкой с сенсорным управлением контента, мультимедийными тач-панелями и др. В них отображаются ценные литературные данные, архивные материалы, в том числе "Письмо пятерых", рукописи, фотографии и др.

В результате реэкспозиции был переукомплектован литературный зал. На стендах представлены жизненный и творческий путь писателя с приведением сведений о семье, детстве, образовании, начале литературного пути и др. В музее также установили специальный кинозал для показа фильмов, сценарии к которым написал Габит Мусрепов, среди них "Амангельды", "Кыз Жибек", "Однажды и на всю жизнь", "Дыня".

Напомним, квартира Габита Мусрепова, где он проживал последние 18 лет жизни, в 1991 году была преобразована в музей как часть Центрального государственного музея РК. С 1999 года объект преобразован в Государственный литературно-мемориальный музейный комплекс С. Муканова и Г. Мусрепова. С 2015 года музей находится в составе КГКП "Объединение музеев города Алматы".

Площадь дома-музея Мусрепова составляет 114,6 квадратных метра. Есть 2 мемориальные комнаты, 1 литературный зал. Предметы в мемориальной комнате (письменный стол, библиотека, предметы личного пользования, подарочные предметы и т.д.) сохранились в прежнем состоянии.