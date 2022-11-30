В Алматы построенная за 3 миллиарда тенге школа приходит в негодность

Фото: facebook/Дидар Смагулов

В учебном заведении то и дело прорывает трубы, а на стенах появились глубокие трещины

Алматы. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В алматинской школе, которую ввели в эксплуатацию всего два года назад, а на ее строительство потратили 3 миллиарда тенге, детям учиться небезопасно, считает директор учебного заведения Болат Жанайханулы.





По его словам, на стенах то и дело появляются трещины, трубы прорывает несколько раз в год, а по трещинам с потолка стекает вода, сообщает " Первый канал Евразия".





У нас есть центральная труба, в прошлом году семь раз ее прорывало, сидели несколько месяцев без тепла. Компания поменяла трубу, но установили с меньшим диаметром, отчего напор слабый. Другие нарушения строительная компания даже не устраняла. При этом гарантийные сроки уже истекли", - говорит директор.





Кроме того, в кабинетах школы проваливаются полы. Противопожарная система также оставляет желать лучшего. Сигнализация якобы установлена с нарушениями. Еще одна проблема - отсутствие воды в пожарном гидранте. Это уже вопрос безопасности детей и всех сотрудников, считает директор. Он неоднократно обращался в МЧС, но вопрос так не решили.





Болат Жанайханулы обратился за помощью в общественное объединение "Әділдік жолы". Там наняли частных экспертов, которые ко всему прочему выявили и расхождения в смете.





Частная экспертиза показала, что действительно не хватает части оборудования, нет пожарной сигнализации, не хватает компьютерного оборудования. Перечня на сумму более 100 млн тенге. И помимо этого визуально видны трещины по зданию всей школы. Есть мнение, что это, возможно, температурный шов, деформационная трещина, но возникает вопрос, что она идет по всему периметру, в отдельных местах достигает 10 сантиметров", - говорит исполнительный директор общественного объединения "Әділдік жолы" Дидар Смагулов.





Директор считает, что для школы, которую построили в 2020 году, все эти нарушения недопустимы. Потому необходимо провести дополнительную проверку технического состояния здания.





В акимате отметили, что проверка продлится около месяца.





Сейчас дополнительно мы привлекли аккредитованную компанию, чтобы она произвела обследования и дала нам рекомендации. В целом здание со временем дает усадку. Подрядчиком, технадзором визуальный осмотр произведен, аварийность здания не подтверждается", - сообщил заместитель руководителя управления строительства города Алматы Олжас Таджибаев.



