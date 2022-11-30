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В Алматы построенная за 3 миллиарда тенге школа приходит в негодность

29.11.2022, 16:53 28946
В Алматы построенная за 3 миллиарда тенге школа приходит в негодность
Фото: facebook/Дидар Смагулов
В учебном заведении то и дело прорывает трубы, а на стенах появились глубокие трещины
Алматы. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В алматинской школе, которую ввели в эксплуатацию всего два года назад, а на ее строительство потратили 3 миллиарда тенге, детям учиться небезопасно, считает директор учебного заведения Болат Жанайханулы.

По его словам, на стенах то и дело появляются трещины, трубы прорывает несколько раз в год, а по трещинам с потолка стекает вода, сообщает "Первый канал Евразия".

У нас есть центральная труба, в прошлом году семь раз ее прорывало, сидели несколько месяцев без тепла. Компания поменяла трубу, но установили с меньшим диаметром, отчего напор слабый. Другие нарушения строительная компания даже не устраняла. При этом гарантийные сроки уже истекли", - говорит директор.


Кроме того, в кабинетах школы проваливаются полы. Противопожарная система также оставляет желать лучшего. Сигнализация якобы установлена с нарушениями. Еще одна проблема - отсутствие воды в пожарном гидранте. Это уже вопрос безопасности детей и всех сотрудников, считает директор. Он неоднократно обращался в МЧС, но вопрос так не решили.

Болат Жанайханулы обратился за помощью в общественное объединение "Әділдік жолы". Там наняли частных экспертов, которые ко всему прочему выявили и расхождения в смете.

Частная экспертиза показала, что действительно не хватает части оборудования, нет пожарной сигнализации, не хватает компьютерного оборудования. Перечня на сумму более 100 млн тенге. И помимо этого визуально видны трещины по зданию всей школы. Есть мнение, что это, возможно, температурный шов, деформационная трещина, но возникает вопрос, что она идет по всему периметру, в отдельных местах достигает 10 сантиметров", - говорит исполнительный директор общественного объединения "Әділдік жолы" Дидар Смагулов.


Директор считает, что для школы, которую построили в 2020 году, все эти нарушения недопустимы. Потому необходимо провести дополнительную проверку технического состояния здания.

В акимате отметили, что проверка продлится около месяца.

Сейчас дополнительно мы привлекли аккредитованную компанию, чтобы она произвела обследования и дала нам рекомендации. В целом здание со временем дает усадку. Подрядчиком, технадзором визуальный осмотр произведен, аварийность здания не подтверждается", - сообщил заместитель руководителя управления строительства города Алматы Олжас Таджибаев.


 

новости по теме

Внутридомовые территории в Алматы будут убираться за счет средств районных акиматов

30.11.2022, 13:48 2251
Внутридомовые территории в Алматы будут убираться за счет средств районных акиматов
Инициатива будет введена с 1 января 2023 года
Алматы. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Со следующего года внутридомовые территории в Алматы будут убираться за счет районных акиматов, сообщил, отвечая на вопрос жителей Турксибского района, исполняющий обязанности акима города Ерболат Досаев.

По словам жителей района, акимат не признает территорию вокруг дома и не хочет убирать детскую площадку, а их собственных средств на уборку площадок не хватает.

У нас создался правовой вакуум, когда внутридомовая территория при создании ОСИ (объединение собственников имущества)  и ПТ (простые товарищества) остаются ничейными. Мы предусмотрели, что с 1 января 2023 года, по моей инициативе, выделим средства районам на уборку внутридомовых территорий", - заявил Досаев.

 

Трансляция телерадиоканалов приостановлена по Казахстану

30.11.2022, 12:41 6136
30 ноября 2022 года с 03.00 до 17.00 будут проводиться планово-профилактические работы
Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Казтелерадио" сообщает о проведении ежеквартальных планово-профилактических работ с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей.

30 ноября 2022 года с 03.00 до 17.00 будут проводиться планово-профилактические работы... Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана", - говорится в сообщении компании.


В пресс-службе пояснили, что данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств.
 

Глава Минэнерго: аварию на ТЭЦ Экибастуза можно было предотвратить

30.11.2022, 12:07 7436
Глава Минэнерго: аварию на ТЭЦ Экибастуза можно было предотвратить
Фото: facebook.com/pavlodarenergo
При подготовке к отопительному сезону со стороны министерства проверки трубопровода на ТЭЦ не было
Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Республики Казахстан Болат Акчулаков заявил, что аварию на теплоэлектростанции Экибастуза можно было предотвратить, оказав своевременное финансирование.

Тут не только станции, но и трубопроводы ломаются. В настоящее время, когда уже возникла такая ситуация, от нас требуется сплоченность, организованность. Местным, центральным исполнительным органам и собственникам станций нужно все профинансировать, обеспечить теплом, водоснабжением, решить проблемы населения", - сказал глава Минэнерго в интервью телеканалу "Казахстан".


Он подчеркнул, сложившуюся проблему надо решать максимально быстро.

Требуется еще некоторое время, если возникнут проблемы с теплопроводом. Тем не менее эту проблему нужно решать очень быстро. Под руководством акима области создан специальный оперативный штаб с целью решения этих вопросов. Наши представители тоже в составе данного штаба. Постараемся решить максимально быстро", - заявил он.


По словам Акчулакова, при подготовке к отопительному сезону со стороны Минэнерго проверки трубопровода на ТЭЦ не было.

В целом тепловые трубопроводы находятся в ведении местных исполнительных органов. Но все это не отдельный объект, это одна система. В настоящее время мы вносим дополнительные изменения на законодательном уровне, например наш Комитет энергоконтроля не имеет полномочий проверять любую станцию в любое время, поэтому мы пересматриваем данный вопрос, который обсуждается в мажилисе. Надеемся, что скоро выйдет. После этого, как и раньше, будем проверять и проводить подобные работы. Тут опять отмечу, что для проведения данных работ нужны средства. Сейчас сложилась такая ситуация, но подобные ситуации необходимо решать заранее, чтобы избежать в будущем. Решать - это значит, что нужно строить новые станции, новые трубопроводы, все это взаимосвязано", - заключил министр.


Напомним, последствия крупной аварии на местной ТЭЦ устраняют уже несколько суток. Специальная комиссия начала расследование причин коммунального ЧП.
 

Куда жаловаться на неправомерные действия полицейских

30.11.2022, 10:53 8271
Куда жаловаться на неправомерные действия полицейских
Фото: polisia.kz
В случае неправомерных действий и неэтичного поведения со стороны сотрудников полиции можно оставить обращение через портал egov.kz
Алматы. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте полиции города Алматы рассказали куда можно обратиться с жалобой на неправомерные действия полицейских.

Учет поступивших звонков ведется в автоматическом режиме. Это позволяет оперативно реагировать на сигналы, сообщает Polisia.kz.

Телефон доверия в УСБ функционирует на протяжении многих лет. Это эффективная площадка коммуникации с гражданами, чьи права были нарушены сотрудниками органов внутренних дел. Основным модератором данного направления является наше подразделение. Номер 8-707-927-67-69 принимает звонки круглосуточно. В то же время отметим, что в случае неправомерных действий и неэтичного поведения со стороны сотрудников полиции можно оставить заявление/обращение посредством портала электронного правительства egov.kz и другие доступные информационные ресурсы. Каждая жалоба граждан на действия сотрудников полиции подлежит тщательной проверке и анализу", - рассказал начальник управления собственной безопасности ДП города Алматы Ерик Жумабай.


В департаменте полиции также отметили, что в практике существует сразу несколько форм контроля за деятельностью сотрудников служб и подразделений. Так, с помощью нагрудных видеорегистраторов имется возможность проверить не только качество работы инспекторов дорожно-патрульной полиции, но и разрешить спорные вопросы.

К тому же это вполне действенная мера исключения коррупционных рисков. Вместе с тем информируем, что вопросы строгого соблюдения конституционных прав граждан, недопущения их необоснованного вовлечения в орбиту уголовного и административного преследования находятся на постоянном контроле руководства МВД РК и ДП Алматы", - резюмировал Жумабай.

 

Подача тепла восстановлена с ТЭЦ Жезказгана

30.11.2022, 10:21 11421
Отпуск тепла с ТЭЦ производится согласно утвержденному температурному графику
Жезказган. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В акимате Жезказгана сообщили о восстановлении работы на теплоэлектростанции города после выхода из строя двух котлов.

В настоящее время в работе 4 котлоагрегата (№№ 6, 7, 9, 11), а также 3 турбоагрегата (6, 7, 8). Отпуск тепла с ТЭЦ производится согласно утвержденному температурному графику", - говорится в сообщении ведомства.


ТЭЦ работает в штатном режиме.

Накануне Жезказганской ТЭЦ вышел из строя второй по счету котел за два дня. Всего двое суток назад произошел сбой в работе 5-го котла теплоцентрали. Теплом жителей областного центра обеспечивали всего три котла, информировало издание "Казинформ".
 

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в среду

30.11.2022, 09:07 13581
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в среду
Сохраняется ясная и морозная погода
Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Большая территория Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием холодного северного антициклона, в связи с чем сохраняется ясная и морозная погода.

С прохождением атмосферных фронтов на северо-западе, севере пройдет снег, на юге, юго-востоке страны пройдут осадки (дождь, снег)", - сообщает РГП "Казгидромет".


По РК ожидается усиление ветра, на северо-западе, севере низовая метель, в горных районах юга, юго-востока - туман, гололед.

На севере, востоке, в районе Алакольских озер области Жетысу ожидается очень сильный ветер - 30 метров в секунду и более. В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), в Жамбылской области - сильный снег.

В Астане: переменная облачность, температура днем составит -11, -13°C, скорость ветра 9-14 метров в секунду.

В Алматы: осадки (дождь, снег), +2, +4°C, скорость ветра 3-8 метров в секунду.

В Шымкенте: осадки (дождь, снег), +4, +6°C, скорость ветра 8-13 метров в секунду.

Напомним, штормовое предупреждение объявили в шести областях.
 

Штормовое предупреждение объявили в шести областях

29.11.2022, 21:22 25651
Штормовое предупреждение объявили в шести областях
Фото: Depositphotos
Синоптики предупреждают о сильном ветре и морозе
Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Шымкента, Жетысуской, Кызылординской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской и Жамбылской областей.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 30 ноября в Жетысуской области на севере, в горных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный на севере, востоке 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду, в районе Алакольских озер юго-восточный временами 30 метров в секунду и более.

30 ноября в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный с переходом на западный, днем в центре области 15-20 метров в секунду.

30 ноября днем на западе, юге Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный, днем на севере, юге области порывы 15-20 метров в секунду.

30 ноября ночью на северо-востоке Восточно-Казахстанской области сохраняется сильный мороз - 40 градусов.

30 ноября в горах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге, западе, в горных и предгорных районах области туман, гололед. Ветер юго-западный, на горных перевалах порывы 15-20 метров в секунду.

В Шымкенте 30 ноября временами ожидаются туман, гололед.

Сутки 30 ноября, ночью 1 декабря в горных, предгорных районах Жамбылской области ожидается сильный снег. На юге, севере области, в горных районах ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду, утром и днем 30 ноября, ночью 1 декабря порывы 23-28 метров в секунду.
 

Штраф 15 315 тенге заплатит депутат мажилиса за плевок

29.11.2022, 20:36 26866
Ерлан Саиров во время прямого эфира плюнул на землю
Павлодар. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В полиции изучили видео, на котором заснято, как депутат мажилиса Ерлан Саиров во время прямого эфира плюнул на землю.

Данное видео изучено департаментом полиции. По факту загрязнения мест общего пользования в отношении данного гражданина возбуждено административное производство по статье 434-2, часть 1, Кодекса об административных правонарушениях. Наложен штраф в размере 5 МРП (15 315 тенге)", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.


Напомним, Саиров находился в Экибастузе, где произошла авария на ТЭЦ.



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