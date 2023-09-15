В Алматы появятся полицейские-самокатчики  

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Алматы. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинских полицейских хотят пересадить на самокаты, чтобы было легче ловить нарушителей на двухколесном транспорте.





В городе растет количество аварий с участием самокатчиков. Патрульные уже работают в тестовом режиме. Сейчас они разъезжают только по пешеходной зоне. Но, возможно, скоро охватят все скверы и парки, сообщает телеканал КТК.





Новшество ввели пока только в тестовом режиме и в одном районе. Но, возможно, уже скоро появится сразу несколько таких мобильных групп, чтобы они могли патрулировать все городские парки и скверы. А пока полицейские выходят в рейд на машинах.









Самокатчики зачастую нарушают ПДД - пользуются самокатом без экипировки, не спешиваются на пешеходных переходах, ездят вдвоем на одном самокате и превышают скорость.





Нарушителям выписываются штрафы в размере 5 МРП. За повторное нарушение сумма может увеличиться втрое. Наказывать нарушителей деньгами или предупредить, полицейские пока решают на свое усмотрение.





По данным телеканала, не меньше нарушителей среди мопедистов.





Автомобилисты жалуются, что большинство самокатчиков и мопедистов вообще не соблюдают правила: выезжают за стоп-линию, неправильно обгоняют, подрезают, поворачивают с крайнего левого ряда направо и наоборот. Пешеходы тоже возмущаются, что из-за двухколесного транспорта стало невозможно спокойно пройти по тротуарам.





Полицейские признаются, поймать нарушителей нелегко. Но решение есть.





Иногда самокатчики пытаются уйти от преследования по тротуару. Конечно же, полицейская машина не заскочит на тротуар. В некоторых случаях, если, конечно, позволяет инфраструктура, позволяет обстановка, то полицейские в пешем порядке догоняют. Но знаете, это как раз то, о чем сейчас задумываемся. В парковых зонах, возможно, пешим патрульным будут выделены самокаты для того, чтобы они осуществляли охрану правопорядка", - сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.





С начала года в Алматы зафиксировали около 7 тысяч нарушений самокатчиками. Но если раньше их наказывали как иных участников дорожного движения, то теперь - как обычных водителей.





С 30 августа оштрафовали 78 любителей самокатов. За восемь месяцев в городе зарегистрировали 18 ДТП с участием самокатчиков. Один пострадавший скончался, 17 получили увечья. С мопедистами ситуация гораздо хуже: 223 аварии, два погибших и 240 травмированных.



