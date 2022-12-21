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В Алматы поздравили ветерана Великой Отечественной войны с вековым юбилеем

20.12.2022, 20:25 11536
Фото: пресс-служба Минобороны РК
Ветерану вручили от имени министра обороны поздравительный адрес и медаль "Ел қорғаны"
Алматы. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Мухамеджан Таласов принял участие в мероприятии, посвященном столетию ветерана Великой Отечественной войны Зулхарная Сеитова, сообщает пресс-служба Минобороны РК.

Встреча прошла в Национальной академии наук РК. Поздравить Зулхарная Сеитова пришли ученые и профессорско-преподавательский состав вузов, представители акимата, ветераны Вооруженных сил, военнослужащие Алматинского гарнизона, а также творческий коллектив Казахстанско-Российского медицинского университета и оркестр Военного института Сухопутных войск.

В ознаменование векового юбилея за вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи и развитие науки заместитель министра обороны генерал-лейтенант Мухамеджан Таласов вручил ветерану Великой Отечественной войны от имени министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова поздравительный адрес и медаль "Ел қорғаны".

Зулхарнай Сеитов родился 27 декабря 1922 года. В 1942 году был призван в ряды Красной Армии. Служил в специальном воинском подразделении, где служебные собаки выполняли важнейшую боевую работу: были подрывниками, санитарами и саперами. Вместе со своими четвероногими друзьями он прошел от Сталинграда до Беларуси и Польши, участвовал в штурме Берлина, а затем - в разминировании Потсдамского дворца.

После войны окончил Омский сельскохозяйственный институт и был направлен в Казахстан, где стал доктором биологических наук и академиком Республиканской академии наук.

Профессор кафедры молекулярной биологии Казахстанско-Российского медицинского университета Зулхарнай Сеитов - автор более 150 научных работ и монографий, 10 учебных пособий, в том числе по биохимии, 14 патентов и 8 авторских свидетельств. Многие его разработки и открытия сегодня применяются как в медицине, так и в пищевой промышленности.

Ветеран награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями "За оборону Сталинграда", "За отвагу", "За доблестный труд" и многими другими.
 

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В Алматы зажгли главную елку города

20.12.2022, 20:53 10496
В Алматы зажгли главную елку города
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В этом году главную городскую елку украсили 350 игрушками и 10 тысячами праздничных гирлянд
Алматы. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На площади Абая состоялась церемония зажжения главной городской елки. Мероприятие посетили сказочные персонажи Нового года - Аяз Ата и Акшакар, сообщает пресс-служба акимата города.

В этом году главную городскую елку украсили 350 игрушками и 10 тысячами праздничных гирлянд.

После официальной церемонии состоялась концертная программа с участием звезд казахстанской эстрады.

Одновременно с главной городской елкой в каждом районе города зажгутся свои ели. Для алматинцев и гостей города будут предложены тематические новогодние мероприятия в формате зимнего фестиваля. В течение 15 дней в рамках фестиваля пройдут ярмарки подарков от казахстанских производителей, будут организованы гастрозоны, мастер-классы, конкурсы, вечерние кинопоказы и другие активности. Каждая локация будет иметь свою уникальную программу, нацеленную на интересы различных возрастных групп.

Напомним, главную елку страны зажгли на площади у выставочного центра EXPO 19 декабря.

 

Журналист Михаил Козачков арестован на два месяца

20.12.2022, 18:52 13666
Журналист Михаил Козачков арестован на два месяца
Фото: Depositphotos
Судом была принята мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца - до 18 февраля
Алматы. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Рассмотрено ходатайство органов следствия о санкционировании меры пресечения в отношении Михаила Козачкова, сообщает специализированный межрайонный следственный суд.

Постановлением суда ходатайство органов следствия о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца удовлетворено. Судом была принята мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца - до 18 февраля.

Иная информация, касающаяся досудебного расследования, согласно статье 201 УПК не подлежит разглашению, поскольку является тайной следствия.

Как сообщалось ранее, журналисты обратились к президенту РК в связи с задержанием Козачкова.

Редакция газеты "Время" сделала заявление в связи с задержанием журналиста.

В соответствии с поручением главы государства органы прокуратуры приступили к проверке доводов, изложенных в обращении ряда представителей СМИ по поводу расследования в отношении журналиста Михаила Козачкова.
 

МИИР сообщает о завершении строительства БАКАД

20.12.2022, 16:29 17976
МИИР сообщает о завершении строительства БАКАД
Фото: кадр из видео
Проект удалось реализовать с опережением
Алматы. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Строительство Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги, начатое в 2018 году, подошло к завершению, сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития.

Как отметили в министерстве, срок строительства был запланирован на 50 месяцев. Однако ввиду проведения полномасштабных и интенсивных работ концессионеру удалось осуществить реализацию проекта с опережением.

В настоящее время все основные работы по строительству автодороги завершены. Ведется благоустройство и установка системы взимания платы за проезд. Согласно закону о концессиях проекты передаются инвесторам только после принятия государством на баланс. В этой связи ввод в эксплуатацию планируется во второй половине 2023 года", - сказал председатель Комитета автомобильных дорог МИИР РК Толеген Абдуллин.



В ведомстве напомнили, что строительство БАКАД осуществляет турецко-корейский консорциум. Скоростная трасса в основном будет шестиполосной, а местами - четырехполосной. Поэтому расстояние в 66 километров при разрешенной максимальной скорости 110-140 километров в час можно будет преодолеть всего за полчаса.

Это крупнейший в Центральной Азии инфраструктурный проект дорожного строительства в рамках государственного-частного партнерства. Его реализация повысит транзитный потенциал и конкурентоспособность транзитных маршрутов, качество транспортного обслуживания, обеспечит безопасность дорожного движения, разгрузит улицы мегаполиса и улучшит экологическую обстановку", - отметил Абдуллин.


Напомним, БАКАД начинается от поселка Кыргауылды недалеко от Каскелена и заканчивается в поселке Кызылкайрат около Талгара.

Трасса будет пролегать через 14 населенных пунктов в Карасайском, Илийском и Талгарском районах Алматинской области. Автодорога должна стать ключевым звеном в транзитном коридоре Западный Китай - Западная Европа.
 

Все причастные к возникновению ЧС в Экибастузе понесут наказание - Скляр

20.12.2022, 13:48 21311
Все причастные к возникновению ЧС в Экибастузе понесут наказание - Скляр
Фото: instagram/ete_ekb
Причина аварии и алгоритм ликвидации ЧС будут расследованы правоохранительными органами
Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр в ходе брифинга заявил, что все причастные к возникновению ЧС в Экибастузе понесут наказание.

Абсолютно все, и те, кто причастен к возникновению этой аварии, и те, кто своими действиями затянул решение вопроса по ликвидации, будут привлечены к ответственности", - заверил он.


Роман Скляр подчеркнул, что это крупнейшая авария за всю историю Экибастуза.

По его словам, причина аварии и алгоритм ликвидации ЧС будут расследованы правоохранительными органами.

Напомним, авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать.

Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение. Некоторые дома остались без света и воды, а несколько квартир затопило водой из прорванных батарей.

После аварии президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству рассмотреть возвращение в госсобственность проблемных энергетических активов. 30 ноября в Экибастузе прошло заседание оперштаба с участием членов правительства. На нем было заявлено, что владельцы ТЭЦ полностью возместят жителям города все расходы, возникшие из-за аварии, а также сделают перерасчет за услуги теплоснабжения.

Министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что аварию на ТЭЦ можно было предотвратить, оказав своевременное финансирование. Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занималась специальная комиссия.

Первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии. По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это в свою очередь привело к остановке котлов.

Как стало известно, оставшимся без тепла экибастузцам не будут выставлять счета за отопление. Пострадавшим от ЧП в Экибастузе предпринимателям возместят ущерб.

Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин заявил, что к аварии на ТЭЦ Экибастуза привела тарифная политика.

В ответ на заявление министра депутат Айкын Конуров заявил, что произошедшее в Экибастузе нельзя назвать аварией.

Это отказ всей системы, который был делом времени", - заявил в своем депзапросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова мажилисмен.


На расширенном заседании правительства с участием президента Касым-Жомарта Токаева заместитель премьер-министра Роман Скляр назвал аварию на теплосетях Экибастуза крупнейшей за всю историю города.

По словам Скляра, в первые часы аварии было 70 прорывов, из них 15 - крупные. Аварийно-восстановительные работы на магистральных сетях к 15 декабря полностью завершены.  
 

Родители пострадавших в ДТП в Актюбинской области детей рассказали подробности происшествия

20.12.2022, 08:14 28206
Родители пострадавших в ДТП в Актюбинской области детей рассказали подробности происшествия
Фото: Polisia.kz
Им обещали, что ребят будут перевозить на двух машинах
Актобе. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Родители юных спортсменов из Актюбинской области, которые попали в страшную аварию, рассказали подробности.  

По данным телеканала КТК, маленьких волейболистов впервые за 10 лет отправили на областные соревнования за чужой счет. Взрослым обещали, что ребят будут перевозить на двух машинах. Только после того, как произошло ДТП, родные узнали правду. На самом деле команда поехала на перегруженной машине, за рулем которой сидел уставший замдиректора районной ДЮСШ.

Родители отправили сыновей на соревнования, даже не предполагая, в каких условиях их повезут. О том, что по дороге случилась беда, взрослым сообщат сами дети. Спустя три часа после аварии. Родным позвонят те, кто пострадал меньше всех.

Все руководство виновато, начиная с акимов. Все же знали, что будут ехать из районов. Почему без сопровождения отправили?! Это же не скот. Девять детей в одну машину закинули! А до этого ведь обещали, что на двух авто повезут. 16-го должны были выехать, а транспорт только 17-го числа нашли. Со скоростью 140 он ехал", - рассказала мать одного из пострадавших Бибинур Карибаева.


Эта трагедия обнажила массу многолетних проблем, с которыми сталкиваются юные спортсмены. Целая команда поехала на областные соревнования на частной машине. Иномарка принадлежала 32-летнему замдиректора районной ДЮСШ. Детей также сопровождал 21-летний тренер.

Вместо того чтобы перевозить школьников на автобусе, как этого требуют нормы, мальчики и двое взрослых оказались в семиместном транспорте. Ко всему выяснилось: водитель по дороге заснул, и теперь он главный подозреваемый.

Водитель грубо нарушил пункты 10, 1, 22, 8 ПДД, то есть должен был двигаться со скоростью, обеспеченной ПДД, учитывать дорожно-метеорологические условия. При этом превысил количество посадочных мест в салоне. Освидетельствование показало, что он выпившим не был. Находился в утомленном состоянии - заснул. Был в утомительном состоянии", - рассказал заместитель начальника ДП Актюбинской области Галым Байжанов.



Такая халатность стоила одному ребенку жизни. Мальчик погиб на месте ДТП. Между жизнью и смертью сейчас и тренер. Еще двое семиклассников перенесли трепанацию черепа и сейчас находятся в искусственной коме. Врачи даже не берутся делать прогнозов.

Двое детей находятся на искусственной вентиляции легких. Отмечается положительная неврологическая симптоматика, но, учитывая тяжесть травмы головы, мы в течение 4-5 дней должны продержать их на медикаментозном сне. Сами понимаете, нужен покой для головного мозга", - рассказал руководитель управления здравоохранения Актюбинской области Рустем Исаев.


Между тем глава облспорта оправдывается: он и не знал, на чем добирались дети. Только после трагедии выяснил, что, оказывается, директор районной ДЮСШ не попросил автобус и полицейское сопровождение.

За доставку отвечает директор. Есть три способа доставки. Это ж/д, рейсовый автобус. И если данный вид не подходит для доставки, то нанимается частный транспорт. По данным соревнованиям у нас формируется бюджет, это непосредственно директор школы согласовывает со старшим тренером. На питание - 2 МРП, проживание - от 5 до 7 тысяч", - сказал руководитель управления физкультуры и спорта Актюбинской области Евгений Гончаров.


В Актюбинской области работают 38 детско-юношеских спортивных школ. Но, оказалось, только пять районов имеют свои автобусы для перевозки спортсменов. Все остальные добираются на соревнования как придется. В полиции завели дело по факту халатности. Степень вины руководства ДЮСШ и чиновников облспорта еще предстоит выяснить.

К слову, сам кубок по волейболу, куда ехали дети, в назначенный день отменили.
 

Маслихат Алматы утвердил ставки туристского взноса для иностранцев

19.12.2022, 15:32 54031
Новый сбор введут в действие с 2023 года
Алматы. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Маслихат Алматы утвердил ставки туристского взноса для иностранцев, которые будут введены со следующего года. Соответствующий проект решения маслихата опубликован на портале "Открытые НПА" и доступен для публичного обсуждения до 30 декабря 2022 года.

По новым правилам взнос будет начисляться в зависимости от увеличения количества иностранных туристов по сравнению с предыдущим годом. Будут применяться следующие ставки взносов:

  • до 5% - в размере 1 процента от стоимости пребывания;
  • от 5 до 10% - в размере 2 процентов от стоимости пребывания;
  • от 10 до 15% - в размере 3 процентов от стоимости пребывания;
  • от 15 до 20% - в размере 4 процентов от стоимости пребывания;
  • от 20% и выше - в размере 5 процентов от стоимости пребывания.

По данным Бюро национальной статистики, во втором квартале 2021 года в Алматы количество обслуженных посетителей по въездному туризму составило 54 тысячи 238 человек. В аналогичном периоде 2022 года Алматы принял 151 тысячу 467 туристов. Разница составила 97 229 человек, или 179,2%.
 

Журналисты обратились к Токаеву в связи с задержанием Козачкова

19.12.2022, 14:16 56126
Журналисты обратились к Токаеву в связи с задержанием Козачкова
Фото: facebook/Михаил Козачков
Ряд предъявленных Козачкову обвинений относится к сфере деятельности полиции и не входит в компетенцию Агентства по финансовому мониторингу
Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские журналисты написали открытое обращение к президенту Касым-Жомарту Токаеву по поводу задержания Михаила Козачкова.

Задержание известного журналиста Михаила Козачкова - это вопиющий пример нарушения конституционных прав гражданина, самих фундаментальных основ законодательства нашей страны и международных обязательств, взятых на себя Казахстаном. Его публично, без суда, назвали виновным в ряде серьезных преступлений, нарушив тем самым статью 77 Конституции РК. Подробный обвинительный пресс-релиз был распространен практически сразу после задержания", - говорится в обращении.


Журналисты подчеркнули, что право Михаила Козачкова на защиту также было грубо нарушено: в течение нескольких часов он был фактически лишен гарантированного Конституцией права на юридическую помощь. Обыск в квартире Козачкова проходил без присутствия адвоката, которого сотрудники АФМ просто не пустили внутрь, даже когда он пытался войти с вызванными на место сотрудниками полиции. Адвокат также был лишен возможности на конфиденциальную беседу с подзащитным.

Кроме того, ряд предъявленных Козачкову обвинений относится к сфере деятельности полиции и не входит в компетенцию Агентства по финансовому мониторингу.

Этих фактов вполне достаточно, чтобы признать действия АФМ в отношении Михаила Козачкова незаконными и недопустимыми", - подчеркивается в открытом письме.


Незадолго до задержания журналист сообщил об угрозах, поступающих в его адрес и в адрес его детей, а также об активно распространяемой о нем клевете в соцсетях и мессенджерах.

Все это наводит на подозрения о заказном характере этого дела, связанном с журналистскими расследованиями, которые проводил и публиковал Михаил Козачков", - отмечают журналисты.


В письме подчеркивается, что все свои статьи Козачков писал, опираясь на документы и факты.

Есть серьезные основания сомневаться в справедливости и объективности расследования, поскольку действия правоохранительных органов практически саботируют обещанные вами политические реформы и построение справедливого Казахстана", - заявили авторы письма.


По их мнению, расследование и суд должны проходить в полном соответствии со всеми международными стандартам и обязательствами Казахстана по соблюдению права на справедливый судебный процесс.

Считаем, что Михаил Козачков должен быть немедленно освобожден, а виновные в допущенных нарушениях его прав - привлечены к ответственности. Просим Вас, как гаранта незыблемости Конституции и прав и свобод человека, положить конец незаконному преследованию журналиста-расследователя", - обратились журналисты к президенту.


Подписи под письмом поставили президент и учредитель международного фонда защиты свободы слова "Әділсөз" Карлыгаш Джаманкулова и Тамара Калеева, председатель правления Союза журналистов Сейтказы Матаев, директор Казахстанского международного бюро по правам человека Евгений Жовтис и другие известные журналисты и общественники.

Ранее сообщалось, что Агентство по финансовому мониторингу задержало известного журналиста Михаила Козачкова. Он подозревается в пособничестве ОПГ и распространении сведений, составляющих госсекреты.

Редакция газеты "Время", где работает журналист, опубликовала заявление по факту задержания своего сотрудника.

Дополнено 19.12.2022, 14.16

Пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева Руслан Желдибай на своей странице в Facebook прокомментировал задержание журналиста.

На имя президента Касым-Жомарта Токаева поступило обращение ряда представителей медийного сообщества по поводу расследования в отношении журналиста Михаила Козачкова. В связи с этим необходимо отметить, что данное резонансное дело должно рассматриваться исключительно в правовом поле в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан. Генеральная прокуратура обязана обеспечить надзор за законностью расследования и в установленном законодательством порядке дать необходимые разъяснения. Все законные права задержанного журналиста как гражданина Казахстана должны быть соблюдены в полном объеме", - написал Желдибай.

 

Редакция газеты "Время" сделала заявление в связи с задержанием журналиста Михаила Козачкова

19.12.2022, 08:26 57481
Редакция газеты "Время" сделала заявление в связи с задержанием журналиста Михаила Козачкова
Фото: газета Время
Журналист задержан и доставлен для дачи показаний в департамент экономических расследований
Алматы. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Редакция газеты "Время" на своем сайте опубликовала заявление по факту задержания Михаила Козачкова.

Судя по официальной информации по факту задержания нашего коллеги журналиста-расследователя Михаила Козачкова, распространенной Агентством финансового мониторинга, пока можно сделать только один вывод - специальный корреспондент газеты "Время" задержан в отместку за ряд разоблачительных публикаций как в нашем СМИ, так и в его личном телеграм-канале Kozachkov offside", - говорится в заявлении.


Отмечается, что Михаил много писал материалов о коррупции в системе госуправления и силовых структурах.

В последние дни в его публикациях была подвергнута критике работа бывшего председателя Верховного суда, кадровая политика Генеральной прокуратуры, многочисленные подставы следователями финмониторинга. Но уголовные дела почему-то заведены не по этим публикациям, а по другим, в которых, как говорится в тексте официального заявления АФМ, "журналист грубо нарушал требования Закона "О средствах массовой информации", поскольку в отдельных случаях распространял заведомо ложные сведения, а также данные, относящиеся к банковской, семейной и иной охраняемой законом тайне". Но за это ни в старом, ни в Новом Казахстане еще ни одного журналиста не задерживали! При этом Михаила уже обвинили (!) без суда, следовательно - голословно, бездоказательно в получении 52 миллионов тенге "за пособничество ОПГ" и разглашении неких госсекретов", - сообщают в редакции.


Его коллег, да и абсолютное большинство читателей доказательства, объявленные следствием, не убедили. Статьи, на которые ссылается АФМ, подготовлены по материалам проверок прокуратуры и полиции. Михаил никогда не предлагал к публикации неподтвержденную информацию, которую перед печатью скрупулезно проверяет еще и редакционная юридическая служба. Иначе бы редакцию давно разорили судебными исками "герои" расследований Михаила. Никаких госсекретов в них не содержится. Если бы государственные секреты содержались бы в каких-то других публикациях Михаила, то правоохранительные органы давно бы потребовали их удалить с сайта. Не могут же они потворствовать дальнейшему распространению госсекретов? Но с подобными ходатайствами ни одна спецслужба в редакцию не обращалась", - говорится в заявлении.


Кроме того, в редакции газеты "Время" отметили, что статьи про упомянутого в заявлении ресторатора Абдыгаппарова "касались конкретного судебного процесса, по которому уже состоялся приговор суда и Абдыгаппаров признан судом преступником". "Признан судом, а не Козачковым!" - уточнили в издании.

Сообщается, что редакция направила своих представителей для оказания Михаилу квалифицированной юридической помощи. На этот момент достоверно известно, что Козачков задержан и доставлен для дачи показаний в департамент экономических расследований по Алматы. В его доме проводился обыск. При этом ни адвокат Михаила, ни защитник его жены не допущены к следственным действиям, которые проводились в его квартире, отметили в редакции.

Редакция, как и многие коллеги Михаила из других изданий, будет всеми возможными способами добиваться освобождения журналиста, в отношении которого начались репрессии за его профессиональную деятельность. Ни для кого не секрет, что публикации Михаила были занозой в пятой точке многих высокопоставленных чиновников и силовиков, которые, видимо, и решили таким образом заткнуть Козачкова надолго. Но вряд ли у них это получится. Хотя они очень стремятся", - говорится в заявлении.


По данным издания, в воскресенье в 21.20 Михаила Козачкова доставили в изолятор временного содержания. Санкции на арест пока нет.

Напомним, вчера Агентство по финансовому мониторингу сообщило о задержании известного журналиста Михаила Козачкова.
 

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      После аварии на приватизированных теплосетях в городах Казахстана президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны. Считаете ли Вы, что подобные меры буду эффективны?

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