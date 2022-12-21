В Алматы поздравили ветерана Великой Отечественной войны с вековым юбилеем

Ветерану вручили от имени министра обороны поздравительный адрес и медаль "Ел қорғаны"

Алматы. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Мухамеджан Таласов принял участие в мероприятии, посвященном столетию ветерана Великой Отечественной войны Зулхарная Сеитова, - Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Мухамеджан Таласов принял участие в мероприятии, посвященном столетию ветерана Великой Отечественной войны Зулхарная Сеитова, сообщает пресс-служба Минобороны РК.





Встреча прошла в Национальной академии наук РК. Поздравить Зулхарная Сеитова пришли ученые и профессорско-преподавательский состав вузов, представители акимата, ветераны Вооруженных сил, военнослужащие Алматинского гарнизона, а также творческий коллектив Казахстанско-Российского медицинского университета и оркестр Военного института Сухопутных войск.





В ознаменование векового юбилея за вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи и развитие науки заместитель министра обороны генерал-лейтенант Мухамеджан Таласов вручил ветерану Великой Отечественной войны от имени министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова поздравительный адрес и медаль "Ел қорғаны".





Зулхарнай Сеитов родился 27 декабря 1922 года. В 1942 году был призван в ряды Красной Армии. Служил в специальном воинском подразделении, где служебные собаки выполняли важнейшую боевую работу: были подрывниками, санитарами и саперами. Вместе со своими четвероногими друзьями он прошел от Сталинграда до Беларуси и Польши, участвовал в штурме Берлина, а затем - в разминировании Потсдамского дворца.





После войны окончил Омский сельскохозяйственный институт и был направлен в Казахстан, где стал доктором биологических наук и академиком Республиканской академии наук.





Профессор кафедры молекулярной биологии Казахстанско-Российского медицинского университета Зулхарнай Сеитов - автор более 150 научных работ и монографий, 10 учебных пособий, в том числе по биохимии, 14 патентов и 8 авторских свидетельств. Многие его разработки и открытия сегодня применяются как в медицине, так и в пищевой промышленности.





Ветеран награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями "За оборону Сталинграда", "За отвагу", "За доблестный труд" и многими другими.