В Алматы принят план действий по снижению общей смертности

Алматы. 2 марта. Kazakhstan Today - На коллегии под председательством акима Алматы Бакытжана Сагинтаева рассмотрены итоги реализации госпрограммы развития здравоохранения на 2020-2025 годы в городе, вопросы снижения общей, материнской и детской смертности, решения дефицита кадров и задачи на предстоящий период, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы акима Алматы, к медицинским организациям города прикреплены более 2 млн человек, из них 28,5% - дети до 18 лет. Медицинские услуги в рамках ГОБМП оказывают 74 медицинские организации, подведомственные Управлению общественного здоровья, 13 республиканских и более 90 частных медицинских организаций.

Как было отмечено на коллегии, главной задачей системы здравоохранения является повышение качества и доступности оказываемой медицинской помощи. В рамках госпрограммы развития здравоохранения достигнуты плановые значения по 21 из 24 показателей и индикаторов.

В этой связи аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил принять меры по достижению показателей и индикаторов в 2021 году, а также реализовать план действий по снижению общей смертности.

Особое внимание необходимо уделить профилактике и предупреждению материнской и младенческой смертности. При этом будет усилена работа отдела охраны материнства и детства, ПМСП, женских консультаций и родовспомогательных организаций", - подчеркнули в пресс-службе.

В ведомстве также рассказали, что на сегодняшний день в государственных медорганизациях мегаполиса трудятся более 6 тыс. врачей и около 13 тыс. средних медицинских работников. Активное строительство инфекционных стационаров, многопрофильных клиник и семейно-врачебных амбулаторий актуализировало вопрос дефицита кадров.

Потребность медорганизаций города, по информации пресс-службы, составляет порядка 590 врачей - анестезиологов, пульмонологов, кардиологов, невропатологов и других, а также порядка 300 работников среднего звена.

Учитывая, что в ближайшие годы будут открыты новые больницы и поликлиники, аким города Б. Сагинтаев поручил принять общегородской проект по снижению кадрового дефицита. План действий учитывает вовлеченность вузов и колледжей с целью трудоустройства выпускников и повышения квалификации медработников. Включены такие механизмы стимулирования, как оценка работы по KPI, надбавки и социальное обеспечение, включающее предоставление возможности приобретения жилья по льготным городским программам", - проинформировали в акимате.

На коллегии также были определены задачи развития системы здравоохранения города на ближайший период.

Подводя итоги встречи, аким Алматы подчеркнул, что город окажет в этом полную поддержку, так как здоровье горожан является приоритетом №1 в работе акимата.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства