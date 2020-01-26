В Алматы приземлился самолет, перевозивший пассажира с коронавирусом

Алматы. 25 января. Kazakhstan Today - Акимат Алматы усилил в аэропорту меры безопасности по недопущению коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

25 января в аэропорту Алматы совершил дозаправку чартерный рейс TCCJ, выполняющий перелет по маршруту Стамбул - Ухань - Стамбул. По имеющейся информации ранее на данном борту находился пассажир, инфицированный коронавирусом", - сообщили в акимате города Алматы.

Акиматом Алматы были приняты необходимые меры по осуществлению дозаправки воздушного судна с соблюдением усиленных норм санитарно-карантинного контроля. В целях недопущения ввода и распространения коронавируса на территории самого многочисленного мегаполиса страны операция передачи топлива осуществлялась без эвакуации пассажиров и членов экипажа.

Наряду с этим, учитывая, что в Алматы прибывают рейсы из 5 городов Китая, ответственными лицами департамента комитета контроля качества за безопасностью товаров и услуг по Алматы и медицинской службы аэропорта реализуется комплекс санитарно-противоэпидемических и профилактических мер. Все рейсы на сегодня находятся на особом контроле", - отметили в акимате.

По данным ведомства, проводится обязательная бесконтактная термометрия всех лиц (пассажиров, перевозчиков, членов экипажей, бортпроводников и других) в пунктах пропуска в аэропортах, вокзалах страны, особенно прибывающих из КНР. На всех местах перехода, в т. ч. железнодорожных, автомобильных, по периметру границы с Китаем есть санитарно-карантинные пункты, которые также проводят термометрию.

По имеющимся данным, проверили уже более 13 тыс. пассажиров. Случаи выявления инфекции не зарегистрированы.

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