В Алматы прошел благотворительный концерт для маленьких пациентов онкоцентра

Алматы. 29 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня в Алматы, во Дворце Республики, состоялся праздничный концерт "Дарим радость - просто так", объединяющий детей-пациентов детского отделения лучевой терапии КазНИИОР, передает Kazakhstan Today.

"Это мероприятие посвящено детям, которые болеют тяжелым, непростым диагнозом. Для того чтобы подарить им радость многого не надо, нужно от каждого по чуть-чуть, ведь капля полнит океан. Вот сегодня мы здесь собрались для того, чтобы озвучить, что ранняя диагностика рака крайне необходима в нашей стране. Ведь очень много детей поступают в онкологические клиники на поздних стадиях, на третьей, четвёртой. Нужно обязательно проводить профилактические мероприятия среди родителей, детских садов, начальных классах, в роддомах. Здесь раздаются буклеты "Дарим радость", на которых написаны все первые симптомы рака. Там указаны все, что может сделать родитель для своего ребёнка", - сказала руководитель социального проекта "Дарим радость" Кира Ударцева.



К. Ударцева отметила, что "основным посылом этого праздника является необходимость развития в нашей стране ранней диагностики онкологических заболеваний у детей".



В ходе мероприятия "Дарим радость" выступили артисты цирка, фокусники, танцевальные ансамбли, каскадеры Nomad Stunts и представители силовых структур с постановками, а также заслуженный деятель Казахстана Сакен Майгазиев.



"В любой ситуации, и в горе и радости, нельзя возвышаться или сдаваться. Особенно при борьбе с болезнью ключевую роль играет хорошее настроение. В таких моментах жизни стресс может надломить человека. В связи с этим я очень благодарен организаторам этого мероприятия, которые подарили детям радость, и городскому акимату за поддержку таких замечательных проектов", - отметил С. Майгазиев.



Также организаторов проекта поблагодарили родители за подаренные их детям эмоции.



"Я мама девочки Инкар. Мне очень понравилось это мероприятие. Большое спасибо за то, что подняли настроение не только нашим детям, но и нам, родителям. Надеюсь, таких мероприятий будет только больше", - сказала Жанар Жиенбаева.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства