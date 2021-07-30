В Алматы прошел День памяти Михаила Лермонтова

Фото: Представительство Россотрудничества в Республике Казахстан

АЛМАТЫ. 29 ИЮЛЯ - Память великого писателя и поэта М.Ю. Лермонтова почтили воспитанники детского оздоровительного центра "Юный домостроитель" в день, когда трагически оборвалась его жизнь, - 27 июля, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Творчество Михаила Юрьевича хорошо знакомо и любимо не только его современниками, но и нынешним поколением молодых людей. Ярким подтверждением актуальности его произведений и в настоящее время стал литературный перфоманс, подготовленный ребятами в лагере, сообщили в Представительстве Россотрудничества в Республике Казахстан.

Всем отдыхающим было предложено за один день выбрать и выучить стихи поэта, продемонстрировать отрывки из его произведений и рассказать о своём взгляде на творчество Михаила Юрьевича. Более 70 человек откликнулись на предложение Русского дома в Алматы и с большим рвением приступили к работе. Ребята мастерили реквизит из подручных средств, рисовали портреты писателя и декорации, фантазировали о творчестве поэта в современном мире, декламировали его бессмертные стихи и минутой молчания почтили память Лермонтова.

От лица вожатых мы хотим поблагодарить Россотрудничество за то, что приезжают в гости к нам и ребятам, проводят подобные культурные и образовательные акции. Это прекрасная возможность во время отдыха окунуться в культуру и историю, узнать что-то новое, находясь не за компьютером. Мы тоже получаем новые знания и опыт. А ещё мы очень ждём тульские пряники, которые привозят нам из Русского дома", - рассказывает старший вожатый Владислав Авдошин.

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