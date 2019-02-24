В Алматы прошел вечер поэзии Лии Фришман

Алматы. 21 февраля. Kazakhstan Today - Литературный вечер "Защита Москвы глазами очевидца. Дневник Лии Фришман" состоялся 20 февраля 2019 года в Генеральном консульстве Российской Федерации в Алматы в рамках программы "Кольцо Памяти". Его участниками стали известные историки, архивисты, ветераны и общественные деятели города, передает Kazakhstan Today.

Обращаясь к собравшимся, консул Генерального консульства Российской Федерации в Алматы, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Казахстан Ирина Переверзева отметила, что обращение к мемуарной литературе участников далёких военных событий даёт возможность современным людям ощутить то, что чувствовали их ровесники в годы военного лихолетья.

Дневник, изданный в 2018 году силами потомков Лии Фришман, вёлся тогда ещё совсем юной студенткой-историком с первого дня войны. В нём нашли отражение не только известные исторические события, но и реакция рядовых москвичей на происходящее. Просто и без прикрас рисует автор картину военной Москвы, её преображение из мирной счастливой столицы в прифронтовой город, рассказывает о работе молодёжи в тылу, о подготовке к эвакуации учебных и научных учреждений.

Свои переживания девушка не только фиксировала в дневнике, им она посвящала стихи, в которых размышляла об увиденном и пережитом. На вечере прозвучала поэзия Лии Фришман, посвящённая самым трагическим моментам Битвы за Москву - октябрю 1941 года.

На вечере выступили дети Лии Фришман Юлия и Семён Серовайские, рассказавшие о жизни своей матери, видного советского, казахстанского учёного, доктора исторических наук, специалиста по истории Ирана. С присутствовавшими поделились результатами новейших изысканий известные историки Алматы: Евгения Чиликова (государственный архив президента РК), профессор Лайла Ахметова (Национальный университет имени аль-Фараби), профессор Сергей Нелидов (РАЕН). Воспоминаниями о битве за Москву поделилась её участница, ветеран Великой Отечественной войны Тамара Максимова.

Огромное впечатление на присутствующих произвёл альбом фронтовых фотографий, который принесла с собой популярный алматинский фотограф Дина Лукьянец. Её отец Григорий Лукьянец прошёл войну с первого до последнего дня, каждый день снимая происходящее.

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