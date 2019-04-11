В Алматы прошла пресс-конференция, посвящённая проведению Тотального диктанта

Алматы. 10 апреля. Kazakhstan Today - Пресс-конференция, посвящённая проведению Тотального диктанта в Южной столице Казахстана, состоялась 9 апреля 2019 года в Университете Туран в Алматы. Её участниками стал "Звёздный десант Тотального диктанта", передаёт Kazakhstan Today.

Городской координатор диктанта Анна Бузело отметила, что с каждым годом в Алматы организуется всё большее количество площадок, собирающих всё большее количество участников. В этом году в городе будет организовано 22 площадки. К традиционно принимающим участие Университету Туран, Университету Сулеймана Демиреля, школам с русским языком обучения, в этом году присоединились школы с казахским языком обучения, театр "АРТиШОК", Клуб молодых писателей.

Координатор по связям с общественностью Татьяна Дельцова представила журналистам "Звёздный десант Тотального диктанта", людей, которые будут диктовать текст всем, решившим принять участие в акции, перешагнувшей границы стран и континентов.

В 2019 году в состав диктаторов вошли заслуженный деятель Казахстана, певица Толкын Забирова, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Казахстан Ирина Переверзева, телепродюсер, журналист Адель Оразалинова, артист театра и кино, режиссёр Евгений Жуманов, главный редактор "Ретро FM Казахстан" Ботагоз Алдонгарова, известные журналисты Сергей Пономарёв, Маржан Ельшибаева, Татьяна Бендзь, писатель Ксандра Силантье, актёр Роман Жуков, чемпионка Казахстана по бальным танцам Даша Атмаджа.

Организатор и ведущая подготовительных курсов к Тотальному диктанту "Русский по средам" Елена Политикова Познакомила собравшихся с творчеством писателя Павла Басинского, автора текста Тотального диктанта-2019 и отметила, что победителей Тотального диктанта ждут награды от организаций-представителей интеллектуального досуга и призы от представительства Россотрудничества в Республике Казахстан.

Ирина Переверзева также сообщила, что все отличники Тотального диктанта вместе с организаторами и волонтёрами будут приглашены в Генеральное консульство Российской Федерации в Алматы на Торжественный приём по случаю Дня русского языка.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства