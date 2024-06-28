В Алматы прошла презентация сборника речей, статей и выступлений Си Цзиньпина   

Фото: ГК КНР

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Алматы. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы прошла презентация сборника "Си Цзиньпин. Внешняя политика современного Китая (2013-2023 годы). Избранные речи, выступления и статьи", передает корреспондент агентства.





В ходе своего выступления на презентации генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй выразила благодарность редактору книги, председателю экспертного клуба "Один пояс и один путь" Булату Султанову. Генконсул подчеркнула, что он на протяжении многих лет активно занимается исследованиями в области геополитики и международных вопросов, является активным участником научного сообщества Китая, Казахстана и евразийских стран.





Десятилетие новой эпохи стало периодом непрерывного обогащения и развития идеи Си Цзиньпина о дипломатии. Она основывается на глубоких стратегических размышлениях председателя Си Цзиньпина о мировых изменениях, изменениях времени и истории, сочетая основные принципы марксизма с практикой китайской дипломатии и выдающейся традиционной китайской культурой, открывая новые горизонты в теории и практике китайской дипломатии. Сборник включает выступления, статьи и интервью, опубликованные председателем Си Цзиньпином в этот период, концентрированно демонстрируя развитие ключевых идей китайской дипломатии и яркую практику дипломатии на уровне глав государств в Казахстане, евразийских странах, а также в рамках таких международных многосторонних механизмов, как ООН, G20, ШОС, БРИКС и СВМДА. Это предоставляет ценное учебное пособие для представителей различных сфер стран региона, включая Казахстан, для понимания внешней политики современного Китая", - заявила Цзян Вэй.





Фото: ГК КНР





По ее мнению, "построение сообщества единой судьбы человечества является ключевой идеей дипломатической мысли Си Цзиньпина и ключом к пониманию китайской дипломатии. Вступительная работа сборника - это программное выступление Си Цзиньпина в 2013 году в Московском государственном институте международных отношений, где он впервые творчески предложил продвигать построение сообщества единой судьбы человечества, указав правильное направление для мирового развития в исторический переломный момент. За последние десять лет Китай создал сообщества единой судьбы в различных формах с десятками стран и регионов, активно продвигая качественное совместное строительство инициативы "Один пояс и один путь" и реализацию инициативы по глобальному развитию, глобальной безопасности и глобальной цивилизации. От берегов озера Яньци до берегов озера Сиху, с трибуны ООН до Давосского форума, от Конференции по диалогу между цивилизациями Азии до Саммита Коммунистической партии Китая и мировых политических партий идея построения сообщества единой судьбы человечества превратилась из прекрасного видения в богатую практику, расширилась от китайской инициативы до международного консенсуса. Она берет начало и развивается от пяти принципов мирного сосуществования, предложенных китайским правительством с момента основания Китайской Народной Республики, и стала ярким флагом современной внешней политики Китая".





Генконсул также отметила особую роль Си Цзиньпина в укреплении отношений Китая с зарубежными странами.





За последние десять лет председатель Си Цзиньпин лично руководил дипломатией великой державы с китайской спецификой, лично создавал "круг друзей Китая" на всех пяти континентах и выстраивал прочную сеть глобальных партнерских отношений. Это в полной мере продемонстрировало имидж Китая как уверенной, открытой и ответственной великой державы, а также сформировало характер китайской дипломатии, основанный на дружбе, ответственности, доверии и стремлении к справедливости", - подчеркнула Цзян Вэй.





Фото: ГК КНР





В ходе своего выступления дипломат отметила особую роль Казахстана в построении глобальной инициативы "Один пояс и один путь".





Казахстан является влиятельной развивающейся страной и представителем новых экономик, а также местом, где председатель Си Цзиньпин впервые предложил инициативу совместного строительства "Один пояс и один путь". Китай и Казахстан, как постоянные всеобъемлющие стратегические партнеры, всегда находятся в авангарде международного сообщества в построении сообщества единой судьбы и совместном развитии "Один пояс и один путь", создавая образец взаимовыгодного сотрудничества. Сегодня на мероприятии присутствуют представители дипломатических и консульских учреждений различных стран в Алматы, а также видные деятели казахстанской научной сферы, СМИ и сферы преподавания китайского языка. Я уверена, что, прочитав этот сборник, вы сможете проникнуться глобальным видением председателя Си Цзиньпина и понять ответственность Китая как великой державы. Также надеюсь, что вы воспользуетесь этим ресурсом для углубления исследований Китая и его внешней политики, активно разъясняя вашим соотечественникам теоретические и практические инновации китайской дипломатии. Саммит Шанхайской организации сотрудничества скоро пройдет в Казахстане, и давайте воспользуемся случаем, чтобы изучить идею Си Цзиньпина о дипломатии, совместно продвигать "Шанхайский дух", консолидировать "силу ШОС" и вместе с региональными странами вносить новую мудрость и силу в продвижение более тесного сообщества единой судьбы между Китаем и Казахстаном, а также в рамках ШОС", - добавила генконсул.





Фото: ГК КНР





В презентации также приняли участие председатель правления ЭК Булат Султанов, член правления ЭК, директор центра политических исследований Института философии, политологии и религиоведения МНВО РК Айдар Амребаев, член правления ЭК, директор центра китайских исследований China Center Адиль Каукенов, председатель Ассоциации казахстанских китаеведов Динара Дауен и исполняющий обязанности руководителя представительства МИД РК Исламбек Раимов.





Книга включает в себя основное содержание речей, выступлений и статей председателя Китайской Народной Республики, генсекретаря ЦК КПК, председателя Центрального военного совета Китая Си Цзиньпина, посвященных актуальным проблемам внешней политики Китая, опубликованных в 2013-2023 годах.