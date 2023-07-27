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В Алматы проведут испытания тепловых сетей
Фото: Depositphotos
Алматы. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В период с 17 по 31 июля 2023 года на территории восьми районов Алматы будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей для проверки их состояния, оборудования и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе ТОО "Алматинские тепловые сети".
Во время проверки магистральных и распределительных трубопроводов - ежедневно с 04.00 до 07.00 утра горожанам и гостям мегаполиса рекомендуем соблюдать меры предосторожности. Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход на поверхность воды, частичное разрушение дорожного покрытия, др. В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия, сообщив о нем в ТОО "Алматинские тепловые сети" по телефонам: 378-06-48, 378-06-62 (прямой номер), call-центр: 341-07-00 или 341-07-77 (добавочный 1011 или 1014), а также 109", - отметили в компании.
График проведения испытаний теплосетей:
17 июля
Алатауский район: Монке би - Момышулы - Райымбека - Фаризы Онгарсыновой.
17 и 18 июля
Алмалинский и Жетысуский районы: Абылай хана - Богенбай батыра - Муратбаева - Макатаева - Сейфуллина - Тобаякова;
Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека - Бродского - Рыскулова - Сейфуллина.
с 17 по 28 июля
Медеуский район: Тайманова - Чайкиной - Достык - Мендикулова - Аль-Фараби;
Бостандыкский район: микрорайон Мирас - Аскарова - Садыкова - микрорайон Орбита-1, 2, 3 - Саина - Рыскулбекова - Розыбакиева - Ходжанова - речка Большая Алматинка - Утепова - Жарокова - Басенова;
Бостандыкский район: микрорайон Казахфильм - Лисянского - Розыбакиева - Жарокова - Экспериментальная база - Ходжанова - Аль-Фараби - микрорайон Алмагуль.
18 июля
Наурызбайский район: Райымбека - Жунусова - Абая - "Алтын Орда".
18 и 19 июля
Ауэзовский район: Улугбека - Рыскулбекова - Саина - речка Большая Алматинка;
Алмалинский и Медеуский районы: Сейфуллина - Тобаякова - Назарбаева - Маметовой - Уалиханова - Айтеке би.
19 июля
Алатауский район: Райымбека - Отрарская - Рыскулова - Немировича-Данченко.
19 и 20 июля
Ауэзовский район: Улугбека - Жандосова - Саина - Яссауи;
Алмалинский район: Чокина - Карасай батыра - Емцова - Райымбека.
19 и 21 июля
Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина - Рыскулова - Джангильдина - Райымбека - Куратова - Гоголя.
20 июля
Алатауский район: Монке би - Момышулы - Фаризы Онгарсыновой - микрорайон Зердели.
21 июля
Алатауский район: поселок Аққайнар - Мамбетова - южная сторона БАКа;
Алмалинский район: Карасай батыра - Ислама Каримова - Райымбека - Масанчи.
24 и 25 июля
Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра - Кожамкулова - Тимирязева - Розыбакиева.
24 и 26 июля
Алмалинский, Бостандыкский и Медеуский районы: Гоголя - Курганская - Сатпаева - Чайковского.
25 июля
Ауэзовский район: Толе би - Райымбека - Яссауи - Емцова.
25 и 26 июля
Ауэзовский и Алмалинский районы: Толе би - Рыскулова - Яссауи - Ислама Каримова.
25 и 27 июля
Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би - Панфилова - Шевченко - Желтоксан - Тимирязева - Байтурсынова.
26 июля
Наурызбайский район: Проектируемая - Айтбаева - Райымбека - Алтын-Алаш.
26 и 27 июля
Ауэзовский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Толе би - Сатпаева - Ашимова - Ислама Каримова;
Алмалинский и Бостандыкский районы: Кабанбай батыра - Жандосова - Варламова - Айманова.
27, 28 и 31 июля
Алмалинский и Бостандыкский районы: Панфилова - Абая - Желтоксан - Тимирязева - Гоголя - речка Есентай.
28 июля
Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра - Байзакова - Утепова - Розыбакиева.
Отмечается, что всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено.
Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам!" - добавили в компании.