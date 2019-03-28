Алматы. 27 марта. Kazakhstan Today - В Алматы пройдет акция по выкупу незарегистрированного оружия у населения, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в департаменте полиции города, акция по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ стартует с 10 апреля текущего года. Выкуп будет осуществляться в строгом соответствии с Правилами добровольной возмездной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

"Добровольная сдача будет осуществляться за денежное вознаграждение. Любое незарегистрированное в органах внутренних дел оружие является незаконным и подлежит сдаче. Любое огнестрельное нарезное, гладкоствольное, травматическое оружие необходимо сдать в управление полиции по территориальности. При приеме оружия оно направляется к криминалистам для исследования, проверки на причастность к преступлениям и оценки стоимости сданного предмета", - информировал начальник управления административной полиции ДП города Алматы полковник полиции Жандос Мураталиев.

Также в полицейском подразделении напомнили, что не признается добровольной сдача вышеуказанных предметов, в случае их изъятия при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию.

Телефоны отделов по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия в управлениях полиции города Алматы:

УП Алатауского района - 227-55-17;

УП Алмалинского района - 254-46-22;

УП Ауэзовского района - 298-53-49;

УП Бостандыкского района - 395-05-43;

УП Жетысуского района - 254-49-40;

УП Медеуского района - 254-48-15;

УП Наурызбайского района - 254-49-51;

УП Турксибского района - 298-54-45.

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