В Алматы работают два ЦОНа, где можно забрать готовые документы

Алматы. 16 мая. Kazakhstan Today - В Алматы работают два центра обслуживания населения, где можно получить готовые документы, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время в Алматы функционирует один ЦОН для оказания услуг субъектам малого и среднего бизнеса по адресу: микрорайон Шугыла, 347/1. При этом граждане, оформившие заявки на получение госуслуг через портал egov.kz, могут забрать готовые документы в ЦОНе Ауэзовского района (Жандосова, 51) и специализированном ЦОНе (Майлина, 85). В указанных отделах функционируют только окна выдачи готовых документов", - сообщил директор филиала НАО ГК "Правительства для граждан" Алматы Данияр Кирикбаев в Facebook .

Он также рассказал, что сервис онлайн-бронирования на портале egov.kz действителен только для тех регионов, в которых ЦОНы возобновили свою деятельность. Для Алматы бронирование не действует до открытия ЦОНов.

В связи с этим просим отслеживать актуальную информацию о возобновлении работы ЦОНов на официальном сайте госкорпорации "Правительство для граждан" gov4c.kz, официальных аккаунтах в социальных сетях и СМИ", - добавил Кирикбаев.

Напомним, ЦОНы Алматы еще не возобновили свою работу. Они начнут оказывать госуслуги гражданам только после принятия соответствующего решения главным санитарным врачом города.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства