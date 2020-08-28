В Алматы расширили список аптек, в которые приоритетно поставляют социально значимые лекарства

Алматы. 27 августа. Kazakhstan Today - Заместитель руководителя управления предпринимательства и инвестиций города Алматы Карлыгаш Абдижаббарова в ходе онлайн-брифинга на площадке региональной службы коммуникаций рассказала о том, как в Алматы решается вопрос бесперебойного обеспечения лекарствами, передает Kazakhstan Today.

Вопрос бесперебойного обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями населения города Алматы остается приоритетным направлением и находится на постоянном контроле акимата. Работа проводится по двум направлениям6: обеспечение розничной сети аптек и снабжение медицинских организаций города", - сказала Абдижаббарова.

Между акиматом, поставщиками и аптеками подписано соглашение и определен список аптек, в которые в приоритетном порядке поставляются 69 наименований социально значимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

В настоящее время этот список расширен со 105 до 374 системообразующих аптек. Это также позволяет регулировать поставки лекарств, их цены и реализацию", - сказала она.

По ее словам, ежедневно проводится мониторинг объема реализации и остатков в аптеках по каждому из наиболее востребованных видов препаратов по 22 наименованиям.

По термометрам и одноразовым медицинским маскам на сегодня запасы на складах - 5,9 млн штук, в аптеках-партнерах - более 1 млн упаковок указанных 69 препаратов и изделий. Дефицита по наиболее востребованным лекарственным средствам не имеется", - сказала она.

Напомним, для информирования и обработки заявок жителей города о наличии лекарственных препаратов в аптеках города, а также запросов аптек о поставках лекарственных средств функционирует горячая линия - телефоны: +7 775 882-5602, +7 775 882-5672 (с 09.00 до 18.00).

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