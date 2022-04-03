В Алматы раздадут 2400 саженцев в рамках акции "Зеленый двор"

АЛМАТЫ. 2 АПРЕЛЯ - Жители Алматы, которые подали заявки на получение саженцев в рамках акции "Зеленый двор", получат 2400 саженцев деревьев лиственных пород, сообщили в городском акимате, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сообщается, что всего в этом году в управление зеленой экономики поступила 191 заявка от физических и юридических лиц. Это больше на 50% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, управлением зеленой экономики ежегодно весной и осенью проводится акция "Зеленый двор".

Акция проводится с целью приобщения населения к озеленению внутридворовых территорий и земель общего пользования, а также формирования экологической культуры.

Участники акции бесплатно получат ясень, клен, вяз, тополь, акацию, катальпу и березу.

После получения саженцев жители принимают на себя обязательства по уходу за деревом и подписывают необходимые документы.

Посадка запланирована на ближайшие дни. После этого участникам акции необходимо направить фотоотчет в управление.