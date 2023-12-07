06.12.2023, 08:39 39796
В Алматы реконструируют цирк, зоопарк и ТЮЗ имени Наталии Сац
Фото: Depositphotos
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Алматы. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинский цирк, зоопарк и ТЮЗ имени Н.Сац ожидает реконструкция. Об этом рассказал на брифинге РСК заместитель акима города Арман Кырыкбаев.
В городе планируют открыть 20 библиотек, музейный комплекс "Райымбек батыр", центр сакской культуры на базе археологического парка "Боралдайские сакские курганы", молодежный театр "Жаңа ғасыр".
Также будет проведена реставрация и обновление экспозиций в нескольких музеях.
В Алатауском, Наурызбайском, Жетысуском и Турксибском районах откроются новые библиотеки в формате коворкинг-центров. Для этого выкупят 5 помещений.
До конца года планируется модернизация двух библиотек, после чего показатель обновленных библиотек составит 90%.
По словам руководителя управления городской мобильности Сагындыка Телибаева, в городе планируют сделать больше полос для общественного транспорта. Действующие нормативы требуют наличия шести полос для создания выделенных полос для общественного транспорта, что не всегда возможно на узких улицах города.
Мы разрабатываем специальные техусловия для Алматы, хотим учесть и эти вопросы, кроме того, предлагаем уменьшить ширину одной полосы. Сейчас ее ширина 3,5 метра для машин, 4 метра для общественного транспорта. Во многих странах размер полос 2,7 и 3,1 метра соответственно. Планируется предусмотреть эти же параметры для нашего города. И тогда появится возможность менять разметку, останутся свободные участки на проезжей части, на которых мы будем оборудовать полосы для общественного транспорта и велодорожки", - поделился он планами.
Также особое внимание уделяется проекту быстрого транзита (БРТ) по проспекту Райымбека. Планируется отдать две полосы (по одной с каждой стороны проезжей части) полностью общественному транспорту, установить специальные светофоры и регулируемые пешеходные переходы для обеспечения приоритета автобусов. Строительно-монтажные работы намечены на второе полугодие следующего года, отметили в акимате.
Мы настроим светофорные объекты так, чтобы дать приоритет общественному транспорту. Для удобства пассажиров оборудуем регулируемые пешеходные переходы. Поставим на линию автобусы определенной длины. Это полностью преобразит пешие зоны, тротуары, появятся новые остановки. Где есть сужение дороги, БРТ будет проходить посередине проезжей части, а потом плавно переходить на краевые полосы. Во втором полугодии 2024 года мы планируем начать строительно-монтажные работы", - сказал руководитель управления.
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06.12.2023, 13:15 26741
В Минюсте готовы изучить закон о запрете на телесные наказания детей
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр юстиции РК Азамат Ескараев сообщил, что в ведомстве готовы рассмотреть закон о запрете на телесные наказания в отношении детей.
Это такой щепетильный вопрос, требует глубокого изучения. Готового ответа сейчас у меня нет, это требует глубокого четкого понимания ситуации и выработки консолидированной позиции. Но мы готовы изучить этот вопрос", - сказал министр.
Ескараева также спросили, будет ли он инициировать этот вопрос непосредственно для начала процесса введения запрета. На это он ответил, что инициатива не в его компетенции.
Вчера в сенате состоялось заседание Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам по вопросам обеспечения соблюдения прав и интересов несовершеннолетних при рассмотрении споров, вытекающих из семейно-бытовых отношений. На заседании руководитель программ по защите детства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Айсулу Бекмуса, сославшись на данные Бюро нацстатистики, сообщила, что в Казахстане 53 процента детей подвергаются минимум одной форме психологического или физического наказания со стороны взрослых членов семьи. Исходя из этого она предложила ввести запрет на телесные наказания детей.
Айсулу Бекмуса также отметила, что законодательством РК никакого подтверждения права родителей наказывать детей не предусмотрено. При этом прямые запреты на все формы телесных наказаний тоже отсутствуют.
В Казахстане регулярно происходят шокирующие случаи издевательства и насилия над детьми.
В Шымкенте психически нездоровый мужчина выбросил из окна малолетнего ребенка. В сентябре пьяный житель СКО угрожал выбросить из окна свою новорожденную дочь.
В Алматы отчим до смерти избил четырехлетнего ребенка.
В Экибастузе мать убила семилетнюю дочь.
Также сообщалось о смерти восьмимесячного ребенка в поселке Шидерты Павлодарской области. По словам местных жителей, младенец умер от истощения, а остальные дети в этой семье находятся "на грани".
Напомним, в Казахстане разрабатывают поправки по ужесточению ответственности за бытовое насилие, в том числе в отношении детей.
06.12.2023, 12:11 29121
Мемориальную доску в честь выдающегося артиста балета Булата Аюханова откроют в Алматы
Фото: cdnvideo.ru
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Алматы. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы 7 декабря в 12.00 состоится торжественное открытие мемориальной доски в честь выдающегося деятеля искусств, казахского советского артиста балета, хореографа и балетмейстера, народного артиста Казахской ССР, обладателя Международной Сократовской премии Булата Газизовича Аюханова.
Мемориальная доска будет установлена по адресу пр. Назарбаева, 44.
Напомним, Булат Аюханов скончался 13 декабря прошлого года на 85-м году жизни.
Великий балетмейстер Булат Аюханов родился в Семипалатинске 13 сентября 1938 года.
Отец - Куватов Газиз был видным комсомольским и партийным деятелем. Мать Аюханова Рахиль - ветеран партии.
Булат Аюханов окончил Алма-Атинское хореографическое училище в 1955 году, затем он совершенствовался в классах Академического Ленинградского хореографического училища. В 1967 году он основал первый в истории культуры и искусства не только в Казахстане, но и в Советском Союзе ансамбль хореографических миниатюр "Молодой балет Алма-Аты", став его бессменным руководителем, педагогом, исполнителем и концертмейстером.
К работе над новыми постановками приглашались балетмейстеры из Москвы, Ленинграда, Таллина. Содружество с народной артисткой СССР Н. М. Дудинской, народным артистом РСФСР Н. А. Долгушиным, заслуженным деятелем искусств Эстонской ССР Май Мурдмаа творчески обогатило коллектив, расширило исполнительские возможности артистов. Исполнение артистами всевозможных классических па-де-де укрепляет академическую основу ансамбля классического танца. В 1971 году ансамбль был удостоен звания "Лауреат премии Ленинского комсомола Казахстана". Среди творческих коллективов Казахской ССР ансамбль "Молодой балет Алма-Аты" занимал одно из ведущих мест. В 1975 году коллектив был переименован в Государственный ансамбль классического танца Республики Казахстан. В 2003 году труппа Аюханова стала Государственным Академическим театром танца Республики Казахстан. Хореограф осуществил более 30 балетных постановок на музыку казахстанских композиторов, в том числе на мировых сценах - в Канаде, Франции, лондонском театре Бернарда Шоу и Кадоган-холле.
Аюхановым воспитаны десятки артистов балета, работающих в известных по всеми миру балетных коллективах: К. Дукарт, М. Маликова (О Нил), А. Шереметьевская, Л. Лыгина, К. Амирова-Султанова, Н. Чичинина, С. Шмыга и другие. В Казахской Национальной Академии искусств имени Жургенова Аюханов выпустил специалистов - режиссеров балета: Ларису Ким, заслуженных артистов Казахстана Гульнару Саитову, Тойган Изим, Гульмиру и Гульнару Габбасовых, Лейлу Альпиеву-Кушербаеву, Сергея Тихонова и Кариму Жулмурзину. В 1988 году Булат Аюханов издал свою первую книгу "Мой балет" (издательство "Онер", Алма-Ата), в 2001 году фонд "Сорос-Казахстан" издал его книгу "Биография чувств", в 2005 году в издательстве "Онер" вышел в свет объемный труд, заключенный в книге "Витражи балета, или Па-де-бурре по жизни".
Булат Аюханов, развивая традиции мирового балета, сыграл выдающуюся роль в становлении и мировом признании искусства классического танца созданного им коллектива солистов балета, в котором нет традиционного для трупп кордебалета, где практически каждый артист имеет собственный репертуар, что позволяет ему расширять жанровые возможности искусства балета. Наряду с новаторской балетмейстерской деятельностью, и в том числе подвижнической педагогической деятельностью, Аюханов признан одним из ярких и самобытных исполнителей сценических образов. Танцовщик с 45-летним исполнительским стажем поражает профессиональной формой и примером творческого долголетия.
Булат Аюханов известен и как исполнитель многих ролей в фильмах: "Богатство наших гор" (Свердловская киностудия), "Репетиция" Арарата Машанова, "Рисунок мелом" Марата Айманова, "Вдохновение" Михаила Васильева, "Бойся враг девятого сына", "Сказка о прекрасной Айсулу" Виктора Пусурманова, Виктора Чугунова, "Повелитель тьмы" В.Чугунова, "Катарсис" В.Пусурманова, "Тайны мадам Вонг" Пучикяна (Мосфильм), "Несибели" Шарипа, "Мой любимый троллейбус", "Прогулки по Алма-Ате" Александра Головинского.
05.12.2023, 19:00 73236
Saxo Bank предрек конец капитализма и победу Кеннеди
Конец капитализма в США, победа Кеннеди-младшего на выборах и нефть по 150 долларов за баррель
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Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Датский Saxo Bank в очередной раз представил "шокирующие прогнозы". Среди маловероятных, но все же возможных событий в наступающем 2024 году - конец капитализма в США, победа Кеннеди-младшего на выборах и нефть по 150 долларов за баррель, сообщает РБК.
Подборка предсказаний на 2024 год под названием "Конец пути" призвана показать, как мир приближается к концу "старой нормальности" и как продвинутые технологии "решают старые проблемы, но одновременно создают новые, возможно, более опасные". По мнению экспертов, движение по пути, по которому мир следовал после финансового кризиса 2008 года (стабильная геополитика, низкие инфляция и процентные ставки) было нарушено во время пандемии COVID, и в следующем году ожидает "неопределенное будущее".
В середине 2024 года стоимость нефти подскочит до 150 долларов за баррель. Резкий рост цен подстегнет реструктуризацию экономики Саудовской Аравии, она будет направлена на превращение страны в "центр туризма, отдыха и развлечений". На этом фоне королевство предпримет успешную попытку выкупить у УЕФА права на проведение Лиги чемпионов, одного из самых престижных футбольных турниров в мире, и преобразует соревнование в мировую Лигу чемпионов.
В Saxo Bank ожидают роста популярности препаратов на основе глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) для борьбы с лишним весом, который уже считается "чудо-лекарством от ожирения". Цены на препараты упадут, а в некоторых странах их внесут в список жизненно важных. Однако, предупреждают авторы прогноза, из-за простоты приема таблеток люди откажутся от физических упражнений и начнут есть больше нездоровой пищи. Производство лекарств превысит спрос, на этом фоне "в мире вырастут показатели ожирения и связанные с ним проблемы со здоровьем, что приведет к снижению уровня производительности".
В преддверии президентских выборов 2024 года правительство США будет вынуждено увеличить расходы бюджета, чтобы поддержать экономику и избежать общественных волнений. Инфляционное давление в стране сохранится, а иностранные инвесторы продолжат выводить капитал; в связи с этим спрос на гособлигации будет слабым, "что спровоцирует резкий скачок доходности" по ним. В попытке нормализовать стоимость заимствований правительство освободит доходы по гособлигациям от налогов.
Этот шаг будет свидетельствовать о конце капитализма, поскольку деньги перейдут от частных корпораций к государству", - считают аналитики.
В 2024 году на президентских выборах в США победу впервые одержит независимый кандидат - Роберт Кенннеди-младший. Его популистские заявления, направленные "против разжигающих войну демократов и корпоративных элит", найдут отклик у сторонников как Демпартии, так и Дональда Трампа, кандидата от республиканцев.
Новая политическая эра в США начнется с резкого разворота от плутократии, поскольку избиратели требуют положить конец неравенству, несправедливости и бесконечным войнам", - говорится в прогнозе.
Saxo Bank ожидает, что генеративный ИИ, который рассматривают как способ повышения производительности, станет угрозой нацбезопасности - по мнению аналитиков, возможен сценарий, при котором в одной из развитых стран мошенники смогут использовать технологию дипфейка в отношении высокопоставленного чиновника, чтобы получить доступ к сверхсекретной информации.
Банк Японии откажется от жесткой верхней границы доходности госбондов, что "вызовет разгром на мировых рынках облигаций".
В Евросоюзе введут налог на богатство в размере 2% для миллиардеров, что вызовет шок в индустрии: спрос на предметы роскоши снизится, обвалятся акции компаний люксового сегмента, например LVMH, Porsche и Ferrari.
05.12.2023, 17:45 74881
В ЗКО 14 директоров школ наказали за доступ учеников к запрещенному интернет-контенту
Сейчас во всех учреждениях образования района установлены ограничения к доступу на подобные сайты
Фото: Depositphotos
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Уральск. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области 14 директоров школ наказали за доступ учеников к запрещенному интернет-контенту, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Установлено наличие возможности свободного посещения несовершеннолетними различных сайтов суицида и сцен насилия. Таким образом, за допущенные нарушения внесен акт прокурорского надзора в департамент по обеспечению качества в сфере образования области, по результатам которого к административной ответственности (...) привлечены 14 директоров школ", - проинформировали в ведомстве.
Подчеркивается, что на сегодняшний день актом прокурорского надзора во всех учреждениях образования района установлены ограничения к доступу на подобные сайты.
Ранее сообщалось, что в сотнях школ Алматинской области ученики имели доступ к порнографическим и суицидальным сайтам.
05.12.2023, 16:46 78481
Как будут работать платные парковки в Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат Алматы подготовил проект изменений и поправок в постановление "Об утверждении правил организации платных автостоянок (автопарковок) города Алматы", передает корреспондент агентства.
Согласно документу, коммунальная платная автостоянка будет иметь дорожную разметку синего цвета.
Автопарковки тротуарного типа, размещаемые на обочинах автомобильных дорог в пределах полосы отвода улиц, оснащаются сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами, работающими в автоматическом режиме, предназначенными для учета времени парковки транспортных средств (мобильные комплексы, фото-, видеофиксация и учет времени парковки).
Как пояснили в акимате, вышеуказанные средства и приборы внедряются в связи с тем, что 98% оплаты приходится на безналичный расчет.
В настоящее время редко кто носит с собой наличные деньги благодаря бесконтактным платежам с помощью смартфона, такие как QR-платежи. Сегодня сканер QR-кода встроен во все смартфоны, поэтому QR-код стал одним из самых доступных, удобных и быстрых средств безналичной оплаты, ведь оплата по QR-коду отличается от приема платежей по картам без дополнительных инструментов. В свою очередь содержание электронных терминалов, инкассация денег из электронных терминалов, а также обеспечение их безопасность требуют дополнительных финансовых затрат", - пояснили в ведомстве.
Коммунальные платные автостоянки (автопарковки, паркинг) площадочного типа, размещаемые на открытых (без наружных ограждений) или закрытых (с наружными ограждениями) прилегающих к автомобильной дороге земельных участках, оснащаются:
- сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами, работающими в автоматическом режиме, предназначенными для учета времени парковки транспортных средств (мобильные либо стационарные комплексы, фото-, видеофиксации и учета времени парковки).
- электронными устройствами, отображающими количество свободных мест.
Публичное обсуждение данного документа продлится на сайте "Открытые НПА" до 20 декабря.
Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
05.12.2023, 13:45 84876
В Казахстане изучают вопрос влияния сериала "Слово пацана" на молодежь
Фото: Wink
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Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские эксперты изучают сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" и его влияние на молодое поколение, сообщил на брифинге после заседания правительства министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.
Мы сейчас изучаем этот вопрос. Каких-то преждевременных выводов делать не хотим. Наше министерство подключило несколько своих экспертов из Министерства информации. Изучается вопрос, при необходимости, возможно, какие-то решения будут приняты", - рассказал министр науки.
Он добавил, что сегодня действительно очень много информации вокруг сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте". Чиновники из России - страны, где был снят сериал, уже сделали несколько заявлений о нем.
Многие зрители возмущены сценами жестокости в сериале. Существуют предположения, что популярность сериала скажется на криминальной статистике в Казахстане.
По мнению министра просвещения Гани Бейсембаева, "такие произведения не должны иметь места в нашей стране". При этом на уточнение журналиста, запретят ли просмотр этой картины вовсе, глава Минпросвета тоже отметил необходимость изучения этого вопроса экспертами.
Журналисты спросили глав ведомств, смотрели ли они сами этот сериал - оказалось, что нет.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?".
Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в мае в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.
В начале июля в соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлено нападение на мужчину с ребенком на руках в одном из торговых центров столицы. Стало известно, что напавший на мужчину с ребенком - профессиональный казахстанский боксер. По данному факту было начато досудебное расследование по статье 293 УК РК (Хулиганство).
05.12.2023, 09:38 92571
Застройщика в Актау подозревают в присвоении почти 400 млн тенге средств дольщиков
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Актау. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Продолжается расследование уголовного дела в отношении руководства ТОО "Багис" по факту присвоения и растраты вверенных денежных средств вкладчиков недостроенного жилого объекта ЖК "Атамекен", расположенного в Актау.
Следствием установлено, что директор ТОО в период с марта 2017 года по сентябрь 2022 года под предлогом завершить строительство жилого комплекса присвоил денежные средства 119 дольщиков в крупном размере на сумму почти 400 млн тенге. В отношении руководителя ТОО санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
В настоящее время проводятся следственные действия, ожидается проведение дополнительных судебных экспертиз, по результатам которых действиям подозреваемого будет дана окончательная правовая оценка.
Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.
05.12.2023, 08:42 79606
Непогода в Астане: школьников перевели на дистанционку, приостановлено движение пригородных маршрутов Дополнено
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане в связи с ухудшением погодных условий 5 декабря учащиеся 0-11-х классов и студенты I-II курсов колледжей первой смены переведены на дистанционное обучение, сообщили в столичном акимате.
По данным РГП "Казгидромет", в Астане 5 декабря ожидается метель, гололед, усиление ветра с порывами до 23 метров в секунду.
В столице наблюдается ухудшение погодных условий, в том числе порывистый ветер и гололед. Коммунальные службы города работают в усиленном режиме и принимают все меры по предотвращению образования наледи на дорогах, проинформировали в акимате.
Для безопасного передвижения горожан дороги, тротуары и улицы посыпаются песко-соляной смесью.
В связи с крайне неблагоприятными погодными условиями акимат Астаны просит горожан и гостей столицы быть предельно внимательными и осторожными при передвижении на улицах во избежание несчастных случаев.
В связи с ухудшением погодных условий (гололед) скорость движения транспортных потоков и общественного транспорта снижена, имеются задержки автобусных маршрутов, в некоторых местах затруднен проезд для общественного транспорта.
CTS призывает всех участников дорожного движения быть бдительными на дорогах и заблаговременно планировать свой маршрут.
Кроме того, в связи с закрытием трасс временно приостановлено движение всех пригородных маршрутов.
Дополнено 05.12.2023, 09.20
По данным департамента полиции Астаны, с 07.00 до 09.00 утра в столице зарегистрировано порядка 30 дорожно-транспортных происшествий. За ночь с 20.00 до 07.00 зарегистрировано порядка 63 дорожно-транспортных происшествий.
В полиции призывают водителей быть предельно внимательными, строго соблюдать установленную скорость, не производить резкое торможение, соблюдать дистанцию.
Дополнено 05.12.2023, 11.50
В Астане школьников второй смены также перевели на дистанционку, сообщает пресс-служба управления образования столицы.
В связи с ухудшением погодных условий 5 декабря 2023 года учащиеся 0-9-х классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения", - проинформировали в пресс-службе.
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