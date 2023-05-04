03.05.2023, 08:15 53781
В Алматы родители не смогли записать детей в бесплатные секции и кружки
Фото: Depositphotos
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Алматы. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера в 18.00 начался прием заявок от родителей в бесплатные секции и кружки на портале damubala.kz. Однако на платформе произошел сбой, в связи с чем большинство пользователей не смогли подать заявки.
Как сообщили на официальной странице damubala.kz в Instagram, "незадолго до открытия записи в очередь для города Алматы в Центре хранения и обработки данных (ЦОД), где расположены сервера, произошла авария".
Отключение электроэнергии привело к масштабному сбою доступа к использованию программного обеспечения. Нам сообщили об этом только в 17.50. Несмотря на то, что авария произошла на стороне хостинга, нам очень жаль, что новым пользователям не удалось записаться в очередь. Мы будем ждать, когда ситуация стабилизируется, и обязательно сообщим вам о новых сроках записи", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в связи со сложившейся ситуацией запись в очередь не была реализована, соответственно, ни один ваучер не был распределен.
Позже операторы программы сообщили, что процесс постановки в очередь будет перезапущен 3 мая в 18.00.
Напомним, платформа damubala.kz была запущена для программы подушевого финансирования вместо ArtSport.
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04.05.2023, 09:03 726
В Алматы 15 тысяч детей записали в очередь на бесплатные секции и кружки
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Алматы. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера в 18.00 в Алматы был перезапущен прием заявок от родителей в бесплатные секции и кружки на портале damubala.kz. Претенденты на 15 000 ваучеров встали в очередь в Алматы за 46 минут. Второй этап для записи будет объявлен в ближайшее время. Об этом сообщается на официальной странице DamuBala в Instagram.
Сегодня в 18.46 завершен первый этап формирования очереди для Алматы. О дате старта следующего этапа формирования очереди мы сообщим дополнительно", - сообщила команда DamuBala.
Отмечается, что родители могут в личных кабинетах отследить номер ребенка в очереди.
После формирования очереди в рамках бюджета записавшимся детям выдадут ваучер. После этого поставщикам отводится 10 дней на сбор и внесение в систему необходимых документов. Как только поставщику будут предоставлены необходимые документы, он активирует постоянный ваучер", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Алматы запись детей в очередь для участия в программе подушевого финансирования государственного спортивного и творческого заказа пройдет в 2 этапа. Первый этап должен был пройти 2 мая в 18.00, однако из-за сбоя на платформе было принято решение перенести его на 3 мая.
Второй этап начнется после 18 мая. Очередь будет открыта повторно и те родители, кто не успел получить ваучер во время 1 этапа (не выпустил ЭЦП, не определился с секцией, не был вовремя информирован и т.д.) будут иметь возможность записать своего ребенка на секцию или кружок.
04.05.2023, 08:04 1226
Потеря зрения грозит молодому жителю Алматы, заступившемуся за девушку
Фото: скриншот с видео
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Алматы. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Один из участников массовой драки, которая произошла в минувшую пятницу в Алматы, может лишиться зрения. Парень стал случайным свидетелем конфликта молодой пары и с друзьями попытался заступиться за девушку. Но внезапно появилась толпа и избила молодых людей. Трое получили серьезные травмы.
Брат Кристины Ким сейчас лечится дома. Парень получил сотрясение мозга, когда с друзьями пытался заступиться за незнакомую девушку на улице. Кристина рассказывает: ее брат поздним вечером возвращался с друзьями домой и случайно увидел, как мужчина избивает свою спутницу. Парни решили помочь несчастной. Но пострадали сами. Якобы внезапно появилась толпа хулиганов и набросилась на них с кулаками, сообщает телеканал КТК.
Парни даже не попытались поговорить. Не пошли даже на диалог. Сразу же напали, даже когда двое лежали на полу. На видео видно, как добивают одного впятером. Они сразу же напали на моего братишку со спины, с ноги ему прилетело в шею, в голову, на что он сразу же упал на пол в бессознательное состояние. Его били по спине, его били по голове, по шее", - рассказала сестра пострадавшего Кристина Ким.
Напомним, инцидент произошел в минувшую пятницу в центре Алматы. Очевидцы сняли на видео, как несколько хулиганов избивают молодого человека. Потасовка внезапно переросла в массовый конфликт. Трое 21-летних парней получили серьезные травмы головы. Один из них может лишиться зрения.
Отец пострадавшего рассказывает, его сын получил контузию глаза третьей степени и практически ничего не видит.
Подбежавший водитель выбил из рук крупный булыжник, размером с мяч. А сына моего, которого тоже ударили сзади, он упал, ударили ногой прямо в глаз. Били целенаправленно. В результате он получил контузию глаза 3-й степени, отслоение сетчатки. Отслоение сетчатки означало наступление слепоты", - сказал он.
В полиции говорят, всех участников массовой драки уже установили. Подозреваемых поместили под стражу.
Данный факт был зарегистрирован по статье 293 части 2 УК РК по факту хулиганства. Участники потасовки были задержаны сразу патрульным экипажем "Буран 147". Были доставлены в управление полиции Бостандыкского района, где в настоящее время проводится следствие", - сообщила официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.
Подозреваемым грозит крупный штраф или до пяти лет тюрьмы. Родственники пострадавших намерены добиваться справедливого наказания для всех участников драки. Между тем парня, который получил серьезную травму глаза, сейчас готовят к операции.
03.05.2023, 20:52 21636
Объявившим голодовку безработным в Жанаозене предложили вакансии с зарплатой до 280 тысяч тенге
Для большинства имеющихся вакансий не обязательно иметь высшее образование
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Жанаозен. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Объявившим голодовку жителям Жанаозена были предложены различные варианты трудоустройства в рамках региональной программы "Жұмыс жасаймын", сообщает "Лада".
В акимате подчеркнули, что люди могли работать и одновременно ждать своей очереди по трудоустройству в нефтяную отрасль.
В данный момент 13 компаний в Жанаозене предложили более 200 готовых различных вакансий, таких как: архитектор, инженер производства, оператор сall-центра, кассир-бухгалтер, работник столовой, автослесарь, менеджер, разнорабочий, электрик, менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами, продавец, уборщик, администратор, горничная и другие", - сообщили в пресс-службе акимата Жанаозена.
Максимальная заработная плата у предложенных вакансий, как говорят в акимате, 280 тысяч тенге, минимальная 140 тысяч, в зависимости от должности и наличия квалификации.
Для большинства имеющихся вакансий не обязательно иметь высшее образование. Сотрудниками акимата Жанаозена было предложено собравшимся трудоустроиться на имеющиеся рабочие места и ждать подхода своей очереди в рамках алгоритма трудоустройства в нефтегазовый сектор, однако безработные безапелляционно потребовали трудоустройство в АО "Озенмунайгаз" в обход общей очереди. Данное требование является нечестным и несправедливым по отношению к другим жителям города, ждущим своей очереди, большинство из которых в данный момент работают в других сферах, - сообщили в пресс-службе акимата Жанаозена.
20 апреля в Жанаозене к работе приступила специальная группа в количестве 33 различных специалистов во главе с заместителем председателя правления национальной компании АО "НК "КазМунайГаз" Даулетжаном Хасановым для анализа деятельности нефтедобывающих предприятий города.
22 апреля стало известно, что должностные лица АО "Озенмунайгаз" и ТОО "БерАли Мангистау Company" подозреваются в хищениях средств в особо крупных размерах.
29 апреля стало известно, что Генеральная прокуратура Республики Казахстан изучит законность тендеров АО "Озенмунайгаз".
03.05.2023, 19:02 26386
Столичный вуз прокомментировал жалобы студентов на протекающую крышу и тараканов
Дезинфекция проводится два раза в месяц, с общим количеством 24 обработки в год
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Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахский национальный университет искусств прокомментировал видео, выложенное в социальных сетях, снятое в корпусе № 2 и корпусе № 3 Казахского национального университета искусств (пр. Женис, 33).
По поводу тараканов в столовой корпуса № 3. На основании заключенного договора с ТОО "Прези дезинфект" согласно графику дезинфекция проводится два раза в месяц с общим количеством 24 обработки в год. В каникулярное время частота обработки корпусов увеличивается.
В июле - августе 2022 года был произведен текущий ремонт корпуса № 2 и корпуса № 3, а также органного зала КазНУИ (пр. Женис, 33). На момент ремонта в корпусах не было сломанных дверей, сорванных ручек, сломанных унитазов, повреждений на стенах. Они появились в ходе эксплуатации и использования. Санузел, который показан на видео находится в подвальном техническом помещении и не предназначен для использования в целом и в частности учащимися", - сообщили в университете.
В корпусе № 3 колледжа КазНУИ два лифта были установлены в 2007 году, с того момента по настоящее время они функционировали. На сегодня оба лифта вышли из строя и не подлежат ремонту, так как эти модели и запасные части лифтов сняты с производства.
Было принято решение купить новые. Одобрение на финансирование по государственному закупу получено на покупку одного лифта. В данное время идет процедура закупа", - сообщили в вузе.
В период с февраля по май 2023 года был дважды объявлен конкурс государственных закупок на клининговые услуги. По итогам тендерной комиссии не был объявлен победитель, в связи с тем, что участники не соответствовали квалификационным требованиям технических спецификаций, предъявляемых к поставщику. В связи с чем по закону о госзакупках будет объявлен повторный третий конкурс с мая.
Цены в столовой устанавливаются не университетом, а поставщиком, выигравшим тендер государственного имущества. Нами неоднократно поднимался вопрос по поводу завышения цен, компании через госимущество было сделано замечание улучшить качество услуг и пересмотреть ценовую политику", - сообщили в университете.
В вузе также добавили, что университетом ежегодно подавались заявки на техническое обследование зданий, в этом году выделено финансирование на данные процедуры всех корпусов КазНУИ, в частности корпусов № 2 и № 3 (пр. Женис, 33).
Напомним, в конце февраля студенты Казахского национального университета искусств (КазНУИ) пожаловалась на антисанитарию и ужасные условия в здании высшего учебного заведения.
03.05.2023, 17:30 27951
Сбой произошел в спецЦОНах Казахстана
На данный момент ответственными специалистами ведутся работы по устранению проблемы
Фото: kolesa.kz
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Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сбой произошел в специализированных центрах обслуживания населения Казахстана, сообщает пресс-служба госкорпорации "Правительство для граждан".
Подчеркивается, что специалисты госкорпорации занимаются устранением проблем по доступности услуг СпецЦОНов.
НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сообщает, что 2 и 3 мая зафиксирована недоступность услуг СпецЦОНов. При этом сообщаем, что 2 мая в специализированных центрах обслуживания населения наблюдалась недоступность услуг по причине технического сбоя сети на стороне госоргана. На сегодняшний день работоспособность частично восстановлена", - проинформировали в пресс-службе.
Сообщается, что 3 мая произошла авария на серверах госкорпорации. Вследствие чего было приостановлено оказание государственных услуг во всех СпецЦОНах страны.
На данный момент ответственными специалистами ведутся работы по устранению проблемы. При полном восстановлении работоспособности, будет сообщено дополнительно. Госкорпорация приносит извинения за временные неудобства", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Казахстане на несколько дней приостановят госуслуги, связанные с недвижимостью.
03.05.2023, 16:40 32621
В Алматы платные парковки работают в штатном режиме
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Алматы. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы городские парковки работают в штатном режиме. Специалистами ведется контроль за их работой. Об этом сообщили в городском акимате.
Не так давно платные парковки мегаполиса были возвращены в коммунальную собственность города. Теперь ими управляет единый оператор - коммунальное государственно предприятие "Алматы паркинг". Городские парковки работают в штатном режиме. Плата взимается согласно тарифу. Специалистами ведется контроль за их работой", - проинформировали в акимате.
Отмечается, что в случае неуплаты выписываются штрафы.
Ранее сообщалось, что в конце прошлого года в Алматы создали госоператора платных парковок.
Напомним, 14 апреля 2022 года территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматы было начато досудебное расследование в отношении ответственных лиц проекта "Парковки Алматы" (A-Parking), которые подозревались в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. В марте текущего года подсудимым по делу о платных парковках был вынесен приговор.
03.05.2023, 09:32 50661
Режим ЧС просят объявить жители Егиндыкольского района Акмолинской области из-за проблем с водой
Фото: Depositphotos
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Кокшетау. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Режим ЧС просят объявить жители Егиндыкольского района Акмолинской области из-за проблем с водой.
Отсутствие воды стало ужасной, но привычной реальностью для жителей Егиндыколя. На протяжении последних тридцати лет услугу здесь дают с перебоями. Иногда живительной влаги люди не видят месяцами. Местные власти говорят, проблема в устаревшем водопроводе. Он был построен больше полувека назад и в буквальном смысле рассыпается, сообщает телеканал "Астана".
Районный центр находится в 300 километрах от Кокшетау и в 170 - от столицы, но местные жители уверяют, живительной влаги у них не бывает иногда месяцами. А если она и появляется, то качество оставляет желать лучшего.
В день подается вода на час-два. Но при этом выдается с перебоями. Также она очень низкого качества. В воде можно найти песок и другие осадки. Теперь в последние пять лет проблема перешла все границы. У нас вода вообще не выдается, выдавалась лишь один раз недавно", - рассказал местный житель Темирболат Таскынбай.
Из-за отсутствия воды сельчане не могут заниматься ни животноводством, ни земледелием. Это уже привело к тому, что люди стали массово уезжать из этих мест. Те, кто остался, возят воду из других сел или берут из местного котлована.
То постоянно говорят, порывы за порывами, месяцами ждем. Я привозил с Новочеркасска, а сейчас берем воду, двадцатки в магазине, которые продаются, потому что ту воду уже невозможно пить", - говорит житель района Серик Мусин.
Основная проблема, из-за которой люди не дополучают воду, заключается в Нуринском водопроводе, который снабжает Коргальжинский, Егиндыкольский и Атбасарский районы. Трубы старые, а потому случаются прорывы, говорят специалисты.
Основная причина заключается в том, что магистральная труба районов Коргалжын, Егиндыкол и Атбасар построена в 69-70 году. Поэтому ежедневно происходят порывы на участках трубы. Не один раз, а несколько. Если происходят пять-шесть порывов, работа затягивается. Все трубы железные. Сейчас готова проектно-сметная документация. Будут заменены трубы на пластиковые", - сказал начальник отдела эксплуатации Нуринского группового водопровода Саид Бектореев.
Проблема настолько замучила местных жителей, что они создали общественное объединение. Теперь уже от его лица просят ввести в Егиндыкольском районе режим ЧС. По их мнению, только так можно ускорить решение проблемы.
От акима мы требуем объявления чрезвычайной ситуации из-за того, что в нашем районе Егиндыколе отсутствует водоснабжение питьевой воды. Для чего это нужно, для того, чтобы ускорить процесс нового водопровода, который на протяжении последних тридцати лет никак не может решиться", - сказал заместитель председателя ОО "ТІРШІЛІК-2023" Данияр Айнабаев.
Аким Егиндыкольского района согласен с требованиями сельчан. Осталось определиться с масштабами режима ЧС.
У нас три района, которые закреплены в этой проблеме. Коргалжынский район - 100%, Егиндыкольский район и Атбасарский район, село Ладыженка. Вопрос только в том, как мы будем объявлять, или область, или район", - аким Егиндыкольского района Ерлан Мухамедин.
Проектно-сметная документация ремонта водопроводной магистрали уже готова, рассказали представители Нуринского водопровода. Теперь они планируют проводить конкурс, в котором определятся с подрядной организацией. Она займется ремонтом труб. Правда, не понятно сколько времени уйдет на эти работы. И когда в домах местных жителей вода станет бежать постоянно.
02.05.2023, 20:23 84716
Синоптики рассказали, в каких регионах Казахстана в мае ожидается засуха
Фото: Казгидромет
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В целом в мае в главных зерносеющих регионах увлажнение в основном ожидается около нормы, сообщает пресс-служба РГП "Казгидроет".
Оптимально влажные условия увлажнения предполагаются в Костанайской области в Карасуском районе, в Акмолинской области в Аккольском, Атбасарском и в Астраханском районах, в Восточно-Казахстанской области в Куршимском, Глубоковском, Зыряновском, Уланском, Катон-Карагайском районах и в Усть-Каменогорске, в Алматинской области в Талгарском районе.
В Кызылординской области ожидается наступление засухи в Аральском и в Казалинском районах, здесь прогнозируются дефицит осадков и высокие температуры.
На остальной территории страны увлажнение в мае предполагается близким к многолетним значениям.
В конце марта Казгидромет выпустил прогноз запасов влаги в почве перед весенним севом. По его данным, в целом складывающиеся условия будут благоприятны для зерносеющих регионов на севере страны.
9 марта Япония и ПРООН передали оборудование для прогнозирования и предупреждения засух Национальной гидрометеорологической службе Казахстана.
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