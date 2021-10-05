В Алматы ряд зданий на день отключат от холодной воды

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НУР-СУЛТАН. 5 ОКТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 5 октября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Отрог Северо-западного антициклона продолжит смещаться на территорию РК, вызывая дальнейшее понижение температуры воздуха. Однако уходящий циклон и связанные с ним атмосферные фронты сохранят свое влияние на северные, центральные и восточные области Казахстана – пройдут осадки (дождь, снег), ожидается усиление ветра, на севере с низовой метелью, туман, гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

На севере, востоке Акмолинской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В горных районах Алматинской области ожидается туман.

В Жамбылской области в горных районах ожидается туман, днем на юго-западе области и в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Утром и днем на западе, в горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду.

В Кызылординской области ожидается усиление ветра ночью на севере до 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы 23 метра в секунду.

На юге, северо-востоке Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на западе, севере, юге Атырауской и Актюбинской областей ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области ожидаются на севере туман, днем на юге усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области ожидаются ночью на юго-востоке гололед, днем на востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, западе Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается туман, гололед, днем на севере области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В северной половине Восточно-Казахстанской области ожидается туман, днем на западе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.





В Нур-Султане ожидаются осадки (снег), температура воздуха - 0+2 градуса по Цельсию, скорость ветра - 9-14 метров в секунду.





В Алматы - переменная облачность, температура воздуха составит +13+15 градусов, скорость ветра - 0-5 метров в секунду.







