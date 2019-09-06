Алматы. 5 сентября. Kazakhstan Today - В Алматы школьник попал в реанимацию после драки, передает Kazakhstan Today.

По информации Первого канала "Евразия", в реанимации после драки оказался 13-летний подросток. По словам матери, сын стал жертвой нападения группы сверстников. Действовали те жестоко - били по голове ногами. В школе об инциденте узнали спустя день и не верят, что их ученики могли такое совершить.

Фаина Бухарова воспитывает сына одна. Накануне 13-летний Рустам попал в больницу. По словам женщины, ее ребенка избивали с особой жестокостью его же ровесники. Конфликт произошел недалеко от школы после занятий. Били по голове до тех пор, пока мальчик не начал терять сознание.

Жестоко избивали, били по голове. Сейчас находится в Первой детской городской в нейрохирургии. У него астма, мы стоим на учете в поликлинике. Ребенок больной - и такая психологическая травма", - сказала Фаина Бухарова.

Родные пострадавшего говорят, что Рустам тихий, спокойный ребенок и что спровоцировать конфликт он не мог. В школе не верят, что серьезные увечья подростку могли нанести их ученики.

Вот я буквально утром сегодня узнала, что вчера после уроков, после 6-го урока, ребята подрались. Сейчас вы можете любого родителя спросить, у нас школа всегда славится добротой. Я не думаю, что Женя какую-то силу к Бухарову Рустаму проявлял", - сказала директор школы №100 Алия Аблашова.

Опекун одного из участников конфликта озвучила свою версию. Мол, ее сын ударил Рустама один раз. Пострадавший якобы неоднократно оскорблял ее ребенка и предложил выйти "один на один". Больше в драке никто не участвовал.

Ребенок абсолютно не пострадал, ударил его Саша один раз ладонью. Сейчас говорят, что он в реанимации. Эта ситуация вообще в голове у меня не укладывается. Впервые такое в школе, тем более в этой. У меня здесь учится не первый ребенок", - сообщила Оксана Пономарева - опекун участника конфликта.

Врачи оценивают состояние семиклассника как средней степени тяжести. Его родные намерены написать заявление в прокуратуру и не хотят спускать дело на "тормозах". В свою очередь, вторая сторона готова подать ответный иск за клевету.

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