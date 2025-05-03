02.05.2025, 21:13 49896
В Алматы состоялась выставка "Искусство и мир: Великая Победа Жизни"
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Алматы. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы состоялась презентация Международной выставки-конкурса патриотического движения "Победа 9/45" "Искусство и мир: Великая Победа Жизни", в которой приняли участие более 50 художников и деятелей искусств из России, Кыргызстана, Армении, Казахстана, Беларуси, Узбекистана, Молдовы, Румынии, Болгарии и других стран.
Организаторы выставки поставили перед собой цель привлечь внимание общественности Казахстана к идее сохранения истории, памяти предков, подвига народов в победе над фашизмом, сохранению мирной жизни и развитию традиционных духовно-нравственных ценностей.
Наше движение создано с одной целью - сохранение исторической правды о победе над фашизмом", - сказал заместитель председателя госдумы федерального собрания РФ, председатель организационного комитета патриотического движения "Победа 9/45" Борис Чернышов.
Он рассказал собравшимся об основных инициативах движения:
- разработка международного кодекса этики использования символов победы;
- поддержка ветеранов.
Ну и третий момент, который я хотел бы подчеркнуть, мы обратимся к странам, которые растаптывают свое историческое прошлое, борясь с памятниками. Эти памятники мы хотим забрать себе. Наступит время, когда эти страны обязательно попросят вернуть эти памятники обратно. Я уверен в этом, потому что вижу, как развиваются исторические процессы", - сказал Борис Чернышов.
Участники мероприятия обсудили важность сохранения общей истории и памяти предков, противодействия фальсификации истории, почтения к подвигу дедов и прадедов, победивших фашизм, что имеет принципиальное значение особенно в год 80-летия Великой Победы.
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03.05.2025, 12:07 18626
Военный парад Победы в Астане покажут в прямом эфире
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Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества, будут транслировать в прямом эфире 7 мая, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Казахстана.
В Минобороны рассказали, что парад будет транслироваться в прямом эфире на республиканских телеканалах, на LED-экранах в городах по всей стране и на официальном YouTube-канале Министерства обороны.
Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества, станет одним из главных событий 2025 года. Праздничное шествие пройдет 7 мая в Астане, на площади Независимости у монумента "Қазақ елі", - отметили в ведомстве.
В торжественном мероприятии примут участие более 4 тысяч военнослужащих, свыше 200 единиц военной техники, а также 66 самолетов и вертолетов фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации.
Это грандиозное событие продемонстрирует силу и мощь Вооруженных сил Казахстана и станет символом памяти, гордости и воинской доблести", - подчеркнули в оборонном ведомстве РК.
02.05.2025, 15:54 69411
В апреле в Алматы зафиксировано 2,6 тысячи нарушений ПДД водителями мопедов
С начала действия новых требований к эксплуатации мопедов наблюдается положительная динамика: все больше граждан оформляют документы и проходят регистрацию
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Алматы. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы усиленные экипажи патрульной полиции ежедневно фиксируют факты управления мопедами без регистрации, страховки и водительского удостоверения, сообщили в департаменте полиции города.
По информации полиции, с момента вступления в силу новых требований к эксплуатации мопедов в Алматы зарегистрировано более 2,6 тысячи нарушений правил дорожного движения, допущенных водителями мопедов. Более 800 единиц мототранспорта эвакуированы на специализированную штрафстоянку.
С начала действия новых требований к эксплуатации мопедов мы наблюдаем положительную динамику: все больше граждан оформляют документы и проходят регистрацию. Однако все еще остаются те, кто игнорирует закон. Призываем граждан своевременно легализовать свой мототранспорт. Это не только требование закона, но и вопрос личной безопасности. Регистрация продолжается, и у каждого есть возможность привести свой мопед в соответствие с действующими нормами", - резюмировал начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Серик Шумаев.
Полиция Алматы продолжит проведение целевых профилактических мероприятий, направленных на повышение дисциплины среди участников дорожного движения и снижение аварийности с участием мототранспорта.
Напомним, с 5 апреля в Казахстане действуют новые правила для водителей мопедов. Мопеды официально приравниваются к механическим транспортным средствам, и эксплуатация незарегистрированных мопедов, езда на них без водительских прав теперь запрещена.
02.05.2025, 13:47 75176
Дожди и снегопады ожидаются в ближайшие дни в Казахстане
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В большинстве регионов Казахстана в ближайшие 3 дня ожидается неустойчивая погода с дождями и снегопадами, сообщает РГП "Казгидромет".
По прогнозам синоптиков, погода будет нестабильной с 3 по 5 мая.
В начале мая на территории Казахстана из-за быстрой смены барических образований ожидается неустойчивый характер погоды: прогнозируются дожди с грозами, усиление ветра, на севере, востоке, в горных районах юго-востока страны ночью - осадки (дождь, снег)", - говорится в прогнозе.
2 мая сильные дожди ожидаются на юго-востоке республики, в горных районах возможен снег.
На северо-западе, севере, в центре, на юге и юго-востоке Казахстана днем ожидается град. На западе и юге республики ожидается пыльная буря. По республике в ночные и утренние часы прогнозируется туман", - прогнозируют синоптики.
В Акмолинской и Северо-Казахстанской области ожидается гроза, ночью возможны заморозки.
В Восточно-Казахстанской области в связи с прогнозируемыми дождями на юге, востоке и в центре области продолжится интенсивное снеготаяние в среднегорной зоне. Ожидается формирование талого и склонового стока, а также подъемы уровней воды на реках.
В Алматы и Алматинской области сохраняется опасность схода снежных лавин.
02.05.2025, 12:13 79211
Еще одна дорога станет платной в Казахстане
Платным станет участок трассы Балхаш - Бурылбайтал, ведущей в Екатеринбург
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Участок дороги Балхаш - Бурылбайтал, ведущей в Екатеринбург, стал платным в Казахстане.
Соответствующий приказ подписал министр транспорта РК.
Платным станет участок Балхаш - Бурылбайтал автомобильной дороги общего пользования республиканского значения I-б категории граница Российской Федерации (на Екатеринбург) - Алматы с 1864-го км по 1955-й км. Общая протяженность платной дороги - 91 км.
При этом проезд может осуществляться по альтернативной дороге Балхаш - Караганда - Каркаралинск - Аягоз - Талдыкорган - Коктал - Чунджа - Кокпек - Алматы - Курты - Бурылбайтал.
Количество полос движения по автомобильной дороге - 2 полосы в обоих направлениях.
Срок использования дороги на платной основе - 20 лет.
Ставки за проезд по платной автодороге составят:
- для легковых автомобилей - 0,0763 МРП (300 тенге в 2025 году, постоплата), 0,0661 МРП (260 тенге, предоплата);
- для автобусов до 16 мест и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 2,5 тонны - 0,1933 МРП (760 тенге, постоплата), 0,1653 МРП (650 тенге, предоплата);
- для автобусов до 32 мест и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 5,5 тонны - 0,3815 МРП (1500 тенге, постоплата), 0,3255 МРП (1280 тенге, предоплата);
- для автобусов свыше 32 мест и грузовых автомобилей грузоподъемностью автопоезда до 10 тонн - 0,5722 МРП (2250 тенге, постолата), 0,4858 МРП (1910 тенге, предоплата);
- для грузовых автомобилей грузоподъемностью от 10 до 15 тонн - 0,7681 МРП (3020 тенге, постоплата), 0,6536 МРП (2570 тенге, предоплата);
- для грузовых автомобилей грузоподъемностью свыше 15 тонн, в том числе с прицепом, седельных тягачей - 0,9563 МРП (3760 тенге, постоплата), 0,8138 МРП (3200 тенге, предоплата).
Для автобусов и грузовых авто предусмотрен месячный абонемент стоимостью от 2 до 10 МРП в зависимости от категории транспорта.
Годовой абонемент водителям легковых авто будет стоить 1 МРП (3932 тенге), водителям автобусов и грузовых авто - от 20 до 100 МРП.
Приказ вводится в действие с 11 мая 2025 года.
02.05.2025, 10:45 85181
В Шымкенте арендодателя осудили после гибели квартиранта
В помещении отсутствовали системы газового контроля и воздухообмена
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Шымкент. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте впервые к уголовной ответственности привлечен арендодатель за нарушение требований безопасности при сдаче жилья. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
Гражданка А. без согласования с газовой службой и без соблюдения норм газобезопасности сдала квартиру в аренду. В помещении отсутствовали системы газового контроля и воздухообмена, в результате чего произошла утечка газа, и арендатор Б. погиб от отравления угарным газом", - проинформировали в прокуратуре.
18 апреля 2025 года Шымкентский городской межрайонный суд по уголовным делам признал ее виновной по статье 306 УК РК ("Нарушение требований безопасности при ведении работ") и назначил наказание - 4 года лишения свободы условно с установлением пробационного контроля.
02.05.2025, 09:54 88111
Снежного барса засняли фотоловушки в Катон-Карагайском нацпарке
Фото: скриншот из видео
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Усть-Каменогорск. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Снежный барс запечатлен фотоловушкой в Катон-Карагайском национальном парке.
В Аршатинском лесничестве Катон-Карагайского государственного национального природного парка снежный барс был вновь зафиксирован фотоловушкой. Устройство было установлено лесничим Жомартом Аманбаевым. В результате удалось получить уникальные кадры снежного барса (Panthera uncia), занесенного в Красную книгу Республики Казахстан", - сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира.
Ранее сообщалось, что в нацпарке "Иле-Алатау" фотоловушки засняли снежного барса.
02.05.2025, 08:19 93301
Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На погоду большей территории Казахстана будут оказывать влияние атмосферные фронты, в связи с чем ожидаются дожди с грозами, ночью в горных районах юго-востока - осадки (дождь, снег), на западе и юго-востоке Казахстана - град, сообщает Казгидромет.
Лишь на юго-западе, северо-западе РК погода ожидается без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, на западе, юго-востоке с пыльной бурей, на севере, востоке страны в ночные и утренние часы - туман", - отмечают синоптики.
На востоке Костанайской области, севере, востоке Восточно-Казахстанской области, на севере, в центре области Абай ожидаются заморозки 1-3 градуса. На севере Актюбинской области, области Улытау, на западе Акмолинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-2 градуса.
В Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской областях, на западе, в центре Алматинской области, на юге Атырауской, Карагандинской областей, юге, юго-востоке Актюбинской области, на северо-востоке, востоке, в центре Мангистауской области, в центре области Улытау, на западе, юге области Жетысу, на северо-западе, юге Восточно-Казахстанской области, на северо-западе, юге, в центре области Абай ожидается высокая пожарная опасность.
В Астане:
2 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный ночью 3-8, днем 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-6, днем 18-20 тепла.
3 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный ночью 5-10, днем 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2 тепла, на поверхности почвы заморозки 2 градуса, днем 19-21 тепла.
4 мая: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 20-22 тепла.
В Алматы:
2 мая: переменная облачность, дождь, гроза, днем временами сильный дождь, град. Ветер северо-западный 3-8, порывы 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14, днем 20-22 тепла.
3 мая: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, при грозе 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10, днем 22-24 тепла.
4 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 26-28 тепла.
В Шымкенте:
2 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 26-28 тепла.
3 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 28-30 тепла.
4 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17, днем 30-32 тепла.
01.05.2025, 08:56 134866
С Днем единства народа Казахстана!
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Астана. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Редакция информационного агентства Kazakhstan Today поздравляет своих читателей, подписчиков с Днем единства народа Казахстана!
Желаем вашим семьям мира, единства и благополучия! Пусть каждый человек в Казахстане чувствует себя защищенным и свободным. Крепкой международной дружбы и светлого будущего народу Казахстана!
День единства народа Казахстана начали отмечать в 1996 году. До этого, в советское время, 1 мая отмечали День международной солидарности трудящихся, тогда же появился знаменитый лозунг "Мир! Труд! Май!". Сейчас в странах СНГ Первомай празднуется как День труда.
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Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?