В Алматы состоялось экспертное заседание, посвященное выборам президента РК

Алматы. 16 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня в Алматы в здании КазНУ имени аль-Фараби состоялось экспертное заседание по предстоящим внеочередным выборам президента Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

В мероприятии приняли участие студенты и преподаватели вуза, в том числе представители молодежного крыла партии "Nur Otan" - "Jas Otan". Участники обсудили предстоящие выборы и поддержали решение президента РК о назначении внеочередных выборов 9 июня текущего года.

Нам надо в кратчайший срок провести эти выборы для дальнейшего развития страны. В Центральной Азии Казахстан является очень привлекательным для инвесторов, и для того, чтобы продолжить наши партнёрские отношения, нужна стабильность в стране", - сказал председатель Алматинского городского филиала молодежного крыла "Jas Otan" Мади Ахметов.

Он подчеркнул, что выборы нужны для стабильного развития Казахстана и сохранения курса Елбасы и отметил, что молодежное крыло Jas Otan будет активно вовлечено в этот процесс и проголосует за достойного кандидата.

Своевременными считает выборы и профессор кафедры политологии и политической технологии, доктор философских наук Гульжан Абдигалиева.

С получения независимости Казахстана мы говорим о политической модернизации. Казахстан - одна из крупных стран Центральной Азии, и почти во всех центральноазиатских республиках уже произошёл транзит власти. Мы сейчас тоже переживаем этот процесс", - сказала она.

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