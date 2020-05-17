В Алматы состоялось заседание комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике

Алматы. 16 мая. Kazakhstan Today - Заместитель акима города Ержан Бабакумаров в режиме видеоконференцсвязи провел заседание Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме Алматы, передает Kazakhstan Today.

В ходе заседания рассмотрены основные итоги работы комиссии за 5 месяцев текущего года и планы на второе полугодие, а также вопросы реализации проектов, направленных на улучшение положения семьи, женщин и детей.

Среди приоритетных направлений работы - вопросы занятости, максимального вовлечения женщин в общественную и предпринимательскую деятельность, укрепление семейных ценностей и защита прав детей", - сообщили в пресс-службе акима Алматы.

Особое внимание члены комиссии уделили мерам борьбы с насилием в отношении женщин и детей. Также обсуждены вопросы оказания психологической помощи семьям, оказавшимся в сложной ситуации.

Ержан Бабакумаров отметил важность гражданского общества в улучшении качества жизни населения и призвал представителей женских неправительственных организаций к активному участию в реализации проектов по государственному социальному заказу.

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