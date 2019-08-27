В Алматы состоялся семейный фестиваль "ЮНИТИ"

Алматы. 26 августа. Kazakhstan Today - Семейный фестиваль "ЮНИТИ" состоялся 24-25 августа 2019 года в Центральном парке Алматы, передает корреспондент Kazakhstan Today.

Его участниками стали жители города и гости южной столицы самых разных возрастов. Каждый гость смог найти для себя интересную площадку: шахматисты приняли участие в сеансах одновременной игры; интересующиеся наукой и техникой узнали о последних достижениях в области химии, биологии и астрономии. Ребят также ждали мастер-классы ведущих мастеров декоративно-прикладного искусства, занятия с ведущими психологами.

Впервые на ЮНИТИ была представлена большая зона развивающих игр для детей от трёх лет. Программа работы включала логические задания, весёлые настольные игры и развивающие книги. Заслуженной популярностью пользовалась площадка семейного тимбилдинга в формате арт-терапии.

Уникальная экологическая площадка знакомила своих посетителей с принципами сортировки бытового мусора и способами его переработки в Казахстане. Её организаторы предложили работу в формате вопрос-ответ, объясняя ребятам то, каким образом отслужившие свой век изделия из металла и пластика могут ещё послужить людям.

Всех любителей развлечений ждала Центральная сцена. За два дня работы фестиваля на ней выступило более 350 юных участников, продемонстрировавших своё искусство в самых разных жанрах: вокале, танце, сценическом искусстве. На ней же состоялась премьера интерактивной программы актёров Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Натальи Сац, которая была посвящена русским корсарам и литературным произведениям русской и советской классики.

Традиционно во второй фестивальный день были подведены итоги Республиканского конкурса сочинений "Сказки Солнечного города", который в этом году был посвящён 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина, а главным призом - поездка в Санкт-Петербург. Победителем стала пятнадцатилетняя Диана Ким, которая получила от консула Генерального консульства Российской Федерации, заместителя руководителя представительства Россотрудничества в Республике Казахстан Ирины Переверзевой почётный диплом и специальный приз.

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