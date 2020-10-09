В Алматы создана аллея в честь участников Великой Отечественной войны

Алматы. 8 октября. Kazakhstan Today - Открытие Аллеи в честь участников Великой Отечественной войны прошло в Парке имени Первого Президента РК в Алматы при участии Республиканского общественного объединения "Совет генералов", Общественного фонда "Совет ветеранов ВОВ, тружеников тыла и детей войны" и Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, передает Kazakhstan Today.

Мероприятие состоялось в рамках патриотической акции "Мы помним – мы гордимся!". Ее цель – увековечение памяти великих подвигов казахстанцев-участников Великой Отечественной войны, это дань уважения поколению победителей, мужеству и героизму каждого солдата, участвовавшего на полях самой кровопролитной войны", - сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Участие в акции приняли ветераны Великой Отечественной войны, генералы и ветераны Вооруженных сил, представители департамента по делам обороны Алматы, воспитанники Алматинского филиала Военно-технической школы МО РК и военно-патриотических клубов "Жас сарбаз".

В ходе мероприятия на территории новой аллеи воспитанники Военно-технической школы посадили 100 деревьев, заложив ее основу.

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