В Алматы создана аллея в честь участников Великой Отечественной войны

Мероприятие состоялось в рамках патриотической акции "Мы помним – мы гордимся!". Ее цель – увековечение памяти великих подвигов казахстанцев-участников Великой Отечественной войны, это дань уважения поколению победителей, мужеству и героизму каждого солдата, участвовавшего на полях самой кровопролитной войны", - сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
Участие в акции приняли ветераны Великой Отечественной войны, генералы и ветераны Вооруженных сил, представители департамента по делам обороны Алматы, воспитанники Алматинского филиала Военно-технической школы МО РК и военно-патриотических клубов "Жас сарбаз".
В ходе мероприятия на территории новой аллеи воспитанники Военно-технической школы посадили 100 деревьев, заложив ее основу.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства