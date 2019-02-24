Алматы. 20 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы стартует новая социальная жилищная программа "Бакытты отбасы", сообщил на отчетной встрече с населением аким города Бауржан Байбек, передает Kazakhstan Today.

"1276 многодетных и неполных семей сегодня стоят в очереди, из них многие не имеют средств на оплату первоначального взноса. Для оплаты первоначального взноса из бюджета города будут выделены жилищные сертификаты на сумму 1 млн тенге. Первоначальный взнос составит 10% от стоимости квартиры, ставка - 2% на 18 лет", - сообщил аким города.

Он пояснил, что для реализации программы будут кредитоваться малогабаритные квартиры в новых домах, стоимостью не более 15 млн тенге.

Кроме того, Бауржан Байбек отметил, что в 2019 году планируется сдача более 500 квартир в Наурызбайском и Алатауском районах.

Аким напомнил, что в предыдущие годы была успешно реализована программа "Алматы жастары". Программа "Бакытты отбасы" будет реализовываться по опыту данной программы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства