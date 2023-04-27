В Алматы стартует турнир по борьбе Poddubny Wrestling League - 4 с участием топовых мировых спортсменов

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Алматы. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Алматы во Дворце спорта и культуры имени Балуана Шолака стартует PWL-4 - четвертый турнир престижной Борцовской лиги Поддубного с участием топовых мировых атлетов.





Генеральный партнер международной борцовской лиги Poddubny Wrestling League - букмекерская компания Olimpbet.





Главные события вечера: встреча двукратного олимпийского чемпиона из России Романа Власова с действующим чемпионом мира из Кыргызстана Акжолом Махмудовым в греко-римской борьбе, а также поединок олимпийского чемпиона Заура Угуева (Россия) против действующего чемпиона мира из Албании Зелимхана Абакарова в вольной борьбе", - сообщают организаторы.





Всего на турнире PWL-4 пройдет 21 поединок с участием лучших мировых и казахстанских атлетов.





Призовой фонд четвертого этапа борцовской лиги Poddubny Wrestling League - 112 млн тенге.





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Нашу страну в престижной лиге представят двукратный серебряный призер чемпионата мира, чемпионка Азии Жамиля Бакбергенова (72 кг), чемпион Азии, пятикратный чемпион Казахстана, бронзовый призер чемпионата мира - 2022 Азамат Даулетбеков (86 кг) и чемпион Азии Болат Сакаев (79 кг).





В традиционной битве взглядов, состоявшейся накануне турнира, приняли участие и другие участники PWL-4. Среди них чемпионы и призеры Олимпийских игр, чемпионы мира, Европы и Азии.





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Комментируя предстоящий поединок, участники пресс-конференции сообщили, что он останется в истории. Никогда ранее Роман Власов и Акжол Махмудов, являющиеся друзьями в жизни, не встречались на ковре. Хотя этого противостояния болельщики обоих сильнейших спортсменов ждут уже долгое время.





Роман Власов отметил, что будущая схватка для него не менее важна, чем встреча на олимпийских и мировых первенствах.





Мы не думаем о деньгах, это история. Это часть и моей личной истории. Борьба нуждается в таких зрелищах", - подчеркнул спортсмен.





Спикеры пресс-конференции также назвали турнир историческим для развития борьбы в Казахстане.





Приход Борцовской лиги Поддубного в Казахстан - это действительно запоминающееся событие. Проведение такого турнира у нас в стране - отличный шаг для популяризации борьбы как для спортсменов, так и для любителей спорта", - заявил на пресс-конференции первый вице-президент Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы РК Марат Музапаров.





В свою очередь директор по маркетингу Olimpbet в СНГ Елена Мелёшина рассказала, почему компания уделяет особое внимание этому виду спорта. В апреле в Астане проходил чемпионат Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе, где Olimpbet выступил партнером национальной федерации и спонсором сборной Казахстана. Наши борцы заняли первое общекомандное место, завоевав 20 медалей различного достоинства, включая семь золотых.





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Невероятно приятно быть причастным к таким историческим событиям! Как вы знаете, борьба - особо любимый вид спорта в Казахстане. И мы как бренд с казахстанскими корнями с трепетом относимся к наследию страны. Наряду с партнерскими отношениями с Федерацией греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана сотрудничество с Борцовской лигой Поддубного - это намного больше, чем очередной спонсорский кейс. Мы гордимся тем, что можем помогать лиге, в которой завтра будут бороться несколько казахстанских атлетов - парней и девушек", - подчеркнула Елена Мелёшина.





Исполнительный директор Борцовской лиги Поддубного Юрий Федоров тоже подчеркнул важность работы с таким партнером, как Olimpbet. По его мнению, это необходимо для поддержки спортсменов.





Также он пояснил, почему четвертый турнир было решено провести в Казахстане. Во-первых, Olimpbet является лидером рынка в стране. Кроме того, организаторы видят большой интерес именно казахстанской аудитории к трансляциям поединков на борцовском стриминговом сервисе Wrestlingtv.ru





Проведение престижного соревнования в Казахстане поприветствовал и президент Федерации спортивной борьбы России олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили. Он отметил большую борцовскую историю страны, упомянув казахстанцев, побеждавших на Олимпиадах: Жаксылыка Ушкемпирова, Анатолия Быкова и Валерия Резанцева.





Моя позиция всегда была, что выдающиеся спортсмены должны тиражировать свое мастерство. Также они должны зарабатывать. Этому помогает проведение таких турниров, как PWL", - заявил Мамиашвили.





Для справки:





Poddubny Wrestling League / Борцовская лига Поддубного - профессиональная борцовская лига с привлечением лучших спортсменов мира и рекордным призовым фондом. В 2022 году лига проходила трижды: дважды в Москве (Россия) и единожды в Бишкеке (Кыргызстан). В ней приняли участие около 1000 борцов из 15 стран мира. Среди них пять олимпийских чемпионов, четыре чемпиона мира, свыше десяти призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира, чемпионов Европы и Азии. В 2023 году лига расширяет масштаб и географию турниров.





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