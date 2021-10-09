В Алматы трассу до Медеу перекроют в связи с велогонкой

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АЛМАТЫ. 8 ОКТЯБРЯ - 10 октября, в воскресенье, в Алматы пройдет второй этап любительской велогонки "Tour of Kazakhstan. Almaty-2021", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Организационный комитет мероприятия информирует гостей и жителей города Алматы о частичном перекрытии дорог в день соревнований.

Старт велогонки будет дан возле гостиницы Royal Tulip в 09.30, финиш запланирован на высокогорном катке "Медеу" в 11.00. В связи с этим участок автомобильной дороги от пересечения проспекта Достык с улицей Оспанова до высокогорного катка "Медеу" будет перекрыт с 09.30 до 11.00 как в южном, так и в северном направлении. Просим автолюбителей заблаговременно скорректировать свой маршрут", - сообщили на сайте Федерации казахстанского велоспорта.

В федерации подчеркнули, что велогонка станет настоящим испытанием для велосипедистов-любителей. Участников ждут два этапа в групповой гонке.

Первый этап состоится 9 октября 2021 года на территории индустриальной зоны, протяженность маршрута составит 30 километров. В рамках второго этапа гонщикам-любителям предстоит преодолеть трассу от гостиницы Royal Tulip до высокогорного катка "Медеу". Протяженность сложного горного маршрута составит 10 километров.

Велосипедисты стартуют все вместе, а призеры будут определены среди мужчин и женщин в абсолютном зачете и в возрастных категориях согласно стандартам Международного союза велосипедистов. Ожидаемое количество участников - 200 человек.