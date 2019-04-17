В Алматы трудоустроили 140 человек из многодетных семей

Алматы. 16 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы в рамках программы поддержки малообеспеченных многодетных семей "Бакытты отбасы" трудоустроено уже более 140 человек, передает Kazakhstan Today.

В частности, отец шестерых детей, инвалид III группы Айбек Канапиянов обратился городской центр занятости, где ему помогли устроиться в общественную организацию Sunrise Group, сообщили в пресс-службе акима города.

"Наша организация занимается поддержкой инвалидов по зрению. Я, как социальный работник, провожу ежедневный обход людей с ограниченными возможностями, проверяю, все ли у них в порядке, нужны ли лекарства. Далее передаю все их пожелания руководству. Работа несложная, но, считаю, ответственная. Чувствую свою сопричастность", - поделился Айбек Канапиянов.

В свою очередь. мама пятерых детей, инвалид I группы Асель Жахина устроилась скульптором в общественное объединение инвалидов "Акниет Уміті".

"В нашем цехе вся продукция изготавливается руками людей, имеющих инвалидность. Мастера работают с мрамором, гипсом, глиной и металлом. Все мы официально трудоустроены и являемся налогоплательщиками, пенсионка идет. Такого рода работа лучшим образом помогает людям с ограниченными возможностями пройти социализации и соответствующую адаптацию", - подчеркнула она.

Вместе с тем в пресс-службе проинформировали, что выпускники вузов и колледжей, в том числе из малообеспеченных и многодетных семей, могут принять участие в молодежной практике, которая дает возможность получить первый опыт работы по профессии. К примеру, выпускница колледжа Ардак Серик стала переводчиком в общественном фонде United Citizenz Found.

"Помимо переводов и издания книг, мы обучаем детей из малоимущих многодетных семей иностранным языкам. Молодежная практика стала для меня возможностью реализовать свой потенциал, не имея опыта в этой профессии", - рассказала Ардак Серик.

Ранее в Алматы была принята специальная программа "Бакытты отбасы" по комплексной поддержке малообеспеченных многодетных семей города. Она включает льготную ипотеку, стипендии для школьников и студентов, бесплатный детский сад для многодетных малоимущих семей, начиная со второго ребенка, трудоустройство, открытие специализированного Центра матери и другое.

По информации управления социального благосостояния, любой безработный горожанин может получить работу, обратившись в Центр занятости населения Алматы. Для этого соискателю необходимо иметь удостоверение личности и городскую прописку. Центра расположен по адресу: проспект Назарбаева, 50. Телефон для справок: +7 (727) 224 20 00; +7 (727) 221 66 11.

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