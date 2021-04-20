В Алматы усилили контроль за дорожниками

АЛМАТЫ. 19 АПРЕЛЯ - В управлении градостроительного контроля города сообщили - каждый участок будет проверяться на соответствие стандартам, передает KAZAKHSTAN TODAY.

19 апреля инспекторы управления выехали на объекты по среднему ремонту дорог в Алмалинском районе.

На каждом участке наши инспекторы проверяют качество укладки. Асфальт проходит лабораторную экспертизу. Кроме того, на местах специальным термометром проверяется температура асфальта на соответствие строительным стандартам. Если температурный режим не соответствует установленному -более 120 градусов, такой материал будет возвращен, как непригодный", - прокомментировали в ведомстве.

Стоит напомнить, что, согласно стандартам РК 1225-2019 "Смеси асфальтобетонные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия" асфальтобетонное покрытие должно соответствовать принятым коэффициентам уплотнения и водонасыщения.

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