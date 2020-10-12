В Алматы усиливают работу мониторинговые группы по контролю за соблюдением ограничительных мер

Алматы. 9 октября. Kazakhstan Today - Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров провел рабочее совещание по вопросам усиления в мегаполисе работы мониторинговых групп по контролю за соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности объектами предпринимательства и физическими лицами, передает Kazakhstan Today.

Анализ эпидемиологической ситуации в Алматы показывает ряд негативных факторов, способствующих в последние дни увеличению числа регистрации в Алматы случаев заражения коронавирусной инфекцией. Основные причины: завоз КВИ из-за границы через международные рейсы в связи с ухудшением эпидситуации в большинстве стран региона (в этой связи приняты меры по усилению санэпидконтроля в международном аэропорту Алматы); внутри города - ослабление масочного режима, социальной дистанции и соблюдения мер безопасности в общественном транспорте, в многолюдных общественных местах, торговых центрах, рынках и базарах, крупных предприятиях города", - сообщили в пресс-службе городского акимата.

Мониторинговым группам поручено: организовать проверку исполнения установленных санитарно-эпидемиологических норм для предприятий, учреждений, а также организаций города, оказывающих услуги населению; обеспечить регулярный мониторинг соблюдения санитарно-эпидемических норм предприятиями, торговыми домами, рынками, аэропортом, вокзалами, общественным транспортом и иными организациями города, а также в районах с высокой плотностью проживания; продолжить проверки соблюдения ограничительных мер и профилактическую работу в потенциальных местах массового скопления, определения источников заражения, цепочек передачи вируса и передавать информацию уполномоченным структурам для принятия меры ограничения и контроля.

Напомним, в Алматы работают 26 мониторинговых групп, в составе которых представители департамента полиции, районных управлений ДККБТУ, палаты предпринимателей "Атамекен". Особый вклад вносят представители неправительственного сектора и волонтеры, которые содействуют мониторинговым группам в выявлении фактов нарушений.

Главная цель работы мониторинговых групп - недопущение масштабного распространения коронавирусной инфекции и упреждающая профилактика заражения среди горожан.

С 5 июля по 7 октября мониторинговыми группами охвачено порядка 9 тысяч объектов. Всего по итогам проверочных мероприятий составлено 3836 протоколов об административном правонарушении на общую сумму порядка 287 млн тенге.

Как сообщалось ранее, за нарушение карантинных требований для физических лиц предусмотрен штраф в размере 30 МРП; для субъектов малого предпринимательства - 230 МРП (638 940 тенге), среднего - 310 МРП (861 180 тенге), крупного - 1600 МРП (4 444 800 тенге).

Акимат Алматы напоминает, что субъектам предпринимательства необходимо в период пандемии и угрозы новой волны масштабного заражения неукоснительно соблюдать требования мер безопасности. Это термометрия персонала и посетителей, обеспечение соблюдения социальной дистанции и масочного режима, сменяемости средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), наличия санитайзеров и запаса дезинфицирующих средств, обеспечения вентиляции и проветривания помещений. Нарушение вышеуказанных требований приводит к заболеваемости среди работников организации и приостановлению работы предприятий.

Акимат Алматы также призывает строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, соблюдать меры личной гигиены. Эти меры защиты здоровья особенно касаются наиболее уязвимых категорий горожан - детей, пожилых людей, а также лиц с хроническими заболеваниями.

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