В Алматы утвердили план по снижению смертности на дорогах

Алматы. 1 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы разработан и утвержден План действий до 2021 года, направленный на повышение безопасности на дорогах и снижение случаев смертности при дорожно-транспортных происшествиях, передает Kazakhstan Today.

Аким Алматы Бауыржан Байбек поручил управлению городской мобильности разработать программу по снижению смертности и травматизма на дорогах с учетом лучших международных практик. Проведенный анализ показал, что основное количество ДТП совершается на магистральных дорогах с четырьмя и более полосами движения, в жилых кварталах с малым количеством вариантов маневрирования для участников дорожного движения. При этом наибольшее количество ДТП с участием пешеходов происходит в пятницу, в период с 10.00 до 20.00, сообщили в пресс-службе акима города.

В акимате отметили, что, согласно глобальной концепции Vision Zero, пешеход является приоритетным участником дорожного движения. В планах по развитию города нужно стремиться минимизировать передвижение людей на индивидуальном авто и увеличить мобильность посредством развития различных видов общественного транспорта, предоставив ему четкий приоритет. Согласно исследованиям, у людей из районов с развитым общественным транспортом шанс попасть в ДТП в пять раз меньше, чем у тех, кто живет в автомобилизированной среде. Расширение линий BRT, LRT и метро является одним основных инструментов в сокращении ДТП.

План действий "Vision Zero Almaty" подразумевает изменение и адаптацию дорог, улиц, знаков к особенностям поведения горожан и состоит из таких шагов, как "Безопасный город", "Безопасные улицы", "Безопасная скорость", "Безопасный общественный транспорт", "Интеллектуальная система контроля дорожного движения", "Координация всех служб" и других. Данные шаги подразумевают проведение обследования участков с наибольшим количеством ДТП и реорганизация дорожного движения на проблемных перекрестках. Изменение текущей планировки дорог за счет внедрения горловин, шлюзов, остановочных выступов, выступов тротуаров, искусственных неровностей, боллардов и др. Сокращение количества ослепляющих визуальных элементов", - проинформировали в пресс-службе.

В акимате отметили, что в рамках принятого плана действий будет повышена безопасность пешеходов за счет внедрения новых подходов при организации наземных пешеходных переходов, оснащения пешеходных переходов светодиодным освещением, установки кнопочных светофорных переходов в местах массового скопления горожан, перенастройки светофоров с добавлением фазы раннего зеленого для пешеходов и др.

Кроме того, предполагается увеличение количества пользователей общественного транспорта за счет снижения времени пути подвижного состава и увеличения протяженности выделенных полос общественного транспорта. Планируется продолжить развитие сети велосипедных дорожек с установкой физического барьера для разделения автомобильного и велосипедного движения.

Особое внимание будет уделено созданию доступной сети пешеходных маршрутов, связанной с общественным транспортом и комфортной среды для передвижения людей с ограниченными возможностями.

В пресс-службе напомнили, что с 2016 года в Алматы проводится комплексная реформа общественного транспорта, увеличивается количество пешеходных зон, расширяется сеть велосипедных дорожек и снижается скоростной режим на магистральных дорогах.

Все это позволило снизить количество ДТП с летальным исходом, однако статистика смертности на дорогах остается высокой. За 2018 год на дорогах города погибло 133 человека, а 5200 человек получили травмы", - проинформировали в пресс-службе.

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