Алматы. 13 марта. Kazakhstan Today - В Алматы увеличат производство медицинских масок и антисептических средств, об этом на площадке Региональной службы коммуникаций города Алматы рассказал руководитель управления предпринимательства и инвестиций Еркебулан Оразалин.

У нас есть производственная компания, мощность при нынешнем оборудовании составляет до 3 млн масок в месяц. В ближайшие дни мы запустим дополнительные объемы производства, дополнительно насытим розничный рынок отечественной санитарной продукцией и максимально будем снимать ажиотаж", - сообщил Оразалин.

Отмечается, что закуп нового оборудования позволит довести производственную мощность до 8 млн масок в месяц.

По словам Оразалина, аптеки города будут обеспечены дополнительным объемом масок.

Как сообщили в пресс-службе акима Алматы, в целях избежания спекуляций на рынке с масками будут выделяться оборотные средства предприятиям на приобретение сырья, это дает рыночную возможность влиять на поставки продукции и напрямую контрактовать с самыми крупными аптеками на территории города. Помимо этого, будут дополнительно выделяться средства компаниям на производство антисептических средств, санитайзеров.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства