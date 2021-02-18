Алматы. 17 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы в 2020 году диагностировано 503 случая заражения туберкулезом, из них 200 человек с активной формой, передает Kazakhstan Today.

По словам сотрудников департамента санитарно-эпидемиологического контроля, 80% больных не знают, где заразились. Подхватить палочку Коха можно в любом месте, где есть большое скопление людей и нет достаточной аэрации воздуха. Санврачи отмечают, что в зоне риска по заболеваемости туберкулезом маленькие дети, люди старше 60 лет, а также пациенты с хроническими заболеваниями.

Единственный более-менее возможный вариант защиты своего организма от микобактерии - здоровый образ жизни, сбалансированное питание. Также необходимо ежегодно проходить профилактические обследования и вакцинировать детей с рождения.

Первичную вакцинацию БЦЖ осуществляют здоровым новорождённым детям в родильном доме. Для поддержания иммунитета вакцинацию повторяют в 6 лет. Установлено, что привитые дети заболевают туберкулёзом значительно реже и болезнь у них протекает гораздо легче.

Вакцинация предохраняет детей от развития остро прогрессирующих форм туберкулёза, таких как туберкулёзный менингит. Чтобы установить, есть туберкулёзная инфекция в организме ребёнка или нет, проводится ежегодное исследование детей по пробе Манту. Только за 2020 год в Алматы выявлено 17 детей с туберкулезом.

В ДСЭК Алматы рассказали, какие симптомы должны насторожить человека. Во-первых, сильный кашель, который сохраняется более трех недель. Второе - это выделение мокроты и высокая температура тела более 37,5 градуса, боль в груди во время дыхания и кровохаркание.

Кроме того, нужно беспокоиться, если человек чувствует слабость, повышенную потливость, особенно ночью. Если хотя бы какие-то два симптома у человека есть, он должен немедленно обратиться к врачу.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства